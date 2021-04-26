 Немец придумал, как продать картину неизвестного художника | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.04.2021

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Культура и стиль жизни

Немец придумал, как продать картину неизвестного художника

Сегодня, возможно, такая картина станет просто украшением вашего интерьера. Но кто знает, какое будущее ждет молодого художника. Немец Эрих Райх придумал онлайн-платформу для продажи произведений искусства.

Эрих Райх

Эрих Райх

Путь к славе может быть очень трудным и долгим, а некоторые художники становятся известными уже после смерти. Далеко не всем великим живописцам и скульпторам посчастливилось выставлять свои произведения в галереях и музеях при жизни, зато сейчас за их творения ценители готовы платить миллионы.

Интернет пришел на помощь молодым художникам

Но в XXI веке все должно быть гораздо проще, ведь мы живем в эпоху интернета. Эриху Райху (Erich Reich) нет еще и 30, то есть он сам принадлежит к поколению, выросшему уже с интернетом. Его отец - скульптор, мама - художник и преподаватель музыки и изобразительного искусства. Эриху и его брату пришла идея организовать онлайн-галерею для молодых художников. Так полтора года назад появилась онлайн-платформа studenten-kunstmarkt.de. Идея проста: учащиеся художественных школ размещают свои произведения искусства на этой платформе. Сегодня в проекте принимают участие 183 студента из Германии, Швейцарии, Австрии и Нидерландов. Был один запрос и из Бразилии. Как отмечает Эрих Райх, студены из России и из других стран тоже могут попасть на эту платформу. Единственное условие - наличие студенческого билета одной из профильных школ. 1630 произведений представлены сейчас в онлайн-галерее: картины, скульптуры, фотографии, инсталляции. Разброс цен - от 50 до 4000 евро. Самая дорогая картина, которую удалось продать на сегодняшний день, стоила 2500 евро.

Онлайн-галерея не знает границ

Как работает онлайн-галерея

"Наша онлайн-галерея для студентов - бесплатный сервис, - подчеркивает молодой предприниматель. - Студенты могут сосредоточиться на своей учебе и творчестве, а мы уже занимаемся размещением и продажей их произведений". Для Эриха это означает, что он должен быть доступен 24 часа в сутки. Звонят как художники, так и клиенты. "У молодых художников еще мало опыта, - рассказывает в интервью DW молодой человек. - Они спрашивают, как лучше упаковать, как отправить, как застраховать свое произведение искусства". Бывало уже и такое, что картины терялись по дороге к клиенту или были испорчены во время доставки. "Недавно мне звонила художница, - рассказывает Эрих. - Она не знала, во что лучше упаковать картину, которая была больше самой художницы: 180 Х 180 см".

Автор: Stella Guzman

Автор: Stella Guzman

По условиям онлайн-торговли, картину, как и любой другой товар, можно вернуть в течение двух недель. "Возвращают, и такое бывает, - признается основатель онлайн-платформы. - Конечно, автор очень расстраивается, это же такой личный момент. Я переживаю вместе с ним". Но все-таки эта работа доставляет Эриху больше радости, чем огорчений. Особенно он ценит благодарность студентов. Это его сильно мотивирует. Его бизнес-модель проста: как и обычная галерея, Эрих зарабатывает на комиссии. Ее размер, по словам предпринимателя, намного меньше, чем в галереях.

Главная проблема современных художников, как и раньше, состоит в том, что в школах их не учат продавать свои произведения. При этом Эрих, конечно, понимает, что творческим людям главное - иметь возможность сосредоточиться на самом творчестве.

На платформе есть отдельная рубрика - "Художник месяца": сюда попадает тот, чьи картины пользуются спросом. Эрих не сомневается, что кто-то из студентов обязательно пробьется на Олимп. Повезет тем покупателям, кто угадает и приобретет картину или скульптуру будущей звезды. Но пока, конечно, такое приобретение - инвестиция в будущее!

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    Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

    Сын мигранта из Сирии

    Постоянная тема работ Бэнкси - глобальный хищнический капитализм. На граффити у входа в лагерь беженцев в окрестностях французского Кале изображен покойный основатель концерна Apple Стив Джобс с его легендарным первым компьютером Mac в руке. Отец основателя Apple был родом из Сирии.

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    Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

    Разлад в ЕС

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  • Картина Бэнкси, посвященная израильско-палестинской проблеме

    Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

    Израильско-палестинский "обмен ударами"

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  • Граффити Бэнкси на стене здания начальной школы города Уитчерч

    Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

    Война - не детская игра

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  • На стене фраза Я не верю в глобальное потепление

    Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

    Глобальное потепление и другие проблемы будущего

    В своем творчестве Бэнкси явный провидец. В граффити он часто обращается к политическим проблемам будущего, таким как, например, глобальное потепление климата. Это послание на стене, которое нельзя было однозначно присвоить Бэнкси, появилось в Лондоне в 2009 году - задолго до того, как президент США Трамп со всей серьезностью так сформулировал свое отношение к этой проблеме.

  • Бэнкси Media at War

    Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

    Критика СМИ

    Бэнкси осуждает жестокость средств массовой информации, которые в погоне за сенсацией и редкими кадрами не упускают возможность показать жертв войн, терактов и других трагедий. Полотно "Media at War" (2006), стоимость которого оценивается почти в два млн евро, была показано ​​в лондонской галерее Lazinc в 2018 году.

    Автор: Хайке Мунд, Штефан Деге, Виктор Вайц


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