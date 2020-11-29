 В Париже судят полицейских, избивших чернокожего продюсера | Новости из Германии о Европе | DW | 29.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Париже судят полицейских, избивших чернокожего продюсера

Четверо парижских полицейских, которые избили чернокожего продюсера при входе в его студию, предстали перед судом. Они обвиняются в насилии на почве расизма и ложных показаниях.

Кадр видеозаписи избиения полицейскими Мишеля Зеклера с камеры наблюдения

Кадр видеозаписи избиения полицейскими Мишеля Зеклера с камеры наблюдения

После жестких действий французских полицейских в отношении чернокожего музыкального продюсера четверо отстраненных от должности стражей порядка предстали в воскресенье, 29 ноября, перед судом в Париже. Как передает агентство AFP со ссылкой на информированные источники в органах юстиции, их обвиняют в насильственных действиях на почве расизма и даче ложных показаний.

По словам музыкального продюсера Мишеля Зеклера, около недели назад сотрудники полиции напали на него без всякой причины, оскорбляя его и осыпая ударами.

Полицейские рассказали следователям, что они преследовали продюсера, находившегося на улице без защитной маски. Однако на видеозаписях с камеры наблюдения видно, что они при входе в студию бьют мужчину в лицо и по голове кулаками и дубинками, пинают ногами.

26 ноября видео было обнародовано в интернете и вызвало бурю возмущения во французском обществе. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что потрясен случившимся. Полицейские были отстранены от службы и взяты под стражу.

Незадолго до случая с Мишелем Зеклером общественное негодование вызвала жестокая полицейская операция в Париже при демонтаже палаток, установленных мигрантами на площади Республики. Во Франции проходят массовые демонстрации против полицейского насилия и  спорного закона о безопасности

Смотрите также:

  • Участница акции протеста с плакатом Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Жизни чернокожих имеют значение"

    Десятки тысяч людей в США протестуют против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате насильственных действий белого полицейского. Демонстранты по всей стране выходят на акции с плакатами "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение"), "Прекратите нас убивать", "Я не могу дышать" и "Я следующий?".

  • Демонстрация в Окленде

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Прекратить полицейское насилие"

    Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.

  • Акция протеста в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстранты требуют привлечь полицейских к ответственности

    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

  • Демонстранты с руками, заведенными за спину, лежат на Тайм-Сквер

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Журналисты под ударом

    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

    Распространившиеся по всей стране протесты во многих местах переросли в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и мародерством. Глава Минюста США назвал в числе катализаторов хаоса членов левого движения "Антифа", внесенного в стране список террористических организаций.

  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    В 25 городах США ввели комендантский час

    Беспорядки вынудили власти ряда американских городов ввести комендантский час. Подобные меры были приняты, в частности, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах. Власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы противостоять грабежам, мародерствам и поджогам.

  • Дональд Трамп

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Трамп пригрозил подавить беспорядки с помощью военных

    Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране "внутренним терроризмом" и заявил о готовности прибегнуть для их подавления к помощи военных. Ранее в ходе телефонной конференции он призвал власти штатов использовать против демонстрантов силу и назвал губернаторов "слабаками".

  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Протестующих в США поддержали футболисты бундеслиги

    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:33

В тюрьму за съемку полицейского? - Новый законопроект во Франции (23.11.2020)

Контекст

Во Франции спорят о новом законе. При чем здесь беженцы и фото полицейских?

Применение полицией силы по отношению к беженцам возмутило французов. Кадры с полицейскими оказались в Сети. Но в будущем за съемки стражей порядка по новому закону грозит наказание.  

Под Парижем акция протеста против насилия полиции переросла в беспорядки

Демонстрация против полицейского насилия под Парижем завершилась столкновениями. Радикалы закидывали полицию различными предметами, жгли автомобили и рушили витрины магазинов.  

Полиция Франции протестует против обвинений в расизме

Глава МВД Франции предложил ужесточить меры по борьбе с проявлениями расизма в действиях полицейских. Дискуссии о полицейском насилии в разных странах спровоцировала смерть Джорджа Флойда в США.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Массовые протесты во Франции против жестоких действий полиции  

Также по теме

Frankreich Proteste gegen Polizeigewalt in Paris

Во Франции задержан 81 участник протестов против полицейского насилия 29.11.2020

Активисты протестовали по всей Франции против закона, запрещающего публикацию фотоснимков полицейских при исполнении. По оценкам организаторов, в манифестациях участвовали около полумиллиона человек.

Frankreich Paris Proteste von Gelbwesten

В Париже задержаны свыше 150 участников протестов "желтых жилетов" 21.09.2019

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже. Задержаны более 150 человек.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris | Jerome Rodrigues

В Париже и Маастрихте прошли демонстрации "желтых жилетов" 02.02.2019

"Желтые жилеты" в Париже призвали запретить полиции использовать резиновые пули и светошумовые гранаты. В Нидерландах протестующие выступили с критикой премьера Марка Рютте.

Реклама

Самые читаемые

Вначале простуда, потом - кома. Шокирующий рассказ пациента с ковидом  

Вакцина от коронавируса: как и где будут делать прививки немцам  

Беларусь: в Минске задерживают участников "Марша соседей"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно