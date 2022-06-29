Если родителей нет рядом, стресс у младенца невероятно возрастает: советы немецкого врача для спокойного сна

Когда малыши плохо спят, это может стоить родителям последних нервов и сил. В какое время лучше всего укладывать ребенка спать вечером? Какие ритуалы помогают уснуть детям с нарушениями сна? И стоит ли вести дневник сна? На эти и другие вопросы DW ответила врач из Франкфурта-на-Майне Наргес Пойян (Narges Poyan).

Deutsche Welle. Что говорит о нарушении сна у ребенка?

Наргес Пойян. Ну, на первом году жизни малыша говорить о нарушении у него сна вообще еще рано, поскольку у грудничка нет четкого разделения между состоянием бодрствования и состоянием сна. Он живет в некой промежуточной стадии и периодически впадает в фазы глубокого сна, который очень важен для него: во сне младенец растет, а его организм привыкает к новой обстановке. Это абсолютно нормально, если новорожденный просыпается каждые два часа и днем, и ночью, чтобы поесть. К ритму день-ночь младенцы обычно адаптируются только к трехмесячному возрасту. Постепенно они начинают фиксировать, что когда светло, все вокруг бодрствуют, а когда темнеет - спят. Примерно с этого времени дети в большинстве случаев спят ночью по шесть часов подряд, то есть тут уже может идти речь о полноценном ночном сне.

Ну, а к шести месяцам продолжительность ночного сна малыша может достигать семи, а то и восьми часов, пусть даже у него все еще и часты фазы беспокойного сна. Примерно к году дети должны быть в состоянии проспать за раз восемь часов. Однако это - теоретически. На практике же изменения в режиме сна и бодрствования для каждого ребенка индивидуальны. Но в любом случае, на первом году жизни ребенка сон его родителей может быть сильно нарушен из-за того, что их чадо спит слишком беспокойно. И чтобы найти время для отдыха, я бы посоветовала молодым мамам и папам вести дневник сна - подробно документировать, в какие часы их малыш чаще всего засыпает и как долго спит. Это даст им возможность ориентироваться в ситуации и в определенные часы выделять себе время на отдых, что очень-очень важно.

- Ребенок может просыпаться из-за того, что ему холодно или жарко. Как определить, что ему некомфортно?

- Большинство родителей склонны слишком тепло одевать своих детей на ночь. Между тем температура тела малышей, как правило, именно к вечеру повышается, и, если ребенок к тому же чересчур тепло одет, это может стать фактором риска синдрома внезапной детской смерти (СВДС) от перегрева. Поэтому температура в комнате, где спит младенец, не должна превышать 18 градусов. В случае если в спальне прохладно, а малыш постоянно сбрасывает с себя одеяло, поможет спальный мешок. Вообще грудничку лучше спать без одеял и подушек - в противном случае он может задохнуться.

К слову, родителям новорожденного не стоит беспокоиться, если нос, руки или ноги у него прохладные. Это ничего не говорит об общей температуре тела. Просто в первые месяцы жизни детей теплообмен и кровообращение в организме несовершенны, конечности еще недостаточно хорошо снабжаются кровью и потому бывают холодными. В таком случае ребенку можно надеть специальные носочки и рукавички для грудничков.

- Бывает, ребенок хорошо засыпает, но скоро просыпается и всю ночь напролет не спит. Что можно сделать в такой ситуации?

- Фазы глубокого сна у маленьких детей обычно бывают до 23 часов и после 4 часов утра, а в промежутках между ними существует множество так называемых REM-фаз (Rapid Eye Movement) - фаз быстрого сна, характеризующихся повышенной активностью головного мозга, когда во сне происходит обработка усвоенных знаний. Один из признаков такой фазы - быстрые движения глазных яблок. Дети старше одного - двух лет во время REM-фаз нередко разговаривают во сне, некоторые даже поют или пинаются. Бывает, дети громко плачут, вырываются, когда их берут на руки, и почти не реагируют на то, что с ними разговаривают. Это заставляет многих родителей думать, что с ребенком что-то не так. Они будят его, носят на руках, дают ему бутылочку. Но так они только беспокоят малыша. Между тем после REM-фаз многие дети погружаются в глубокий сон самостоятельно. Поэтому лучше сначала понаблюдать за происходящим, немного пожужжать или пошептать что-то успокаивающе или спокойно положить руку на грудь ребенка и нежно погладить ее.

Другое дело, если ребенок по-настоящему плачет. Тогда его обязательно нужно взять на руки и успокоить. Младенцам нужен кто-то, кому они могут доверять - как днем, так и ночью. Если нас, родителей, нет рядом, чтобы оказать малышу необходимую помощь, то уровень стресса у него невероятно возрастает. Пусть даже по прошествии определенного времени не получивший поддержки ребенок прекращает плакать, это не значит, что он самостоятельно успокоился: это значит, что он с ситуацией смирился. Дети в этом возрасте просто не способны успокоить сами себя, когда плачут. Исследования показали, что уровень стресса у детей в таких условиях все равно не снижается. Гормоны стресса остаются в крови очень долго и отрицательно влияют на развитие малыша.

- В какое время малыша лучше всего укладывать спать вечером?

- Это очень индивидуально. Тут важно, чтобы родители знали язык тела своего ребенка и вовремя понимали, что он устал. Если ребенок зевает или трет глазки, значит, его пора укладывать спать. Тут важно не пропустить этап, когда он может быстро заснуть. Само собой разумеется, нельзя допускать, чтобы малыш играл вечером в активные игры. Очень полезно соблюдать перед сном определенные ритуалы, которые, конечно же, должны соответствовать возрасту ребенка. Так, самых маленьких традиционно укладывают спать, тихонько напевая колыбельную, убаюкивая, укачивая в кроватке или на руках. На то, чтобы уложить шести-семимесячного ребенка, времени зачастую уходит побольше. Перед сном его тоже лучше успокоить, поносить по комнате на руках. С детьми постарше можно, обнявшись, немного поговорить, вспомнить о том, что хорошего произошло за день. Очень важно, чтобы мама или папа излучали при этом полное спокойствие, умиротворение и в полной мере проявляли родительскую любовь и нежность. Ребенку это крайне необходимо, поскольку делает его счастливым и вселяет в него уверенность.

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