Немец придумал, как продать картину неизвестного художника

Путь к славе может быть очень трудным и долгим, а некоторые художники становятся известными уже после смерти. Далеко не всем великим живописцам и скульпторам посчастливилось выставлять свои произведения в галереях и музеях при жизни, зато сейчас за их творения ценители готовы платить миллионы.

Интернет пришел на помощь молодым художникам

Но в XXI веке все должно быть гораздо проще, ведь мы живем в эпоху интернета. Эриху Райху (Erich Reich) нет еще и 30, то есть он сам принадлежит к поколению, выросшему уже с интернетом. Его отец - скульптор, мама - художник и преподаватель музыки и изобразительного искусства. Эриху и его брату пришла идея организовать онлайн-галерею для молодых художников. Так полтора года назад появилась онлайн-платформа studenten-kunstmarkt.de. Идея проста: учащиеся художественных школ размещают свои произведения искусства на этой платформе. Сегодня в проекте принимают участие 183 студента из Германии, Швейцарии, Австрии и Нидерландов. Был один запрос и из Бразилии. Как отмечает Эрих Райх, студены из России и из других стран тоже могут попасть на эту платформу. Единственное условие - наличие студенческого билета одной из профильных школ. 1630 произведений представлены сейчас в онлайн-галерее: картины, скульптуры, фотографии, инсталляции. Разброс цен - от 50 до 4000 евро. Самая дорогая картина, которую удалось продать на сегодняшний день, стоила 2500 евро.

Как работает онлайн-галерея

"Наша онлайн-галерея для студентов - бесплатный сервис, - подчеркивает молодой предприниматель. - Студенты могут сосредоточиться на своей учебе и творчестве, а мы уже занимаемся размещением и продажей их произведений". Для Эриха это означает, что он должен быть доступен 24 часа в сутки. Звонят как художники, так и клиенты. "У молодых художников еще мало опыта, - рассказывает в интервью DW молодой человек. - Они спрашивают, как лучше упаковать, как отправить, как застраховать свое произведение искусства". Бывало уже и такое, что картины терялись по дороге к клиенту или были испорчены во время доставки. "Недавно мне звонила художница, - рассказывает Эрих. - Она не знала, во что лучше упаковать картину, которая была больше самой художницы: 180 Х 180 см".

Автор: Stella Guzman

По условиям онлайн-торговли, картину, как и любой другой товар, можно вернуть в течение двух недель. "Возвращают, и такое бывает, - признается основатель онлайн-платформы. - Конечно, автор очень расстраивается, это же такой личный момент. Я переживаю вместе с ним". Но все-таки эта работа доставляет Эриху больше радости, чем огорчений. Особенно он ценит благодарность студентов. Это его сильно мотивирует. Его бизнес-модель проста: как и обычная галерея, Эрих зарабатывает на комиссии. Ее размер, по словам предпринимателя, намного меньше, чем в галереях.

Главная проблема современных художников, как и раньше, состоит в том, что в школах их не учат продавать свои произведения. При этом Эрих, конечно, понимает, что творческим людям главное - иметь возможность сосредоточиться на самом творчестве.

На платформе есть отдельная рубрика - "Художник месяца": сюда попадает тот, чьи картины пользуются спросом. Эрих не сомневается, что кто-то из студентов обязательно пробьется на Олимп. Повезет тем покупателям, кто угадает и приобретет картину или скульптуру будущей звезды. Но пока, конечно, такое приобретение - инвестиция в будущее!

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