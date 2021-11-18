 Искусство, которое бьет рекорды (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.11.2021

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Культура и стиль жизни

Искусство, которое бьет рекорды (фотогалерея)

Автопортрет Фриды Кало был продан за рекордную для Латинской Америки сумму, но для мира искусства в целом это далеко не предел. DW знакомит с самыми дорогими творениями.

  • Диего и я Фриды Кало

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Диего и я" Фриды Кало

    Автопортрет Фриды Кало "Диего и я" - символ страстной и мучительной любви двух художников. 16 ноября 2021 года он был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 34,9 млн долларов, став самым дорогим произведением латиноамериканского искусства за всю историю художественных аукционов в мире.

  • Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Спаситель мира" Леонардо да Винчи

    В 2017 году картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" была продана на аукционе Christie's более чем за 450 миллионов долларов. Это одна из менее чем 20 сохранившихся картин мастера. В 1958 году эта картина перешла к новому владельцу всего за 60 долларов, потому что она считалась копией. Подлинность работы до сих пор оспаривается, а цена на нее продолжает расти.

  • Картина Пабло Пикассо Алжирские женщины

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Алжирские женщины" Пикассо

    До продажи "Спасителя мира" Леонардо да Винчи картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины" побила все предыдущие рекорды: она поменяла владельца тоже в аукционном доме Christie's в 2015 году. Картина была продана за 179 миллионов долларов.

  • Картина Амедео Модильяни Лежащая обнаженная

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Лежащая обнаженная" Амедео Модильяни

    Картина итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" в 1917 году вызвала настоящую сенсацию. 9 ноября 2015 года она была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 170,4 миллиона долларов. Покупателем оказался бывший водитель такси из Шанхая Лю Ицянь, который превратился в миллиардера - инвестора и коллекционера произведений искусства.

  • Три наброска к портрету Люсьена Фрейда Фрэнсиса Бэкона

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" Фрэнсиса Бэкона

    Эти наброски к портрету художника Фрейда - творение Фрэнсиса Бэкона. Триптих с изображением портрета в ноябре 2013 года купил пожелавший остаться неизвестным участник аукциона за 142,4 миллиона долларов.

  • Картина немецкого художника Эдварда Мунка Крик

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Крик" Эдварда Мунка

    В мае 2012 года картина Эдварда Мунка "Крик" была продана за 119,9 миллиона долларов. Почему люди платят такие огромные суммы? "Картины известных художников дарят надежду на финансовую стабильность и привлекают перспективами роста стоимости", - объясняет Карл Арнольд (Karl Arnold), владелец аукционного дома во Франкфурте-на-Майне.

  • Картина Пабло Пикассо Девушка с корзиной цветов

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Девушка с корзиной цветов" Пикассо

    Картина Пабло Пикассо "Девушка с корзиной цветов", написанная им в Париже, вошла в десятку самых дорогих полотен в мире - выставленных на аукционе. Она находилась в коллекции Рокфеллеров и была продана в 2018 года в аукционном доме Christie's в Нью-Йорке за 115 миллионов долларов.

  • Картина Моне Стога сена

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Стога сена" Моне

    Эта картина французского художника-импрессиониста Клода Моне из серии "Стога сена" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,747 млн долларов. Она вошла в топ-30 самых дорогих картин мира. Серия "Стога сена" Моне состоит из 25 картин, написанных в 1890-1891 годах недалеко от дома художника в Живерни. 17 работ этой серии находятся в музеях, остальные - в частных коллециях.

  • Картина Пабло Пикассо Обнажённая, зелёные листья и бюст

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Обнаженная, зеленые листья и бюст" Пикассо

    Пабло Пикассо написал картину "Обнаженная, зеленые листья и бюст" в 1932 году за один день. В 2010 году неизвестный участник торгов по телефону заплатил 106,5 миллиона долларов за картину с изображением любовницы Пикассо Марии-Терезы Вальтер, которой он придал облик мифической Дафны.

  • Скульптура Альберто Джакометти Указующий человек

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Указующий человек" Альберто Джакометти

    Это самая дорогая скульптура. Работа швейцарского скульптора Альберто Джакометти также побила рекорд на аукционе Christie's в Нью-Йорке в мае 2018 года: знаменитая скульптура "Указующий человек" была продана за 141,3 миллиона долларов.

  • Бронзовая статуя Джакометти Шагающий человек I

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Шагающий человек I" Джакометти

    Бронзовая статуя того же Джакометти "Шагающий человек I" была продана на Sotheby's в 2010 году за 104,3 миллиона долларов. "Цена произведения искусства диктуется рынком", - объясняет аукционист Карл Арнольд (Karl Arnold). "Искусство является таким же экономическим фактором. Спрос рождает предложение".

  • Самая дорогая работа Джеффа Кунса Кролик

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Кролик" Джеффа Кунса

    Скульптура "Кролик" была создана из нержавеющей стали в 1986 году. Ее высота - 104 сантиметра, а изготовил ее американский художник Джефф Кунс. Это самая дорогая работа ныне живущего мастера. В 2019 году "Кролик" был продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 91,1 миллиона долларов.

  • Картина Герхарда Рихтера Соборная площадь. Милан

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Соборная площадь. Милан" Герхарда Рихтера

    Знаменитый немецкий художник Герхард Рихтер (Gerhard Richter) считается одним из самых дорогих из современных художников. В интервью изданию Der Spiegel Рихтер заявил: "Существует полное несоответствие между ценностью и актуальностью искусства и безумными ценами, которые за него платят". Его картина "Соборная площадь. Милан" была продана в 2013 году за 37,1 миллиона долларов.

  • Дэмьен Херст на фоне своей акулы в формальдегиде

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    Акула в формальдегиде Дэмьена Херста

    Английский художник Дэмьен Херст - самый богатый художник в мире. В своем творчестве он обращается к красоте, смерти и возрождению, медицине и технологиям. Его самые известные работы - это "Физическая невозможность смерти в сознании кого-то живущего" (фото) и череп, инкрустированный бриллиантами. В мае 2020 года состояние художника оценивалось в 384 миллиона долларов.

    Автор: Хайке Мунд, Николас Фишер, Виктор Вайц


  • Диего и я Фриды Кало

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Диего и я" Фриды Кало

    Автопортрет Фриды Кало "Диего и я" - символ страстной и мучительной любви двух художников. 16 ноября 2021 года он был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 34,9 млн долларов, став самым дорогим произведением латиноамериканского искусства за всю историю художественных аукционов в мире.

  • Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Спаситель мира" Леонардо да Винчи

    В 2017 году картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" была продана на аукционе Christie's более чем за 450 миллионов долларов. Это одна из менее чем 20 сохранившихся картин мастера. В 1958 году эта картина перешла к новому владельцу всего за 60 долларов, потому что она считалась копией. Подлинность работы до сих пор оспаривается, а цена на нее продолжает расти.

  • Картина Пабло Пикассо Алжирские женщины

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Алжирские женщины" Пикассо

    До продажи "Спасителя мира" Леонардо да Винчи картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины" побила все предыдущие рекорды: она поменяла владельца тоже в аукционном доме Christie's в 2015 году. Картина была продана за 179 миллионов долларов.

  • Картина Амедео Модильяни Лежащая обнаженная

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Лежащая обнаженная" Амедео Модильяни

    Картина итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" в 1917 году вызвала настоящую сенсацию. 9 ноября 2015 года она была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 170,4 миллиона долларов. Покупателем оказался бывший водитель такси из Шанхая Лю Ицянь, который превратился в миллиардера - инвестора и коллекционера произведений искусства.

  • Три наброска к портрету Люсьена Фрейда Фрэнсиса Бэкона

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" Фрэнсиса Бэкона

    Эти наброски к портрету художника Фрейда - творение Фрэнсиса Бэкона. Триптих с изображением портрета в ноябре 2013 года купил пожелавший остаться неизвестным участник аукциона за 142,4 миллиона долларов.

  • Картина немецкого художника Эдварда Мунка Крик

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Крик" Эдварда Мунка

    В мае 2012 года картина Эдварда Мунка "Крик" была продана за 119,9 миллиона долларов. Почему люди платят такие огромные суммы? "Картины известных художников дарят надежду на финансовую стабильность и привлекают перспективами роста стоимости", - объясняет Карл Арнольд (Karl Arnold), владелец аукционного дома во Франкфурте-на-Майне.

  • Картина Пабло Пикассо Девушка с корзиной цветов

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Девушка с корзиной цветов" Пикассо

    Картина Пабло Пикассо "Девушка с корзиной цветов", написанная им в Париже, вошла в десятку самых дорогих полотен в мире - выставленных на аукционе. Она находилась в коллекции Рокфеллеров и была продана в 2018 года в аукционном доме Christie's в Нью-Йорке за 115 миллионов долларов.

  • Картина Моне Стога сена

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Стога сена" Моне

    Эта картина французского художника-импрессиониста Клода Моне из серии "Стога сена" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,747 млн долларов. Она вошла в топ-30 самых дорогих картин мира. Серия "Стога сена" Моне состоит из 25 картин, написанных в 1890-1891 годах недалеко от дома художника в Живерни. 17 работ этой серии находятся в музеях, остальные - в частных коллециях.

  • Картина Пабло Пикассо Обнажённая, зелёные листья и бюст

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Обнаженная, зеленые листья и бюст" Пикассо

    Пабло Пикассо написал картину "Обнаженная, зеленые листья и бюст" в 1932 году за один день. В 2010 году неизвестный участник торгов по телефону заплатил 106,5 миллиона долларов за картину с изображением любовницы Пикассо Марии-Терезы Вальтер, которой он придал облик мифической Дафны.

  • Скульптура Альберто Джакометти Указующий человек

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Указующий человек" Альберто Джакометти

    Это самая дорогая скульптура. Работа швейцарского скульптора Альберто Джакометти также побила рекорд на аукционе Christie's в Нью-Йорке в мае 2018 года: знаменитая скульптура "Указующий человек" была продана за 141,3 миллиона долларов.

  • Бронзовая статуя Джакометти Шагающий человек I

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Шагающий человек I" Джакометти

    Бронзовая статуя того же Джакометти "Шагающий человек I" была продана на Sotheby's в 2010 году за 104,3 миллиона долларов. "Цена произведения искусства диктуется рынком", - объясняет аукционист Карл Арнольд (Karl Arnold). "Искусство является таким же экономическим фактором. Спрос рождает предложение".

  • Самая дорогая работа Джеффа Кунса Кролик

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Кролик" Джеффа Кунса

    Скульптура "Кролик" была создана из нержавеющей стали в 1986 году. Ее высота - 104 сантиметра, а изготовил ее американский художник Джефф Кунс. Это самая дорогая работа ныне живущего мастера. В 2019 году "Кролик" был продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 91,1 миллиона долларов.

  • Картина Герхарда Рихтера Соборная площадь. Милан

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    "Соборная площадь. Милан" Герхарда Рихтера

    Знаменитый немецкий художник Герхард Рихтер (Gerhard Richter) считается одним из самых дорогих из современных художников. В интервью изданию Der Spiegel Рихтер заявил: "Существует полное несоответствие между ценностью и актуальностью искусства и безумными ценами, которые за него платят". Его картина "Соборная площадь. Милан" была продана в 2013 году за 37,1 миллиона долларов.

  • Дэмьен Херст на фоне своей акулы в формальдегиде

    Самые дорогие картины и скульптуры в мире

    Акула в формальдегиде Дэмьена Херста

    Английский художник Дэмьен Херст - самый богатый художник в мире. В своем творчестве он обращается к красоте, смерти и возрождению, медицине и технологиям. Его самые известные работы - это "Физическая невозможность смерти в сознании кого-то живущего" (фото) и череп, инкрустированный бриллиантами. В мае 2020 года состояние художника оценивалось в 384 миллиона долларов.

    Автор: Хайке Мунд, Николас Фишер, Виктор Вайц


Смотрите также:

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    Райнер Феттинг, (Rainer Fetting). "Яблоки из Карве II" ( Äpfel aus Karwe II), 1993

  • Энди Уорхол. Натюрморт с лимонами, 1978.

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  • Олаф Бройнинг (Olaf Breuning), Лимонный поросенок (Lemon Pig), 2004

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    Олаф Бройнинг (Olaf Breuning), "Лимонный поросенок" (Lemon Pig), 2004.

  • Chocolate dipped orange, kiwi and lemon slice художника Петера Арнольда

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    Лессер Ури (Lesser Ury / 1861–1931). Натюрморт с фруктами.

  • Скульптура Banana with Four Peels шведской художницы Натали Джурберг

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  • Конрад Феликсмюллер (Conrad Felixmüller), Апельсин (Die Apfelsine), 1929

    Фрукты в произведениях известных художников

    Апельсин

    Конрад Феликсмюллер (Conrad Felixmüller). "Апельсин" (Die Apfelsine), 1929

    Автор: Элла Володина


Контекст

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