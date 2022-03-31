Вундеркинда из Германии сравнивают с Пикассо

Представьте себе такую ситуацию: вы вернулись домой с работы и увидели картину, написанную яркими красками. Первое, что вам приходит в голову - спросить у жены или мужа, с каких это пор она/он так хорошо рисует­? А вам в ответ лишь пожимают плечами, дескать, это ваш четырехлетний ребенок постарался. Именно такая история случилась с отцом семейства Керемом Акаром в Кельне.

Как к юному художнику пришла известность

Ошарашенный отец четырехлетнего Микаила Акара тут же запостил фотографию первой картины своего сына на странице группы Nett-Werk Köln в социальной сети Facebook. Реакция не заставила себя долго ждать. "Некоторые хотели ее купить, другие публиковали оскорбительные комментарии", - вспоминает Акар-старший. Мало кто поверил, что автор картины четырехлетний мальчик, а те, кто поверил, заподозрили родителей в желании заработать на таланте сына.

Девятилетний Микаил Акар в своей мастерской

Мама Микаила в сердцах покинула группу в Facebook, а отец чуть позже снял видео, как его сын рисует, и разместил его в ответ на огульные обвинения пользователей. Шум вокруг способностей ребенка постепенно поутих, однако, и сегодня, когда Микаилу уже девять лет, пять из которых он доказывает всем, что у него есть талант к рисованию, по-прежнему находятся скептики, которые не верят, что автор картин - ребенок. У его родителей выработалась защитная реакция на несправедливые комментарии в социальных сетях. Зато у аккаунта юного художника в Facebook уже почти 50 тысяч подписчиков, а в Instagram в четыре раза больше - около 210 тысяч! Немецкая пресса называет Микаила Акара, сына родителей с турецкими корнями, не иначе как "юным Пикассо", а его картины продаются за внушительные суммы.

Холст вместо конструктора: c чего все началось

Сам Пабло Пикассо однажды заметил, что каждый ребенок - художник. Трудность лишь в том, чтобы остаться им, выйдя из детского возраста.Родители Микаила Акара вместе с сыном наслаждаются ранним периодом его творчества и всячески стараются развивать способности ребенка. Когда Микаилу исполнилось четыре года, они задумались над тем, что подарить ребенку на день рождения: динозавров, конструкторов Lego и Playmobil, как и других игрушек, в доме было навалом. Именно поэтому решили купить малышу небольшой холст и пальчиковые краски, позволяющие познать прелесть рисования даже детям, которые в силу своего возраста пока не научились держать в руках карандаши и кисточки. Каково же было их удивление, когда ребенок так увлекся, что стал выдавать одну картину за другой. Родители сразу заметили, что у их сына особое отношение к цветам. В картинах не было каких-то конкретных мотивов, зато игра красок в его абстрактных работах завораживала всех, кто их видел.

Микаил во время работы

Отец Микаила в интервью DW вспоминает, с чего все началось. Еще в дошкольном возрасте по пути в детский сад родители с сыном проходили сразу мимо двух картинных галерей. По их словам, Микаил всегда заворожено останавливался перед каждой, внимательно разглядывая картины в витринах. "Пешком до детского сада было минут пять, но мы добирались до него по меньшей мере через 20 минут", - вспоминает отец Керем. Именно тогда родители поняли, что этот интерес не случаен, и подарили сыну краски с холстом. С тех пор Микаил не расстается с ними, они практически заменили ему многие любимые игрушки. Постепенно то, что казалось игрой, стало любимым увлечением ребенка, а для родителей - серьезной работой.

Талант нуждается в поддержке

Пару лет назад отец Микаила уволился из администрации одного из кельнских предприятий и стал официальным менеджером юного художника. Мама Элван - домохозяйка, она занимается воспитанием троих детей: у Микаила есть еще шестилетняя сестра и двухлетний брат.

Способных детей очень много, родителям лишь важно увидеть и поддержать их, считает Керем. "Мы с супругой сразу поняли, что у нашего сына есть талант, и начали поощрять его желание экспериментировать с красками. С тех пор, как из-под кисти Микаила родилась его первая картина, прошло пять лет. Сегодня их у него уже около ста. Родителям в декабре 2021 года пришлось даже снять помещение под ателье - мало того, что полы и мебель в детской и гостиной были заляпаны краской, в квартире просто не оказалось места для его новых работ.

Многие картины Микаила ростом с него и даже выше

Отец Микаила также открыл агентство, которое популяризирует таланты других юных художников, с которыми Микаил с удовольствием дружит, а иногда они даже вместе рисуют. Рисованием он увлек и младших сестру и брата. "Им тоже хочется делать то, чем я занимаюсь, но сестре, по-моему, больше нравятся танцы", - улыбается Микаил на фоне своих картин, которые выше его роста.

Техника рисования из YouTube

"Мы не принуждаем сына к рисованию: если ему не хочется, он не рисует. Бывает, он по несколько дней не притрагивается к краскам, а иногда его просто не оторвать от холста. Он сам решает, когда готова картина - через три дня или через две недели", - подчеркивает отец. Микаил освоил технику работы со шпателем и губкой, но научился он ей не у школьных педагогов, а в YouTube. Некоторые профессиональные художники связались с семьей Акар, потому что хотели познакомиться со своим маленьким коллегой лично. "Большинство из них считают его чувство цвета экстраординарным, - говорит Керем Акар. - Именно поэтому первая его выставка в Кельне так и называлась "Чувство цвета".

Микаил учится в одной из частных школ в Кельне, которая поддерживает его талант и позволяет ему пропускать занятия, когда он уезжает на выставки. "По возвращению он наверстывает упущенное с репетиторами. Микаил не только с удовольствием рисует, но и хорошо учится. Он очень любознательный и ему интересно все новое", - уточняет его отец.

Стиль творчества Микаила за пять лет несколько изменился. Он по-прежнему работает спонтанно и часто не знает, каким будет результат. Все зависит от настроения и вдохновения. "Мы не стоим за его спиной и не наблюдаем, как он работает, а всего лишь обеспечиваем его всем необходимым для занятий живописью. У него полная свобода: после уроков он может встречаться с друзьями, играть в компьютерные игры или в настольный футбол. Кстати, именно его он увез в свою мастерскую, в которой бывает несколько раз в неделю. В перерывах между работой он играет со мной, с сестрой или с друзьями в футбол", - рассказывает отец. Хотя в интервью DW сам Микаил признался, что для него занятия живописью - не работа, а удовольствие. И отдыхать от них ему не приходится.

В мастерской Микаила установлена настольная игра в футбол

"Микаил - ребенок, однако, когда он увлеченно работает над новым полотном, лучше его не отвлекать", - замечает его отец. Если для него это и игра, то она чаще всего происходит в одиночку, иногда родители слышат, что ребенок разговаривает с самим собой или напевает любимые песни. Бывает, что он интересуется у них, нравится ли им то или иное сочетание цветов, но решения он всегда принимает самостоятельно. Каждая из его картин отражает его собственное мировосприятие, а настроение выдает экспрессия красок. Большинство полотен абстрактны, только в последнее время на некоторых появились более конкретные мотивы, которые, однако, оставляют зрителям пространство для интерпретации.

Выставки и продажа картин в разных странах

Композиция из двух картин, которая висит в мастерской юного художника в Кельне, продается за 26 тысяч евро. В ее создании использовалось чуть более 30 литров высококачественных красок. То есть не только мотивы, но и материалы формируют цены на работы Микаила. Его родители не могут с полной уверенностью сказать, что он станет профессиональным художником. "Это будет его выбор, а не наш, - подчеркивает отец. - Мы готовы его поддержать в любом деле, которое ему будет по душе, и стараемся не заглядывать в далекое будущее". Пока творческая жизнь Микаила планируется на несколько месяцев вперед.

Композиция из двух картин оценена в 26 тысяч евро

Например, 13 апреля работы мальчика будут выставлены в галерееHigh Line Nine в Нью-Йорке, в мае их покажут в Galerie Art & Business в Цюрихе, а в сентябре они поедут в Рим.

уже сейчас пользуются большим спросом у поклонников его творчества. Их цены колеблются от 3 до 40 тысяч евро. Многие покупатели воспринимают их как надежное капиталовложение, потому что они уверены в том, что со временем, когда Микаил повзрослеет и станет профессиональным художником, его работы могут сильно вырасти в цене. Среди известных людей, которые уже купили картины Микаила - член национальной сборной Германии по футболу, вратарь и капитан мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер (Manuel Neuer) и другие, имена которых отец юного художника решил сохранить в тайне. Он лишь сообщил DW, что в нынешнем году планируется совместная акция с немецкой поп-звездой, решившей принять участие в создании новой картины, которая будет продана в благотворительных целях.

Творчество и благотворительность

"Мы вместе с Микаилом считаем, что его творчество должно быть тесно связано с благотворительностью. У Микаила большое сердце. Мы это впервые поняли, когда во время прогулки по городу он протянул свои пять евро, которые получил от нас в качестве карманных денег на мороженое, бездомному, сидевшему с собакой у входа в кафе. Нас это так потрясло, что мы вместе с Микаилом решили устраивать благотворительные акции для детского хосписа в Кельне", - рассказывает отец Микаила.

Отец Керем Акар с сыном Микаилом: готова новая картина

Он полностью посвятил себя менеджменту творческой деятельности своего сына. "Кому, как не нам, родителям, лучше знать нашего сына. Я как менеджер занимаюсь организацией его выставок, благотворительных акций, продажей его работ и связями с прессой, интерес которой очень велик", - рассказывает Керем Акар. По его словам, им приходит много предложений от состоятельных людей, вплоть до шейхов, которые хотят стать спонсорами выставок Микаила, а среди желающих купить его картины за последние годы было немало россиян. "Но для нас деньги не главное, - признается отец Микаила. Мы их зарабатываем, не только чтобы финансировать творчество Микаила, но и делимся ими с нуждающимися детьми".

Юный художник иногда использует пищевые красители, заменяя привычные холсты печеньем, которое выпекает его мама. Недавно он раскрасил печенье для детского хосписа в Кельне. Вместе с художником из Ганновера Нико Николаидисом (Niko Nikolaidis) Микаил написал картину, которую удалось продать за 15 тысяч евро. Одна половина суммы была пожертвована пострадавшим от землетрясения в Греции, а другая - в Турции.

Работы юного художника Микаила Акара выставлены в его мастерской

В общей сложности семья Акар уже пожертвовала чуть более 50 тысяч евро, будь то детским учреждениям, хоспису для детей, мальчику из России по имени Тимур, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА). По словам отца Микаила, с просьбами о финансовой поддержке к ним обращаются очень многие, но всем помочь, к сожалению, невозможно, признается он и добавляет: "Если бы Микаил мог, то был бы готов спасти весь мир, но его возможности ограничены, зато помощь его всегда от всего сердца".

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