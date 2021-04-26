Немец придумал, как продать картину неизвестного художника

Путь к славе может быть очень трудным и долгим, а некоторые художники становятся известными уже после смерти. Далеко не всем великим живописцам и скульпторам посчастливилось выставлять свои произведения в галереях и музеях при жизни, зато сейчас за их творения ценители готовы платить миллионы.
Интернет пришел на помощь молодым художникам
Но в XXI веке все должно быть гораздо проще, ведь мы живем в эпоху интернета. Эриху Райху (Erich Reich) нет еще и 30, то есть он сам принадлежит к поколению, выросшему уже с интернетом. Его отец - скульптор, мама - художник и преподаватель музыки и изобразительного искусства. Эриху и его брату пришла идея организовать онлайн-галерею для молодых художников. Так полтора года назад появилась онлайн-платформа studenten-kunstmarkt.de. Идея проста: учащиеся художественных школ размещают свои произведения искусства на этой платформе. Сегодня в проекте принимают участие 183 студента из Германии, Швейцарии, Австрии и Нидерландов. Был один запрос и из Бразилии. Как отмечает Эрих Райх, студены из России и из других стран тоже могут попасть на эту платформу. Единственное условие - наличие студенческого билета одной из профильных школ. 1630 произведений представлены сейчас в онлайн-галерее: картины, скульптуры, фотографии, инсталляции. Разброс цен - от 50 до 4000 евро. Самая дорогая картина, которую удалось продать на сегодняшний день, стоила 2500 евро.
Как работает онлайн-галерея
"Наша онлайн-галерея для студентов - бесплатный сервис, - подчеркивает молодой предприниматель. - Студенты могут сосредоточиться на своей учебе и творчестве, а мы уже занимаемся размещением и продажей их произведений". Для Эриха это означает, что он должен быть доступен 24 часа в сутки. Звонят как художники, так и клиенты. "У молодых художников еще мало опыта, - рассказывает в интервью DW молодой человек. - Они спрашивают, как лучше упаковать, как отправить, как застраховать свое произведение искусства". Бывало уже и такое, что картины терялись по дороге к клиенту или были испорчены во время доставки. "Недавно мне звонила художница, - рассказывает Эрих. - Она не знала, во что лучше упаковать картину, которая была больше самой художницы: 180 Х 180 см".
Автор: Stella Guzman
По условиям онлайн-торговли, картину, как и любой другой товар, можно вернуть в течение двух недель. "Возвращают, и такое бывает, - признается основатель онлайн-платформы. - Конечно, автор очень расстраивается, это же такой личный момент. Я переживаю вместе с ним". Но все-таки эта работа доставляет Эриху больше радости, чем огорчений. Особенно он ценит благодарность студентов. Это его сильно мотивирует. Его бизнес-модель проста: как и обычная галерея, Эрих зарабатывает на комиссии. Ее размер, по словам предпринимателя, намного меньше, чем в галереях.
Главная проблема современных художников, как и раньше, состоит в том, что в школах их не учат продавать свои произведения. При этом Эрих, конечно, понимает, что творческим людям главное - иметь возможность сосредоточиться на самом творчестве.
На платформе есть отдельная рубрика - "Художник месяца": сюда попадает тот, чьи картины пользуются спросом. Эрих не сомневается, что кто-то из студентов обязательно пробьется на Олимп. Повезет тем покупателям, кто угадает и приобретет картину или скульптуру будущей звезды. Но пока, конечно, такое приобретение - инвестиция в будущее!
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"Game Changer": новые супергерои
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
Для бездомного Санты
Этот рождественский мурал в Бирмингеме призван привлечь внимание к положению бездомных. Два запряженных оленя тянут за собой городскую скамейку словно сани Санты. На видео, которое Бэнкси опубликовал в Instagram, на скамейке лежал бездомный. Поклонники с восторгом восприняли это социально-критическое произведение искусства. Позже незнакомцы пририсовали оленям красные носы.
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
"Любовь в мусорной корзине"
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
Магазин без покупателей
Семизначная сумма, за которую картина "Деградировавший парламент" была продана на аукционе, вызвала критику. Имя покупателя осталось тайной. Сам Бэнкси опубликовал пост, в котором осудил то, что произведения искусства стали собственностью богатых, а не достоянием общественности. В знак протеста он открыл импровизированный магазин в Лондоне, где можно посмотреть его арт-объекты.
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
Мир Бэнкси
Бэнкси - один из самых известных уличных художников в мире. Сам он скрывает свою идентичность. Картины или рисунки на бумаге у него появляются редко. Большинство своих работ Бэнкси анонимно распыляет на стенах зданий или руинах. Эти работы не продаются. Именно они становятся достоянием общественности.
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
Сын мигранта из Сирии
Постоянная тема работ Бэнкси - глобальный хищнический капитализм. На граффити у входа в лагерь беженцев в окрестностях французского Кале изображен покойный основатель концерна Apple Стив Джобс с его легендарным первым компьютером Mac в руке. Отец основателя Apple был родом из Сирии.
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
Разлад в ЕС
Этой работой Бэнкси включился в дискуссию по "Брекзиту" в 2017 году. Высотой в метр она появилась ночью на стене дома недалеко от паромного терминала города Дувра. Мужчина стоит на лестнице и пытается с помощью молотка и зубила удалить одну из звезд на флаге ЕС. В 2019 году картину закрасили в белый цвет.
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
Израильско-палестинский "обмен ударами"
В одной из своих работ Бэнкси затронул тему израильско-палестинского конфликта. Напротив разделительного барьера в Вифлееме "в знак ненасильственного сопротивления" Бэнкси открыл в 2017 году отель, апартаменты которого сам расписал. С 2005 года художник создал немало муралов в этом историческом месте. Для туристов даже был создан "Маршрут Бэнкси".
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
Война - не детская игра
Личность всемирно известного художника, работающего под псевдонимом Бэнкси, по сей день остается загадкой. Все, что о нем известно, это то, что он родом из Бристоля на юге Англии. В конце 1990-х он переехал в Лондон и начал наносить свои графические послания на стенах в разных местах. Граффити на стене здания начальной школы города Уитчерч появилось в 2016 году.
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
Глобальное потепление и другие проблемы будущего
В своем творчестве Бэнкси явный провидец. В граффити он часто обращается к политическим проблемам будущего, таким как, например, глобальное потепление климата. Это послание на стене, которое нельзя было однозначно присвоить Бэнкси, появилось в Лондоне в 2009 году - задолго до того, как президент США Трамп со всей серьезностью так сформулировал свое отношение к этой проблеме.
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Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня
Критика СМИ
Бэнкси осуждает жестокость средств массовой информации, которые в погоне за сенсацией и редкими кадрами не упускают возможность показать жертв войн, терактов и других трагедий. Полотно "Media at War" (2006), стоимость которого оценивается почти в два млн евро, была показано в лондонской галерее Lazinc в 2018 году.
Автор: Хайке Мунд, Штефан Деге, Виктор Вайц