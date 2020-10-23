 Жизнь после тюрьмы: как дела у самого известного мошенника Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.10.2021

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Культура и стиль жизни

Жизнь после тюрьмы: как дела у самого известного мошенника Германии?

В Германии его называют "королем подделки". 10 лет назад Вольфганг Бельтракки, долгое время водивший за нос ведущие аукционные дома мира, был разоблачен и осужден. Чем он занимается после тюрьмы?

Вольфганг Бельтракки на протяжении многих лет обманывал арт-рынок

"Уже после трех лет в тюрьме у нас собрался приличный капитал", - рассказывает один из самых известных немецких экс-мошенников Вольфганг Бельтракки (Wolfgang Beltracchi) в интервью информационному агенству dpa. Ровно 10 лет назад он оказался в центре одного из самых громких скандалов, которые когда-либо вспыхивали в связи с подделкой произведений искусства в Германии. Его обвинили в фальсификации как минимум 50 полотен знаменитых художников.

Бельтракки, сын церковного художника, сам не получивший арт-образования, на протяжении многих лет успешно создавал картины "в стиле" дорогостоящих мастеров классического модерна и выдавал их за неизвестные оригиналы. Картины не вызывали вопросов у искусствоведов и сбывались на торгах в ведущих аукционных домах мира, попадая даже в коллекции музеев. Лишь в 2010 году бизнес Бельтракки и его жены Хелены разоблачили.

Немецкий экспрессионист Генрих Кампендонк в исполнении Вольфганга Бельтракки

Немецкий экспрессионист Генрих Кампендонк в исполнении Вольфганга Бельтракки. Аукционному дому Lempertz пришлось возвращать 2,9 миллиона евро покупателю фальшивки

27 октября 2011 года суд в Кельне приговорил его к шести годам лишения свободы с возможностью отбытия срока в открытом режиме, а жену Хелену - к четырем. Из суда семейная чета фальсификаторов вышла с семью евро в кармане - без квартиры, телефона, банковского счета, машины, зато с долгами в 20 миллионов евро. "Направьте свой талант в легальное русло", - дал им наставление судья. После скандала Бельтракки стал медиазвездой. Еще в тюрьме он давал интервью, участвовал в съемках документальных фильмов и написал две книги. Чем он занимается сегодня?

"Спаситель мира" в стиле Ван Гога

Из тюрьмы Бельтракки вышел досрочно - в 2015 году. И, похоже, решил не браться за старое. Он живет в Швейцарии и благодаря своему таланту и продуктивности честно зарабатывает не меньше, чем во времена мошенничества. В своем ателье с видом на Люцернское озеро бывший фальсификатор теперь создает собственные произведения искусства и по-новому интерпретирует известных мастеров. Его актуальный проект - "Спаситель мира", которого приписывают Леонардо да Винчи. В 2017 году картина была продана российским миллиардером Рыболовлевым за 450 миллионов долларов - рекордную цену в истории аукционов живописи. Вольфганг Бельтракки пишет "Спасителя" в стиле Ван Гога, Сальвадора Дали или Энди Уорхола. И свои работы он надежно защищает от подделки - с помощью системы уникальных токенов (NFT).

Спаситель мира в стиле Ван Гога, Сальвадора Дали или Энди Уорхола - одна из новых бизнес-идей бывшего поддельщика картин Бельтракки

"Спаситель мира" в стиле Ван Гога, Сальвадора Дали или Энди Уорхола - одна из новых бизнес-идей бывшего поддельщика картин Бельтракки

Самоуверенности у 70-летнего Бельтракки не убавилось. "Я сегодня один из самых дорогих художников в Европе, - уверенно заявляет он. - Некоторые мои работы дороже произведений Базелица. Единственный, кто меня обгоняет, - Герхард Рихтер". Картины Рихтера (Gerhard Richter) продаются на торгах за миллионные суммы. Сам Бельтракки разделяет свое творчество на периоды "прежней и новой жизни".

Официально новые картины можно увидеть в баварском местечке Унтераммергау - в галерее предпринимателя и коллекционера Кристиана Цотта (Christian Zott). Больше в Германии Бельтракки никто не выставляет. "Его нельзя реабилитировать. Он не раскрыл большую часть своих подделок, - подчеркивает в интервью dpa глава федерального объединения немецких галеристов Биргит Мария Штурм (Birgit Maria Sturm). - Бельтракки совершил неслыханный обман".

Вольфганг Бельтракки со своей женой Хеленой в ателье на Люцернском озере

Вольфганг Бельтракки со своей женой Хеленой в ателье на Люцернском озере

Сам экс-фальсификатор не скрывает: "Время от времени я вижу свои картины, в музеях в том числе". Но выдавать их он не намерен. "Зачем? - возражает Бельтракки невозмутимо. - Картины настоящие. К ним прилагается экспертное заключение, они внесены в каталоги". Сейчас он рисует по 20-50 картин в год. Их приобретают коллекционеры. Спросом пользуются и работы из "прежней жизни". По словам Бельтракки, за четыре десятка лет он "создал" 300 произведений более сотни мастеров. Для "аутентичности" в ход шли старые холсты и подделывались ярлыки на обратной стороне картин. Погорел Бельтракки на титановых белилах в картине 1914 года: в то время такого пигмента еще не существовало...

Жизнь фальсификатора в жанре комедии

Сейчас он планирует снять о себе комедию. Соответствующие предложения были отправлены нескольким крупным американским кинокомпаниям и даже Netflix. В итоге работать над фильмом будет немецкий продюсер Томас Шюли (Thomas Schühly), который участвовал в съемках фильма "Имя розы", и бельгийский режиссер Жако ван Дормаль, автор комедии "Новейший завет". Новый фильм обещает стать коктейлем из любовной истории, криминала и сатиры. "Современный арт-рынок нельзя воспринимать всерьез. Кто так делает, может сойти с ума", - объясняет свою мотивацию Бельтракки.

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    Автор: Ефим Шуман


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