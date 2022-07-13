Самый известный в Европе вундеркинд стал магистром

Лорану Симонсу из бельгийского Остенде всего 12 лет. Прошлым летом вундеркинд получил степень бакалавра в университете Антверпена. Там же он продолжил изучать физику в магистратуре, которую сейчас окончил "с отличием".

Уровень IQ - выше 145

За жизнью Лорана уже давно следят СМИ, и его точно можно назвать самым известным вундеркиндом в Европе. Лоран родился в семье зубных врачей. Отец - бельгиец, мать - родом из Нидерландов. Родители рано обратили внимание на способности своего ребенка. Вместо того, чтобы играть в игрушки, Лоран предпочитал сортировать их.

В четыре года Лоран уже пошел в школу, а в восемь стал одним из самых юных людей с аттестатом зрелости. После летних каникул он приступил к получению высшего образования. Вундеркинд стал изучать электротехнику в Техническом университете Эйдховена в Нидерландах, но прервал его по указанной ниже причине. Уровень IQ мальчика, по оценке исследователей, - выше 145.

Диплом бакалавра с отличием в 11 лет

Лоран мечтал закончить учебу до своего 10-летия. Если бы ему это удалось, он стал бы самым юным человеком в мире с университетским образованием. Но руководство вуза в Эйдховене посчитало сроки окончания обучения нереальными. Родители вундеркинда были с этим не согласны. Разрешить спор, возникший незадолго до экзаменационного периода, не удалось, и в итоге мальчик оставил учебу.

Впоследствии он стал изучать физику в бельгийском Антверпене. В 11 лет Лоран получил диплом бакалавра - также "с отличием". На освоение программы ему понадобился всего год вместо предусмотренных трех. Далее он планировал изучать в Израиле биотехнологии и медицину, но помешала пандемия. В итоге он поступил в магистратуру в Бельгии, где были учтены его научные интересы, а учебную программу выстроили с участием университетов в Израиле, Великобритании и США.

"Я хочу спасать жизни"

Одновременно с начала этого года Лоран проходил стажировку в Германии - в Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилианана факультете физики и в Институте квантовой оптики общества Макса Планка в кампусе Гаршинг.

Мюнхенский университет Людвига и Максимилиана признан одним из ведущих университетов в Европе. Он был основан в 1472 году. Университет также считается одним из крупнейших в Германии: на 18 факультетах обучается более 50 тысяч человек. Основное здание и другие корпуса вуза расположены в Мюнхене. Институт квантовой оптики общества Макса Планка находится в Гархинге - северо-восточном городе-спутнике Мюнхена. Основные исследовательские направления, которыми занимается это учреждение, - квантовая материя при экстремально низких температурах, основы квантовой оптики, сильные поля и аттосекундная физика, теория квантовой информации, а также высокоточная лазерная спектроскопия водорода и схожих элементов.

Вместе с международной командой исследователей Attoworld Лоран работал над сильнейшим лазером в мире в рамках новаторского проекта по борьбе с раком кишечника. Предполагается, что данное изобретение позволит отслеживать мельчайшие следы, которые оставляют опухоли ткани в кровотоке. В конечном итоге такой лазер должен помочь распознавать при анализе образцов крови рак кишечника на ранней стадии. "Я хочу спасать жизни", - поделился планами мальчик.

После летнего перерыва Лоран планирует продолжить обучение. Где, пока не сообщается. Но медицина - одно из возможных направлений. Среди интересующих его тем - выращивание искусственных органов.

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