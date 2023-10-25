Расизм в Германии встречается чаще, чем в других странах ЕС

Темнокожие в Германии чаще других сталкиваются с дискриминацией. Каждый второй выходец из Африки жалуется на ущемление прав - результаты исследования Агентства ЕС по основным правам в 13 странах ЕС.

С расизмом и дискриминацией в повседневной жизни приходилось сталкиваться почти половине выходцев из Африки, проживающих в Европейском Союзе, причем в Германии и Австрии зафиксировано самое больше число жалоб на неравноправие. Это следует из результатов социологического исследования в 13 странах, представленных в среду, 25 октября, в Вене, директором Агентства ЕС по основным правам Майклом О ‘Флаэрти.

В Германии 76% респондентов подтвердили, что за последние пять лет сталкивались с дискриминацией из-за цвета кожи, происхождения или религии, и эта цифра больше, чем в любой другой из стран, принимавших участие в опросе. В Австрии данный индикатор немногим ниже - 72 процента. При этом средний показатель по Евросоюзу составил 45 процентов.

Ситуация в последние годы ухудшилась

Ситуация ухудшилась в последние годы, посетовал О ‘Флаэрти. В предыдущем исследовании, которое проводилось в 2016 году, в Германии на проблемы дискриминации жаловались 52 процента опрошенных темнокожих людей, тогда как средний показатель составлял 39 процентов.

Глава Агентства ЕС по основным правам назвал шокирующим тот факт, что никаких улучшений не видно: "Наоборот, люди африканского происхождения всё чаще подвергаются дискриминации, просто из-за цвета кожи".

Дискриминация на рынке труда

Темнокожие люди на рынке труда имели негативный опыт в Германии и Австрии чаще, чем в любой другой из 13 исследованных стран, говорится в отчете. Так, в ФРГ 46% участников опроса сообщили, что в прошлом году сталкивались с дискриминацией на работе (средний показатель по ЕС - 31 процент). О негативном опыте при поиске работы в Германии за последние пять лет рассказали 56% респондентов, выше показатель в Австрии - 59 процентов.

Среди опрошенных в Германии, которых в течение последнего года останавливала полиция для проверки документов, 69% утверждают, что причиной был их цвет кожи.

Данные европейского Агентства по основным правам получены в рамках большого онлайн-опроса среди иммигрантов и их детей. В исследовании приняли участие 6700 респондентов африканского происхождения, которые проживают в Бельгии, Дании, Германии, Финляндии, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурге, Австрии, Польше, Португалии, Швеции и Испании. При этом в Германии социологи опросили 579 человек, а в Австрии - 454.

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