Искусство, которое бьет рекорды (фотогалерея)

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"Спаситель мира" Леонардо да Винчи

В 2017 году картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" была продана на аукционе Christie's более чем за 450 миллионов долларов. Это одна из менее чем 20 сохранившихся картин мастера. В 1958 году эта картина перешла к новому владельцу всего за 60 долларов, потому что она считалась копией. Подлинность работы до сих пор оспаривается, а цена на нее продолжает расти.