 Герхард Рихтер: этого немецкого художника стыдно не знать | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.02.2022

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Культура и стиль жизни

Герхард Рихтер: этого немецкого художника стыдно не знать

9 февраля самому известному немецкому художнику исполняется 90 лет. Листайте галерею и знакомьтесь с творчеством мастера, чьи работы покупают на аукционах за десятки миллионов евро.

  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Успешный и знаменитый

    Герхард Рихтер (Gerhard Richter) - пожалуй, самый известный за пределами Германии немецкий художник из ныне живущих. Родился 9 февраля 1932 года в Дрездене, ребенком пережил войну. Его становление как художника началось в ГДР. Побывав на Западе и увидев работы коллег, Рихтер решил перебраться в ФРГ.

  • Аукцион Sotheby's

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    "Пикассо XXI века"

    "Пикассо XXI века" называют Герхарда Рихтера критики и коллеги. Как и творения основоположника кубизма, произведения Рихтера занимают почетное место в ведущих музеях планеты, а также уходят за рекордные суммы с художественных аукционов.

  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Скрытный художник

    Рихтер почти не идет на контакт с журналистами, не любит "выходить в люди", избегает участия в гламурных мероприятиях, любит уединение и покой. Этот немецкий художник - из тех звезд, кто держит свою жизнь за семью замками.

  • Тетя Марианна

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Личное и коллективное

    В картинах мастера отражается жизнь - его самого, его поколения, всей Германии. В 1965 году Рихтер пишет картину "Тетя Марианна". На полотне изображена девочка с маленьким Герхардом. Марианна погибла в возрасте 28 лет: страдавшая умственным расстройством, она была уничтожена по нацистской программе евгеники в феврале 1945 года.

  • Дядя Руди

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Коллективное и личное

    В 1965 году Герхард Рихтер пишет картину "Дядя Руди". На ней изображен офицер вермахта. Он тоже погиб на войне, но не так, как Марианна. Жертвы и преступники в одной семье - типично немецкая ситуация.

  • Портрет доктора Кноблох

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Обобщенные образы

    Фотореалистичные изображения размыты, как будто промелькнули в старой черно-белой кинохронике. И поэтому запоминаются, становятся обобщенным образом. В этой манере Рихтер интенсивно работал на протяжении многих лет. С 1964 по 1967 год он писал многочисленные портреты коллег-художников, галеристов и коллекционеров. "Портрет доктора Кноблох" (1964) был первым такого рода.

  • Конрад Люге и Герхард Рихтер на выставке капреализма

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Живые "экспонаты"

    Рихтер эмигрировал в Западную Германию в 1961 году - незадолго до начала строительства Берлинской стены. На Западе Рихтер вошел в группу художников, вдохновленных американским поп-артом. Результатом их творческих поисков стала выставка "капиталистического реализма" в одном мебельном магазине в Дюссельдорфе.

  • Атлас

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Архив современности

    В 1962 году Герхард Рихтер начал проект "Атлас", в котором частная жизнь людей сопоставлена с рассказом о немецкой истории. Для этого проекта художник собирал газетные вырезки, фотографии, объекты и документы. В итоге в "Атласе" накопилось несколько сотен исторических реалий. В 1997 году этот архив целой эпохи был показан на выставке Documenta в Касселе и издан в виде фотоальбома.

  • 48 портретов

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Мировое признание

    Фотографии из "Атласа" стали основой для близкой концептуализму серии "48 портретов", с которой в 1972 году Герхард Рихтер представлял Германию на Венецианской биеннале. В фотореалистичной манере на портретах изображены личности, которые, по мнению Рихтера, оказали огромное влияние на эпоху модерна. Среди них - российские композиторы Чайковский и Стравинский.

  • Эмма

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    "Эмма"

    Разностильное искусство Герхарда Рихтера не поддается однозначной категоризации. Известность принесли ему "фото-картины", которые он начал писать с 1962 года. Но это не совсем фотореализм. Общность скорее формальная: Рихтер просто использует снимок как основу. На его знаменитой картине "Эмма" (1966) изображена призрачная женщина, как будто сотканная из сновидений или воспоминаний.

  • Бетти

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Вызов нормам

    "Бетти" (1988): Герхард Рихтер почти с фотографической точностью изобразил свою дочь. Портретом картину назвать нельзя - лицо сокрыто от зрителя. Зато тщательно переданы цвета и узоры одежды. Фотоподобная живопись буквально поворачивается спиной ко всем художественным нормам, но передает ощущение чистоты и красоты.

  • Самолеты

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Серийное искусство

    Рихтер рисовал не только людей и не только портреты. Внимание художника привлекала реальность во всем ее многообразии: от облаков и снежных покровов до зданий и военных самолетов.

  • Свеча

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Культовый мотив

    Из серии картин, изображающих свечи, особую известность получила "Свеча" 1982 года - после того, как была использована группой Sonic Youth в оформлении обложки альбома "Daydream Nation".

  • Серое

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Оттенки серого

    В 1970-х Герхард Рихтер работает в стиле минимализм и создает монохромную серию "Серое". Говоря о своем любимом цвете, художник в 1975 году сказал: "Он не делает заявлений; не пробуждает ни чувств, ни ассоциаций; он невидим и не невидим. Его неприметность дарит ему способность быть посредником, проявлять нечто, как фотография (...) Для меня серый - эквивалент беспристрастности (...)".

  • 256 цветов

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Цветовые таблицы

    Рихтер во всех своих работах экспериментирует со средствами выразительности в живописи. Взяв серый цвет как некую точку отсчета, он изучал возможные сочетания цветов и их воздействие на смотрящего. В цикле "Цвета" художник, используя красный, синий, желтый и зеленый цвета, вывел более четырех тысяч различных тонов.

  • Пиксельный витраж Рихтера

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Пиксельный витраж

    Цветные квадраты легли в основу "пиксельного" витража для Кельнского собора. Витраж состоит из 11500 стеклянных квадратов 72 цветов. Он был установлен в готическом соборе в 2007 году.

  • Из серии Абстрактная живопись

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Экспрессивная абстракция

    Рихтер никогда не стоит на месте. После увлечения "пиксельными кубиками" и разноцветными полосками он отдался буйству абстрактного экспрессионизма, флагманами которого были американцы во главе с Джексоном Поллоком.

  • Из серии Абстрактная живопись

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Постижение непостижимого

    Абстрактные картины Рихтера стали окончательным его признанием самому себе в том, что тайну реальности постичь невозможно. "Меня интересует только то, чего я не понимаю", - говорит художник.

  • Инсталляция из стекла

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Мастер на все руки

    Творческое наследие Герхарда Рихтера огромно и многостильно. Он занимается не только живописью, но и фотоколлажем, инсталляцией, созданием монохромных паненелей и объектов из зеркал и стекла. Успеха и признания добивается он во всем, всегда и везде.

  • Витражные окна

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Возможно, последняя большая работа

    Три витража, изготовленные по эскизам Рихтера, с 2020 года украшают алтарные окна монастырской церкви в Толае - самой старой действующей обители в Германии. Художник предположил, что они, вероятно, станут последней его большой работой. Начинать какие-то новые монументальные проекты он больше не собирается: ограничится рисунками и концепциями для выставок.

  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    В вечном поиске

    Его называют "спасителем живописи в XXI веке". Отчасти потому, что он не отворачивался от холста, даже тогда, когда другие предрекали конец классической традиции. Герхард Рихтер убежден, что "когда не останется ни одного священника и философа, самыми важными людьми в мире будут художники". Другая его цитата: "Искусство - высшая форма надежды".

  • На выставке в Берлине

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Где посмотреть?

    К юбилею художника в Германии приурочены три крупные выставки: в Музее Людвига в Кельне, в дрезденском Альбертинуме, в Новой национальной галерее в Берлине (откроется 10 февраля). Более того, до 13 марта с творчеством Рихтера можно ознакомиться и в Москве - в Третьяковской галерее, в рамках выставки "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж".

    Автор: Элла Володина, Наталия Королева, Дарья Брянцева


  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Успешный и знаменитый

    Герхард Рихтер (Gerhard Richter) - пожалуй, самый известный за пределами Германии немецкий художник из ныне живущих. Родился 9 февраля 1932 года в Дрездене, ребенком пережил войну. Его становление как художника началось в ГДР. Побывав на Западе и увидев работы коллег, Рихтер решил перебраться в ФРГ.

  • Аукцион Sotheby's

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    "Пикассо XXI века"

    "Пикассо XXI века" называют Герхарда Рихтера критики и коллеги. Как и творения основоположника кубизма, произведения Рихтера занимают почетное место в ведущих музеях планеты, а также уходят за рекордные суммы с художественных аукционов.

  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Скрытный художник

    Рихтер почти не идет на контакт с журналистами, не любит "выходить в люди", избегает участия в гламурных мероприятиях, любит уединение и покой. Этот немецкий художник - из тех звезд, кто держит свою жизнь за семью замками.

  • Тетя Марианна

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Личное и коллективное

    В картинах мастера отражается жизнь - его самого, его поколения, всей Германии. В 1965 году Рихтер пишет картину "Тетя Марианна". На полотне изображена девочка с маленьким Герхардом. Марианна погибла в возрасте 28 лет: страдавшая умственным расстройством, она была уничтожена по нацистской программе евгеники в феврале 1945 года.

  • Дядя Руди

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Коллективное и личное

    В 1965 году Герхард Рихтер пишет картину "Дядя Руди". На ней изображен офицер вермахта. Он тоже погиб на войне, но не так, как Марианна. Жертвы и преступники в одной семье - типично немецкая ситуация.

  • Портрет доктора Кноблох

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Обобщенные образы

    Фотореалистичные изображения размыты, как будто промелькнули в старой черно-белой кинохронике. И поэтому запоминаются, становятся обобщенным образом. В этой манере Рихтер интенсивно работал на протяжении многих лет. С 1964 по 1967 год он писал многочисленные портреты коллег-художников, галеристов и коллекционеров. "Портрет доктора Кноблох" (1964) был первым такого рода.

  • Конрад Люге и Герхард Рихтер на выставке капреализма

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Живые "экспонаты"

    Рихтер эмигрировал в Западную Германию в 1961 году - незадолго до начала строительства Берлинской стены. На Западе Рихтер вошел в группу художников, вдохновленных американским поп-артом. Результатом их творческих поисков стала выставка "капиталистического реализма" в одном мебельном магазине в Дюссельдорфе.

  • Атлас

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Архив современности

    В 1962 году Герхард Рихтер начал проект "Атлас", в котором частная жизнь людей сопоставлена с рассказом о немецкой истории. Для этого проекта художник собирал газетные вырезки, фотографии, объекты и документы. В итоге в "Атласе" накопилось несколько сотен исторических реалий. В 1997 году этот архив целой эпохи был показан на выставке Documenta в Касселе и издан в виде фотоальбома.

  • 48 портретов

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Мировое признание

    Фотографии из "Атласа" стали основой для близкой концептуализму серии "48 портретов", с которой в 1972 году Герхард Рихтер представлял Германию на Венецианской биеннале. В фотореалистичной манере на портретах изображены личности, которые, по мнению Рихтера, оказали огромное влияние на эпоху модерна. Среди них - российские композиторы Чайковский и Стравинский.

  • Эмма

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    "Эмма"

    Разностильное искусство Герхарда Рихтера не поддается однозначной категоризации. Известность принесли ему "фото-картины", которые он начал писать с 1962 года. Но это не совсем фотореализм. Общность скорее формальная: Рихтер просто использует снимок как основу. На его знаменитой картине "Эмма" (1966) изображена призрачная женщина, как будто сотканная из сновидений или воспоминаний.

  • Бетти

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Вызов нормам

    "Бетти" (1988): Герхард Рихтер почти с фотографической точностью изобразил свою дочь. Портретом картину назвать нельзя - лицо сокрыто от зрителя. Зато тщательно переданы цвета и узоры одежды. Фотоподобная живопись буквально поворачивается спиной ко всем художественным нормам, но передает ощущение чистоты и красоты.

  • Самолеты

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Серийное искусство

    Рихтер рисовал не только людей и не только портреты. Внимание художника привлекала реальность во всем ее многообразии: от облаков и снежных покровов до зданий и военных самолетов.

  • Свеча

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Культовый мотив

    Из серии картин, изображающих свечи, особую известность получила "Свеча" 1982 года - после того, как была использована группой Sonic Youth в оформлении обложки альбома "Daydream Nation".

  • Серое

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Оттенки серого

    В 1970-х Герхард Рихтер работает в стиле минимализм и создает монохромную серию "Серое". Говоря о своем любимом цвете, художник в 1975 году сказал: "Он не делает заявлений; не пробуждает ни чувств, ни ассоциаций; он невидим и не невидим. Его неприметность дарит ему способность быть посредником, проявлять нечто, как фотография (...) Для меня серый - эквивалент беспристрастности (...)".

  • 256 цветов

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Цветовые таблицы

    Рихтер во всех своих работах экспериментирует со средствами выразительности в живописи. Взяв серый цвет как некую точку отсчета, он изучал возможные сочетания цветов и их воздействие на смотрящего. В цикле "Цвета" художник, используя красный, синий, желтый и зеленый цвета, вывел более четырех тысяч различных тонов.

  • Пиксельный витраж Рихтера

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Пиксельный витраж

    Цветные квадраты легли в основу "пиксельного" витража для Кельнского собора. Витраж состоит из 11500 стеклянных квадратов 72 цветов. Он был установлен в готическом соборе в 2007 году.

  • Из серии Абстрактная живопись

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Экспрессивная абстракция

    Рихтер никогда не стоит на месте. После увлечения "пиксельными кубиками" и разноцветными полосками он отдался буйству абстрактного экспрессионизма, флагманами которого были американцы во главе с Джексоном Поллоком.

  • Из серии Абстрактная живопись

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Постижение непостижимого

    Абстрактные картины Рихтера стали окончательным его признанием самому себе в том, что тайну реальности постичь невозможно. "Меня интересует только то, чего я не понимаю", - говорит художник.

  • Инсталляция из стекла

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Мастер на все руки

    Творческое наследие Герхарда Рихтера огромно и многостильно. Он занимается не только живописью, но и фотоколлажем, инсталляцией, созданием монохромных паненелей и объектов из зеркал и стекла. Успеха и признания добивается он во всем, всегда и везде.

  • Витражные окна

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Возможно, последняя большая работа

    Три витража, изготовленные по эскизам Рихтера, с 2020 года украшают алтарные окна монастырской церкви в Толае - самой старой действующей обители в Германии. Художник предположил, что они, вероятно, станут последней его большой работой. Начинать какие-то новые монументальные проекты он больше не собирается: ограничится рисунками и концепциями для выставок.

  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    В вечном поиске

    Его называют "спасителем живописи в XXI веке". Отчасти потому, что он не отворачивался от холста, даже тогда, когда другие предрекали конец классической традиции. Герхард Рихтер убежден, что "когда не останется ни одного священника и философа, самыми важными людьми в мире будут художники". Другая его цитата: "Искусство - высшая форма надежды".

  • На выставке в Берлине

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Где посмотреть?

    К юбилею художника в Германии приурочены три крупные выставки: в Музее Людвига в Кельне, в дрезденском Альбертинуме, в Новой национальной галерее в Берлине (откроется 10 февраля). Более того, до 13 марта с творчеством Рихтера можно ознакомиться и в Москве - в Третьяковской галерее, в рамках выставки "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж".

    Автор: Элла Володина, Наталия Королева, Дарья Брянцева


Смотрите также:

  • Витражи Марка Шагала в немецком Майнце

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Голубые витражи Шагала в Майнце

    После реставрации поврежденной во время Второй мировой войны церкви святого Стефана в Майнце ее настоятель немецкий еврей Клаус Майер попросил Марка Шагала, знаменитого еврейского художника из Витебска, создать витражи в восточном хоре в знак примирения народов. Шагал противился, не мог простить Германии Холокост, но в итоге его удалось уговорить.

  • Витражи Марка Шагала в немецком Майнце

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Последние витражи Шагала

    Марк Шагал создал для этого храма девять витражных окон общей площадью около 178 кв.м. Это единственные его витражи в Германии. Сам художник в Майнце так и не побывал, а работал дистанционно. Акварельные эскизы Шагала переводили на стекло в Реймсе, затем он наносил последние штрихи на готовые панели. Первый библейский витраж был передан церкви в 1978 году, последний - уже после его смерти.

  • Витраж Герхарда Рихтера в Кельнском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    "Пиксели" Рихтера в Кельнском соборе

    113 кв. м, 11 тысяч кусочков стекла 9,6 см на 9,6 см, 72 оттенка. Автор этого абстрактного витража в Кельнском соборе - немец Герхард Рихтер, один из самых дорогих из ныне живущих художников. Торжественное открытие витражного окна состоялось в 2007 году. За эту работу Рихтер, кстати, денег не взял, а средства на материалы собрали более 1200 спонсоров.

  • Витраж Герхарда Рихтера в Кельнском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Абстракция в обрамлении готики

    За основу Рихтер взял свою картину "4096 цветов", отобрав оттенки, встречающиеся в витражах Средневековья и 19-го века в этом всемирно известном храме. Его мозаичное окно - самый последний и свежий по стилистике витраж в Кельнском соборе. Он отходит от церковной традиции, что понравилось не всем, но придает еще большую ценность этому памятнику Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Витражи Герхарда Рихтера в аббатстве Толай

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    По заказу монахов бенедиктинского аббатства

    Витраж в Кельнском соборе - первая работа Герхарда Рихтера такого плана, но не последняя. В 2020 году три алтарных окна по его эскизам украсили церковь бенедиктинского аббатства Толай. Это самая старая действующая обитель в ФРГ, в ней живут 11 монахов. Свои витражи для них художник также создал безвозмездно. За основу для этого проекта Рихтер взял абстрактные работы из своего альбома "Паттерны".

  • Витражи Нео Рауха в Наумбургском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Житие святой в интерпретации Нео Рауха

    Еще одна достопримечательность Германии находится в Наумбурге - в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. В 2007 году другой выдающийся немецкий художник Нео Раух передал этому храму в подарок три эскиза с изображением сцен из жизни Елизаветы Тюрингской или Елизаветы Венгерской, ландграфини Тюрингии, которую канонизировали в 1235 году за помощь обездоленным.

  • Витражи Нео Рауха в Наумбургском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Фигуративная живопись Нео Рауха

    Витражные окна украшают часовню святой Елизаветы. Яркий представитель Новой лейпцигской школы, Раух остался верен традициям фигуративной живописи и на своих эскизах перенес героев из Средневековья в современную действительность. Однако их реалистичное изображение на рубиновом стекле удивительно гармонично дополняет романскую архитектуру и скульптурное изображение святой Елизаветы 13-го века.

  • Лютер и мухи в Ганновере - спорный подарок Шредера

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Лютер и мухи - спорный подарок Шредера

    Этот витраж для главной лютеранской церкви Ганновера - церкви святых Георга и Якова - вызвал споры. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в подарок городу заказал его известному немецкому художнику Маркусу Люперцу. Тот изобразил отца Реформации, по которому ползут мухи, - метафора борения с дьяволом. Но наследник архитектора, отреставрировавшего церковь, был против. Суд решил, что витражу все же быть.

  • Витражи Люперца в церкви святого Андрея в Кельне

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Витражи Люперца в церкви святого Андрея

    В случае с витражами этого романского храма в Кельне, церкви святого Андрея - споров не возникло. С 2005 по 2010 годы Маркус Люперц создал здесь 12 витражных окон. В 2020 году стало известно о еще 11 витражах, которые постепенно заменят встроенные при реставрации после Второй мировой. По признанию Люперца (на фото), его восхищает работа над витражами, и он вкладывает в них особенно много энергии.

  • Витражи Джеймса Рицци в Эссене

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Сакральный поп-арт в Эссене

    Яркие мультяшные творения Джеймса Рицци отличаются юмором и фантазией. Попав на его выставку в Нью-Йорке 20 лет назад, настоятель церкви Креста в Эссене был так впечатлен, что предложил ему создать эскизы для двух витражей. Незадолго до смерти художника рисунки были готовы. Но воплотить их в реальность удалось лишь в 2016 году. Это единственные в мире витражи знаменитого поп-арт художника Рицци.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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По итогам продаж на актуальном арт-рынке немецкий художник Герхард Рихтер является абсолютным лидером, уступая лишь уже почившим классикам изобразительного искусства.  

Четыре немца в десятке самых значимых художников мира

Коммерческие показатели при составлении рейтинга Kunstkompass не учитываются. Этот "барометр славы" опирается лишь на резонанс, который вызывают художники в современном арт-мире.  

41 миллион евро отданы за абстрактную картину Рихтера

Не зря Герхарда Рихтера называют "самым дорогим немецким художником современности" - его картина снова продана по рекордной цене.  

Полотно Герхарда Рихтера продано за 21 миллион евро

И снова двухзначная миллионная сумма за работу одного из известнейших из ныне живущих немецких художников. Впрочем, самым "дорогим" в мире он больше не является.  

"Пиксельные витражи" Кельнского собора

Так называемые "Витражи Рихтера" в Кельнском соборе - это мозаичные окна, созданные известным немецким художником в 2007 году.  

Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

К 90-летию немецкого художника Герхарда Рихтера.  

Ссылки в интернете

Выставка в Новой национальной галерее в Берлине "Gerhard Richter Künstlerbücher"

Выставка в Альбертинуме/Дрезден "Gerhard Richter. Portraits. Glas. Abstraktionen"

Выставка в Музее Людвига в Кельне "Sammlungspräsentation zum 90. Geburtstag von Gerhard Richter"

Выставка в Третьяковской галерее в Москве "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж"

Сайт художника

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