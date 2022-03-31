 Вундеркинда из Германии сравнивают с Пикассо | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Вундеркинда из Германии сравнивают с Пикассо

Микаил Акар начал рисовать в четыре года. Картины "юного Пикассо" впечатляют профессиональных художников, их выставляют в разных странах и продают за пятизначные суммы. DW побывала в ателье вундеркинда в Кельне.

Микаил Акар

Микаил Акар

Представьте себе такую ситуацию: вы вернулись домой с работы и увидели картину, написанную яркими красками. Первое, что вам приходит в голову - спросить у жены или мужа, с каких это пор она/он так хорошо рисует­? А вам в ответ лишь пожимают плечами, дескать, это ваш четырехлетний ребенок постарался. Именно такая история случилась с отцом семейства Керемом Акаром в Кельне.

Как к юному художнику пришла известность

Ошарашенный отец четырехлетнего Микаила Акара тут же запостил фотографию первой картины своего сына на странице группы Nett-Werk Köln в социальной сети Facebook. Реакция не заставила себя долго ждать. "Некоторые хотели ее купить, другие публиковали оскорбительные комментарии", - вспоминает Акар-старший. Мало кто поверил, что автор картины четырехлетний мальчик, а те, кто поверил, заподозрили родителей в желании заработать на таланте сына.

Девятилетний Микаил Акар в своей мастерской

Девятилетний Микаил Акар в своей мастерской

Мама Микаила в сердцах покинула группу в Facebook, а отец чуть позже снял видео, как его сын рисует, и разместил его в ответ на огульные обвинения пользователей. Шум вокруг способностей ребенка постепенно поутих, однако, и сегодня, когда Микаилу уже девять лет, пять из которых он доказывает всем, что у него есть талант к рисованию, по-прежнему находятся скептики, которые не верят, что автор картин - ребенок. У его родителей выработалась защитная реакция на несправедливые комментарии в социальных сетях. Зато у аккаунта юного художника в Facebook уже почти 50 тысяч подписчиков, а в Instagram в четыре раза больше -  около 210 тысяч! Немецкая пресса называет Микаила Акара, сына родителей с турецкими корнями, не иначе как "юным Пикассо", а его картины продаются за внушительные суммы.

Холст вместо конструктора: c чего все началось

Сам Пабло Пикассо однажды заметил, что каждый ребенок - художник. Трудность лишь в том, чтобы остаться им, выйдя из детского возраста.Родители Микаила Акара вместе с сыном наслаждаются ранним периодом его творчества и всячески стараются развивать способности ребенка. Когда Микаилу исполнилось четыре года, они задумались над тем, что подарить ребенку на день рождения: динозавров, конструкторов Lego и Playmobil, как и других игрушек, в доме было навалом. Именно поэтому решили купить малышу небольшой холст и пальчиковые краски, позволяющие познать прелесть рисования даже детям, которые в силу своего возраста пока не научились держать в руках карандаши и кисточки. Каково же было их удивление, когда ребенок так увлекся, что стал выдавать одну картину за другой. Родители сразу заметили, что у их сына особое отношение к цветам. В картинах не было каких-то конкретных мотивов, зато игра красок в его абстрактных работах завораживала всех, кто их видел. 

Микаил во время работы

Микаил во время работы

Отец Микаила в интервью DW вспоминает, с чего все началось. Еще в дошкольном возрасте по пути в детский сад родители с сыном проходили сразу мимо двух картинных галерей. По их словам, Микаил всегда заворожено останавливался перед каждой, внимательно разглядывая картины в витринах. "Пешком до детского сада было минут пять, но мы добирались до него по меньшей мере через 20 минут", - вспоминает отец Керем. Именно тогда родители поняли, что этот интерес не случаен, и подарили сыну краски с холстом. С тех пор Микаил не расстается с ними, они практически заменили ему многие любимые игрушки. Постепенно то, что казалось игрой, стало любимым увлечением ребенка, а для родителей - серьезной работой.

Талант нуждается в поддержке

Пару лет назад отец Микаила уволился из администрации одного из кельнских предприятий и стал официальным менеджером юного художника. Мама Элван - домохозяйка, она занимается воспитанием троих детей: у Микаила есть еще шестилетняя сестра и двухлетний брат.

Способных детей очень много, родителям лишь важно увидеть и поддержать их, считает Керем. "Мы с супругой сразу поняли, что у нашего сына есть талант, и начали поощрять его желание экспериментировать с красками. С тех пор, как из-под кисти Микаила родилась его первая картина, прошло пять лет. Сегодня их у него уже около ста. Родителям в декабре 2021 года пришлось даже снять помещение под ателье - мало того, что полы и мебель в детской и гостиной были заляпаны краской, в квартире просто не оказалось места для его новых работ. 

Многие картины Микаила ростом с него и даже выше

Многие картины Микаила ростом с него и даже выше

Отец Микаила также открыл агентство, которое популяризирует таланты других юных художников, с которыми Микаил с удовольствием дружит, а иногда они даже вместе рисуют. Рисованием он увлек и младших сестру и брата. "Им тоже хочется делать то, чем я занимаюсь, но сестре, по-моему, больше нравятся танцы", - улыбается Микаил на фоне своих картин, которые выше его роста.

Техника рисования из YouTube

"Мы не принуждаем сына к рисованию: если ему не хочется, он не рисует. Бывает, он по несколько дней не притрагивается к краскам, а иногда его просто не оторвать от холста. Он сам решает, когда готова картина - через три дня или через две недели", - подчеркивает отец. Микаил освоил технику работы со шпателем и губкой, но научился он ей не у школьных педагогов, а в YouTube. Некоторые профессиональные художники связались с семьей Акар, потому что хотели познакомиться со своим маленьким коллегой лично. "Большинство из них считают его чувство цвета экстраординарным, - говорит Керем Акар. - Именно поэтому первая его выставка в Кельне так и называлась "Чувство цвета".

Микаил учится в одной из частных школ в Кельне, которая поддерживает его талант и позволяет ему пропускать занятия, когда он уезжает на выставки. "По возвращению он наверстывает упущенное с репетиторами. Микаил не только с удовольствием рисует, но и хорошо учится. Он очень любознательный и ему интересно все новое", - уточняет его отец.

Стиль творчества Микаила за пять лет несколько изменился. Он по-прежнему работает спонтанно и часто не знает, каким будет результат. Все зависит от настроения и вдохновения. "Мы не стоим за его спиной и не наблюдаем, как он работает, а всего лишь обеспечиваем его всем необходимым для занятий живописью. У него полная свобода: после уроков он может встречаться с друзьями, играть в компьютерные игры или в настольный футбол. Кстати, именно его он увез в свою мастерскую, в которой бывает несколько раз в неделю. В перерывах между работой он играет со мной, с сестрой или с друзьями в футбол", - рассказывает отец. Хотя в интервью DW сам Микаил признался, что для него занятия живописью - не работа, а удовольствие. И отдыхать от них ему не приходится. 

В мастерской Микаила установлена настольная игра в футбол

В мастерской Микаила установлена настольная игра в футбол

"Микаил - ребенок, однако, когда он увлеченно работает над новым полотном, лучше его не отвлекать", - замечает его отец. Если для него это и игра, то она чаще всего происходит в одиночку, иногда родители слышат, что ребенок разговаривает с самим собой или напевает любимые песни. Бывает, что он интересуется у них, нравится ли им то или иное сочетание цветов, но решения он всегда принимает самостоятельно. Каждая из его картин отражает его собственное мировосприятие, а настроение выдает экспрессия красок. Большинство полотен абстрактны, только в последнее время на некоторых появились более конкретные мотивы, которые, однако, оставляют зрителям пространство для интерпретации.

Выставки и продажа картин в разных странах

Композиция из двух картин, которая висит в мастерской юного художника в Кельне, продается за 26 тысяч евро. В ее создании использовалось чуть более 30 литров высококачественных красок. То есть не только мотивы, но и материалы формируют цены на работы Микаила. Его родители не могут с полной уверенностью сказать, что он станет профессиональным художником. "Это будет его выбор, а не наш, - подчеркивает отец. - Мы готовы его поддержать в любом деле, которое ему будет по душе, и стараемся не заглядывать в далекое будущее". Пока творческая жизнь Микаила планируется на несколько месяцев вперед. 

Композиция из двух картин оценена в 26 тысяч евро

Композиция из двух картин оценена в 26 тысяч евро

Например, 13 апреля работы мальчика будут выставлены в галерееHigh Line Nine в Нью-Йорке, в мае их покажут в  Galerie Art & Business в Цюрихе, а в сентябре они поедут в Рим.

уже сейчас пользуются большим спросом у поклонников его творчества. Их цены колеблются от 3 до 40 тысяч евро. Многие покупатели воспринимают их как надежное капиталовложение, потому что они уверены в том, что со временем, когда Микаил повзрослеет и станет профессиональным художником, его работы могут сильно вырасти в цене. Среди известных людей, которые уже купили картины Микаила - член национальной сборной Германии по футболу, вратарь и капитан мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер (Manuel Neuer) и другие, имена которых отец юного художника решил сохранить в тайне. Он лишь сообщил DW, что в нынешнем году планируется совместная акция с немецкой поп-звездой, решившей принять участие в создании новой картины, которая будет продана в благотворительных целях.

Творчество и благотворительность

"Мы вместе с Микаилом считаем, что его творчество должно быть тесно связано с благотворительностью. У Микаила большое сердце. Мы это впервые поняли, когда во время прогулки по городу он протянул свои пять евро, которые получил от нас в качестве карманных денег на мороженое, бездомному, сидевшему с собакой у входа в кафе. Нас это так потрясло, что мы вместе с Микаилом решили устраивать благотворительные акции для детского хосписа в Кельне", - рассказывает отец Микаила. 

Отец Керем Акар с сыном Микаилом на фоне новой картины

Отец Керем Акар с сыном Микаилом: готова новая картина

Он полностью посвятил себя менеджменту творческой деятельности своего сына. "Кому, как не нам, родителям, лучше знать нашего сына. Я как менеджер занимаюсь организацией его выставок, благотворительных акций, продажей его работ и связями с прессой, интерес которой очень велик", - рассказывает Керем Акар. По его словам, им приходит много предложений от состоятельных людей, вплоть до шейхов, которые хотят стать спонсорами выставок Микаила, а среди желающих купить его картины за последние годы было немало россиян. "Но для нас деньги не главное, - признается отец Микаила. Мы их зарабатываем, не только чтобы финансировать творчество Микаила, но и делимся ими с нуждающимися детьми".

Юный художник иногда использует пищевые красители, заменяя привычные холсты печеньем, которое выпекает его мама. Недавно он раскрасил печенье для детского хосписа в Кельне. Вместе с художником из Ганновера Нико Николаидисом (Niko Nikolaidis) Микаил написал картину, которую удалось продать за 15 тысяч евро. Одна половина суммы была пожертвована пострадавшим от землетрясения в Греции, а другая - в Турции. 

Работы юного художника Микаила Акара выставлены в его мастерской

Работы юного художника Микаила Акара выставлены в его мастерской

В общей сложности семья Акар уже пожертвовала чуть более 50 тысяч евро, будь то детским учреждениям, хоспису для детей, мальчику из России по имени Тимур, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА). По словам отца Микаила, с просьбами о финансовой поддержке к ним обращаются очень многие, но всем помочь, к сожалению, невозможно, признается он и добавляет: "Если бы Микаил мог, то был бы готов спасти весь мир, но его возможности ограничены, зато помощь его всегда от всего сердца".

Смотрите также:

  • Леон Лёвентраут на фоне своей работы Peace of Mind (2020)

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    Абстрактные работы немецкого художника Леона Лёвентраута покоряют любителей искусства во всем мире. Они демонстрировались в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Базеле, Сингапуре и многих других городах. 28 августа в Баварском национальном музее в Мюнхене открывается новая выставка Лёвентраута. Здесь автор запечатлен около главного экспоната - "Peace of Mind" ("Душевный покой").

  • Юный талант

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    Леон Лёвентраут родился в 1998 году в Кайзерслаутерне в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Интерес к искусству у него появился в 7-летнем возрасте. Мальчик смотрел, как рисует увлекавшаяся живописью мама, и постепенно стал заниматься этим сам. Вскоре родители заметили, что у него выработался собственный абстрактный стиль.

  • На выставке в Вене (2021)

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    Венеция, Вена, Мюнхен, Париж, Цюрих, Лондон, Рим, - в музеях и арт-галереях этих городов Леон Лёвентраут показывает свои новые работы в 2021-2022 годах в рамках передвижной выставки "Leonismo". На этом снимке он запечатлен в выставочном зале Kunstforum в Вене.

  • Работа Dancing on the Sea (2021)

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    Живопись Лёвентраута спонтанна и импульсивна. Художник предпочитает писать картины на полу своей мастерской - с полной физической отдачей и под громкую музыку. На этом слайде - его работа "Dancing on the Sea" ("Танец на море").

  • Скульптура Global Gate (2020)

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    Леон Лёвентраут стоит около Франкфуртского аэропорта перед мобильной скульптурой "Global Gate" ("Глобальные ворота") - 21 х 24 х 6 метров, созданной им по образцу Бранденбургских ворот из 37 морских контейнеров в рамках всемирной кампании #Art4GlobalGoals под эгидой ЮНЕСКО.

  • С немецкой фехтовальщицей Бриттой Хайдеманн

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    Леон Лёвентраут охотно участвует в благотворительных проектах. На этой фотографии он запечатлен с немецкой фехтовальщицей Бриттой Хайдеманн на марафоне "Мы помогаем детям", организованном частным телеканалом RTL. Картина, которую художник передал для аукциона в 2019 году, была продана за 44 500 евро.

  • Леон Лёвентраут с родителями

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    В настоящее время Леон Лёвентраут живет с родителями в окрестностях Дюссельдорфа. Они поддерживают его во всем. Мать, более 30 лет трудившаяся медсестрой, и отец, который был продавцом в розничной торговли, даже оставили ради сына работу - в частности, чтобы вести все его финансовые дела.

  • С подругой Лукой Бёзе

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    На светских мероприятиях Леон Лёвентраут часто появляется со своей подругой - моделью и студенткой факультета fashion-журналистики Лукой Бёзе. Они встречаются два года, но о женитьбе художник пока не думает.

  • На одной из улиц Дюссельдорфа

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    Свободное время Леон Лёвентраут проводит так, как и его ровесники - занимается спортом, читает, ходит на вечеринки, общается с друзьями. Как он сам говорит, его жизнь заполнена до предела, и скучать ему некогда.

  • Картины, вселяющие оптимизм

    Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь

    Темы картин Леона Лёвентраута самые разные. Но нередко художник показывает одиночество современного человека, скрываемое за красивыми фасадами. При этом его работы всегда излучают неудержимую радость жизни и оптимизм. Скорее всего, этим они и подкупают.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Самый известный в Европе вундеркинд хочет учиться в Германии

Лоран Симонс прошел пробный курс и принял участие в разработке сильнейшего лазера в мире для борьбы с раком кишечника. По словам мальчика, теперь он хочет спасать жизни людей. DW собрала интересные факты о вундеркинде.  

Леон Лёвентраут - немецкий художник-вундеркинд становится мастером

За плечами этого 23-летнего немецкого художника - уже более чем 15-летняя успешная карьера. Очередная выставка Леона Лёвентраута открывается в Мюнхене.  

Герхард Рихтер: этого немецкого художника стыдно не знать

9 февраля самому известному немецкому художнику исполняется 90 лет. Листайте галерею и знакомьтесь с творчеством мастера, чьи работы покупают на аукционах за десятки миллионов евро.  

"Вундеркинды Плюс" помогают выучить немецкий язык

Многие российские школьники начали изучать немецкий язык по новым учебникам. Корреспондент DW познакомился с ними и оценил их.  

Хорошо ли быть билингвом?

21 февраля - международный день родного языка. Мы решили воспользоваться этой датой как поводом для того, чтобы поговорить о детях, у которых родных языков два или более.  

Художественный музей Штутгарта признан лучшим в Германии

Критики оценили как экспонаты мирового уровня, так и работы региональных художников, которые входят в коллекцию музея, украшающего центральную площадь Штутгарта.  

Музыкальные вундеркинды из России, или Миф о чудесном детстве

Кому нужны российские вундеркинды? Не является ли пресловутая "русская музыкальная школа" анахронизмом, порождающим детей без детства, у которых ко времени наступления зрелости уже "всё в прошлом"?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Портреты на стекле  

Искусство на грани падения  

Картины на листьях деревьев (видео)  