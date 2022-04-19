Профсоюз в ФРГ предостерег от эксплуатации украинских беженцев на рынке труда

Германский профсоюз работников строительного, аграрного и экологического секторов IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) предостерегает от эксплуатации украинских беженцев в ФРГ в качестве дешевой рабочей силы. Соответствующие опасения высказал во вторник, 19 апреля, председатель IG BAU Роберт Файгер (Robert Feiger) во Франкфурте-на-Майне.

По его словам, нельзя допустить формирование класса "работников второго сорта". Те, кто бежал в Германию от войны и ищет работу, должны быть в деталях проинформированы об условиях труда, оплате и своих правах, а также иметь возможность обратиться в профсоюз.

Консультационные центры Объединения немецких профсоюзов (DGB) "Справедливая мобильность" (Faire Mobilität) также предлагают помощь и информационную поддержку, в том числе - и на украинском языке, передало агентство epd.

"Подлинная интеграция на рынке труда"

По данным IG Bau, в строительной отрасли в настоящее время доход может не превышать уровень установленной законом минимальной заработной платы в размере 9,82 евро в час. Кроме того, сезонным работникам в сельском хозяйстве, занятым на период до 70 дней, могут не полагаться социальное обеспечение и медицинское страхование.

С учетом того, что в ФРГ на данном этапе находятся около 340 000 беженцев из Украины, и определенный процент их в итоге останется в Германии, должен быть взят курс на "подлинную интеграцию на рынке труда", считает Файгер. Важными предпосылками для этого являются признание иностранной квалификации и более упрощенный, без бюрократических проволочек, процесс предоставления доступа на курсы немецкого языка, уверен он.

Многие родители смогут рассчитывать лишь на подработку

В связи с высокой долей женщин и несовершеннолетних среди беженцев необходимо также обеспечить эффективную работу учреждений, обеспечивающих уход за детьми. "Без достаточного числа мест в детских садах и школах многие родители в лучшем случае смогут рассчитывать лишь на подработку в несколько часов в неделю", - отметил председатель IG BAU.

В 2021 году в Германии проживало 22,3 млн человек с миграционным прошлым (27,2% населения). По сравнению с предыдущим годом прирост составил два процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство 12 апреля. Почти две трети иностранцев (62%) переселились в Германию из других европейских стран или являются потомками выходцев из этих стран. Наиболее важными странами происхождения являются Турция (12%), Польша (10), Россия (6), Казахстан (6) и Сирия (5).

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