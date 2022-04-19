 Профсоюз в ФРГ предостерег от эксплуатации украинских беженцев на рынке труда | Новости из Германии о Германии | DW | 19.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Профсоюз в ФРГ предостерег от эксплуатации украинских беженцев на рынке труда

Специалисты предостерегают от эксплуатации украинских беженцев в ФРГ в качестве дешевой рабочей силы. Объединение немецких профсоюзов предлагает информационную поддержку, в том числе - на украинском.

Беженцы из Украины в Кельне

Беженцы из Украины в Кельне (фото из архива)

Германский профсоюз работников строительного, аграрного и экологического секторов IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) предостерегает от эксплуатации украинских беженцев в ФРГ в качестве дешевой рабочей силы. Соответствующие опасения высказал во вторник, 19 апреля, председатель IG BAU Роберт Файгер (Robert Feiger) во Франкфурте-на-Майне.

По его словам, нельзя допустить формирование класса "работников второго сорта". Те, кто бежал в Германию от войны и ищет работу, должны быть в деталях проинформированы об условиях труда, оплате и своих правах, а также иметь возможность обратиться в профсоюз.

Консультационные центры Объединения немецких профсоюзов (DGB) "Справедливая мобильность" (Faire Mobilität) также предлагают помощь и информационную поддержку, в том числе - и на украинском языке, передало агентство epd.

"Подлинная интеграция на рынке труда"

По данным IG Bau, в строительной отрасли в настоящее время доход может не превышать уровень установленной законом минимальной заработной платы в размере 9,82 евро в час. Кроме того, сезонным работникам в сельском хозяйстве, занятым на период до 70 дней, могут не полагаться социальное обеспечение и медицинское страхование.

С учетом того, что в ФРГ на данном этапе находятся около 340 000 беженцев из Украины, и определенный процент их в итоге останется в Германии, должен быть взят курс на "подлинную интеграцию на рынке труда", считает Файгер. Важными предпосылками для этого являются признание иностранной квалификации и более упрощенный, без бюрократических проволочек, процесс предоставления доступа на курсы немецкого языка, уверен он.

Многие родители смогут рассчитывать лишь на подработку

В связи с высокой долей женщин и несовершеннолетних среди беженцев необходимо также обеспечить эффективную работу учреждений, обеспечивающих уход за детьми. "Без достаточного числа мест в детских садах и школах многие родители в лучшем случае смогут рассчитывать лишь на подработку в несколько часов в неделю", - отметил председатель IG BAU.

В 2021 году в Германии проживало 22,3 млн человек с миграционным прошлым (27,2% населения). По сравнению с предыдущим годом прирост составил два процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство 12 апреля. Почти две трети иностранцев (62%) переселились в Германию из других европейских стран или являются потомками выходцев из этих стран. Наиболее важными странами происхождения являются Турция (12%), Польша (10), Россия (6), Казахстан (6) и Сирия (5).

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 02:18

Чем грозит эмбарго на российский газ немецкой промышленности

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: история молдавской семьи, помогающией беженцам  

Как (продолжать) жить во время войны в Украине? Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Вице-премьер Украины: Гуманитарных коридоров не будет третий день подряд  

Хроника войны в Украине 18 апреля  

Омбудсмен ФРГ предостерегла против бойкота российской культуры  