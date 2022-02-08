Герхард Рихтер: этого немецкого художника стыдно не знать

Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

Последние витражи Шагала

Марк Шагал создал для этого храма девять витражных окон общей площадью около 178 кв.м. Это единственные его витражи в Германии. Сам художник в Майнце так и не побывал, а работал дистанционно. Акварельные эскизы Шагала переводили на стекло в Реймсе, затем он наносил последние штрихи на готовые панели. Первый библейский витраж был передан церкви в 1978 году, последний - уже после его смерти.