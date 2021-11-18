Искусство, которое бьет рекорды (фотогалерея)

Автопортрет Фриды Кало был продан за рекордную для Латинской Америки сумму, но для мира искусства в целом это далеко не предел. DW знакомит с самыми дорогими творениями.
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