Дискриминация по расовому признаку. Как это проявляется

Что такое расовое профилирование, как оно связано в дискриминацией, в чем проявляется в Германии и как этого избежать?

Во французском городе Нантере этим летом во время полицейского контроля погиб 17-летний юноша. Это вызвало протесты по всей стране против применения полицейскими насилия. ООН потребовала от французского правительства принять меры против так называемого "расового профилирования" (Racial Profiling), практики, применяемой сотрудниками полиции и спецслужб. Ранее в США из-за гибели Джорджа Флойда в 2020 году расизм и полицейское насилие также снова оказались в фокусе общественного внимания. Но что такое расовое профилирование и является ли оно видом расовой дискриминации?

О Racial Profiling речь идет в том случае, если люди подвергаются контролю со стороны полиции или спецслужб только на основании цвета кожи, этнической или религиозной принадлежности. Это может быть контроль с целью установления личности, допрос, слежка, обыск или даже задержание. При расовом профилировании все эти действия со стороны правоохранительных органов осуществляются без какого-либо подозрения в отношении проверяемого лица, а лишь на основании внешности человека. Это считается дискриминирующим действием, потому что ставит под подозрение целую группу людей, имеющих схожие признаки.

Как часто происходит Racial Profiling?

Снова и снова о дискриминации во время полицейского контроля сообщают столкнувшиеся с ней лица и НПО. "Здесь речь не идет о единичных случаях", - говорит Хендрик Кремер (Hendrik Cremer), юрист и научный сотрудник Немецкого института прав человека (DIMR) в разговоре с DW. Тем не менее сложно доказать это, поскольку информации, в частности в Германии, об этом явлении мало.

Протесты во Франции после гибели подростка Фото: Eliot Blondet/picture alliance/abaca

Данные французского исследования от 2017 года показывают, что у молодых мужчин африканской и арабской внешности вероятность того, что их остановят для установления личности во Франции в 20 раз выше, чем у других жителей страны. В США 41 процент афроамериканцев признались в том, что были задержаны полицией на основании этнической принадлежности.

В Германии в настоящий момент проводится исследование в Высшей школе полиции, в ходе которого изучаются и эти аспекты. Глава МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в апреле этого года заявила: "Наши полицейские заслуживают всю поддержку и уважение. Они день и ночь несут службу в сложных условиях, часто с риском для жизни, защищают демократию и правовое государство". Она также подчеркнула важность прозрачной системы работы над ошибками и последовательной борьбы с предрассудками и дискриминацией.

Как оценивать Racial Profiling с правовой точки зрения

Правомерность действий при расовом профилировании в каждой стране определяется по-разному. Все начинается с вопроса, как дефинировать этот феномен с точки зрения права. В США или Великобритании суды признают это проблемой. Racial Profiling в некоторых американских штатах, например, в Техасе запрещено.

В Германии это не так. Осуществление полицейского контроля без повода, лишь на основании каких-либо внешних признаков, хотя и является нарушением Основного закона, но полицейские полномочия, подкрепленные законодательно на федеральном и земельном уровнях, создают некоторые возможности.

"Существующие полномочия федеральной полиции представляют собой определенную проблему. Полицейские в поездах, самолетах, на вокзалах, имеют право осуществлять контроль лиц без всякого повода, - говорит Кремер DW. - Одновременно речь идет о том, что такая проверка проводится с целью проверки легального пребывания человека в Германии". Это дает возможность полицейским на основании внешних признаков, например, цвета кожи осуществлять контроль.

Надпись на асфальте: "Остановите расовое профилирование" Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Один из примеров: во время контроля в вагоне поезда документы проверяют лишь у единственного находящегося там темнокожего пассажира. На практике полиция обосновывает свои действия тем, что у этого пассажира подозрительный чемодан. Таким образом к внешнему признаку добавляется еще один - а на этом основании проверка возможна, и с правовой точки зрения, речь не идет о расовой дискриминации.

По мнению Кремера, это неправильно. "Такие законы, как сейчас, ведут к тому, что снова и снова осуществляется такой контроль и люди опасаются попасть под такую проверку, опасаются публичной стигматизации", - говорит он.

Какие последствия имеет Racial Profiling?

Для тех кто столкнулся с расовым профилированием, это имеет негативные последствия. Такие дискриминационные действия могут вести к травматическому опыту, вызвать чувство унижения, изолированности, недоверия, физический и психический стресс. По оценкам экспертов, расовое профилирование осложняет и работу полиции. Безосновательный полицейский контроль вызывает недоверие у граждан, уменьшает готовность сотрудничать с полицией. А для полицейских это чревато тем, что укрепляет в них чувство неуверенности и сомнения в том, как вести себя в тех или иных случаях.

Какие стратегии существуют против Racial Profiling?

Одной из стратегий противодействия расовому профилированию является развитие у полицейских компетенции для межкультурного взаимодействия. Но согласно некоторым исследованиям, этого недостаточно, чтобы решить структурную проблему. "Во время профессиональной подготовки и при повышении квалификации полицейских необходимо четче объяснять, что означает запрет дискриминации по расовому признаку и где проходят границы полицейских полномочий", - говорит Кремер.

Расовое профилирование может иметь последствия для тех, кто столкнулся с ним Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Но ответственность за расовое профилирование несет не только полиция, но и законодатели. Ведь Racial Profiling возникает там, где в законе нет конкретных предписаний для полицейских.

Помочь в решении проблемы может также создание независимых структур, куда потерпевшие могут обратиться с жалобами, обязанность документировать полицейский контроль как и этническое происхождение тех, кто подвергся контролю, как, например, в Великобритании. Исследователи исходят из того, что общество должно быть лучше информировано, чтобы противостоять такой форме расизма.

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