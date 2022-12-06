Как простые карандаши помогают бороться с расизмом

Борьбу с расизмом в быту необходимо начать с воспитания детей и молодежи, считает подавляющее большинство немцев. К такому выводу пришел репрезентативный опрос, проведенный исследовательской фирмой Civey среди 5000 жителей Германии.

В ходе исследования также были дополнительно опрошены более 500 родителей, у которых есть дети, обучающиеся в начальной школе. Большинство из них считают обязательным как для родителей, так и для школ обучение толерантности и разнообразию. Каждый четвертый - за обучение в игровой форме, например, с помощью различных игрушек. Таким образом, с точки зрения родителей, производители игрушек тоже несут за это ответственность.

О том, как может бороться с расизмом в детском возрасте, показывает берлинский стартап Skin Color ("Цвет кожи"). Совместно с педагогами молодежное социальное предприятие разработало продукт, призванный противостоять стереотипам уже в дошкольном возрасте. Им стал простой набор карандашей. Все карандаши - телесного цвета "Цвета кожи" ("Hautfarben-Buntstifte"). С помощью этого набора дети узнают, что у людей кожа может быть разного цвета, и воспитываются в духе толерантности к тем, чей цвет отличается от их собственного.

Против дискриминации - со школьной скамьи

"Идея создания такого набора карандашей родилась в 2015 году у организации GoVolunteer , которая объединяет под одной крышей разные социальные проекты: от работы по интеграции беженцев в немецкое общество до поддержки детей и пожилых людей и борьбы за равенство, феминизм, защиту климата. Когда в Германию хлынул поток беженцев из разных стран, стало ясно, что борьбу с дискриминацией и расизмом надо начинать с разъяснительной работы среди детей - в детских садах и начальных школах", - подчеркивает в интервью DW лидер команды берлинского стартапа Сара Рёкель (Sarah Röckel), который вскоре отпочковался от организации GoVolunteer, став самостоятельной фирмой по разработке новых канцелярских товаров для детей.

Набор цветных карандашей в 12 различных оттенках Фото: Skin Color, Berlin

"Чтобы повседневный расизм ушел в прошлое, мы должны работать с детьми уже сейчас", - считает тимлидер стартапа Skin Color Сара Рёкель, которая сама воспитывает маленькую дочь. К счастью, в продаже для детей есть куклы и игровые фигурки с разными оттенками кожи. Однако, когда дело доходит до рисования, то в наборах карандашей для изображения цвета лица есть только розовый карандаш. Именно поэтому мы вместе с педагогами разработали набор из 12 мелков и карандашей телесного цвета, а к ним - книгу-раскраску".

Как на прилавках магазинов появился новый продукт

"Наши карандаши можно увидеть на прилавках магазинов канцтоваров, детских игрушек и школьных принадлежностей по всей Германии", - подчеркивает Сара Рёкель. Появление таких карандашей в продаже получило большую поддержку в детских садах и школах, воспитатели и учителя увидели в них повод поговорить с детьми о том, что в мире существуют дети и с другими цветами кожи. Раньше был только один цветной карандаш, которым дети пользовались для изображения цвета кожи - светло-розовый.

Карандаши с книгой-раскраской Фото: Skin Color, Berlin

Однако реальность нашего общества стала более многообразной, одного карандаша, чтобы ее отобразить стало недостаточно. Набор цветных карандашей, разработанный берлинским стартапом в 12-ти различных оттенках, предназначен для детей в возрасте от 3-х лет, заменяя существующий стереотип о розовом как единственном цвете кожи людей. Если вернуться к опросу Civey, то можно узнать, что дискриминационные стереотипы часто передаются из поколения в поколение. А объясняется это тем, что значительная часть жителей самой Германии (68,0%) в детстве не имели подруг или друзей с цветом кожи, отличным от их собственного. Среди людей в возрасте до 30 лет этот показатель составляет чуть больше 50 процентов.

Выручка от продажи карандашей уходит на благотворительность

По словам Сары Рёкель, социально ориентированный стартап предоставляет своим клиентам возможность внести свой вклад в двух направлениях: те, кто дарят такие наборы карандашей детям, помогают бороться с расистскими стереотипами, а средства от их продажи направляются на благотворительные проекты для детей, воспитывающих их толерантными и открытыми. Именно поэтому, по ее мнению, важен каждый маленький шаг на пути к обществу, свободному от предрассудков.

Продукция, разрабатываемая берлинским стартапом, изготавливается из экологически чистых материалов. Карандаши производятся в Германии, а мелки - в Австрии. "А продаются они не только в Германии, но и далеко за ее пределами", - уточняет Сара Рёкель. Карандаши пользуются спросом в Австрии и Швейцарии, Англии и даже в США и Канаде.

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