Герхард Рихтер: этого немецкого художника стыдно не знать

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
9 февраля самому известному немецкому художнику исполняется 90 лет. Листайте галерею и знакомьтесь с творчеством мастера, чьи работы покупают на аукционах за десятки миллионов евро.
Смотрите также:
Автопортрет Фриды Кало был продан за рекордную для Латинской Америки сумму, но для мира искусства в целом это далеко не предел. DW знакомит с самыми дорогими творениями.
Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.
Творения этого немецкого художника относятся к числу самых дорогих в мире. А сколько стоят его выброшенные в мусор шедевры? Житель Мюнхена попытался заработать на макулатуре.
Они были молоды и хотели, чтобы от их искусства люди вздрагивали, как от внезапно лопнувшего воздушного шарика. Выставка в Дюссельдорфе "репродуцирует" то, что было.
Лента "Gerhard Richter Painting", рассказывающая о творчестве Герхарда Рихтера, удостоена Немецкой кинопремии за 2012 год в категории "полнометражный документальный фильм".
Работы Герхарда Рихтера, Ансельма Кифера, Ильи Кабакова будут показаны в рамках выставки "Diversity United". Она будет работать в 2020-2021 годах в Германии, РФ и Франции.
Выставка "Let’s Buy It!" в Оберхаузене раскрывает феномен арт-рынка с XVI века до наших дней. В интервью DW директор музея рассказала о том, что он представляет собой сегодня.
Спустя день после рекордных торгов в аукционном доме Christie's его конкурент Sotheby's также сообщил о многомиллионной выручке.
По итогам продаж на актуальном арт-рынке немецкий художник Герхард Рихтер является абсолютным лидером, уступая лишь уже почившим классикам изобразительного искусства.
Коммерческие показатели при составлении рейтинга Kunstkompass не учитываются. Этот "барометр славы" опирается лишь на резонанс, который вызывают художники в современном арт-мире.
Не зря Герхарда Рихтера называют "самым дорогим немецким художником современности" - его картина снова продана по рекордной цене.
И снова двухзначная миллионная сумма за работу одного из известнейших из ныне живущих немецких художников. Впрочем, самым "дорогим" в мире он больше не является.