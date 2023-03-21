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Полицейские в ЛондонеФото: Andrew Matthews/empics/picture alliance
ПреступностьВеликобритания

В Лондоне представили отчет о сексизме и гомофобии в полиции

Ольга Лебедева
19 мин. назад

Член Палаты лордов Луиза Кейси, которой поручили провести расследование после убийства полицейским жительницы Лондона Сары Эверард, заявила о неприемлемой ситуации в Службе столичной полиции.

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В Лондоне представлен доклад, свидетельствующий о расизме, сексизме и женоненавистничестве среди столичных полицейских. Представляя результаты независимого расследования, опубликованные в ночь на вторник, 21 марта, его автор, член Палаты лордов Луиза Кейси призвала провести радикальные преобразования в Службе столичной полиции (MET). "Нашей задачей как общественности не является защита себя от полиции. Это задача полиции защищать граждан", - заявила она.

В 363-страничном докладе указывается на целый ряд неприемлемых фактов, в частности на моббинг, а также сексизм и гомофобию, глубоко укоренившиеся в культуре полицейского ведомства. Среди сотрудников MET есть также расисты, заявила Кейси. При этом правоохранители не смогли защитить женщин от насильников в полицейской форме, отмечается далее.

Луиза Кейси, которой поручили подготовить доклад после громкого убийства молодой женщины в Лондоне полицейским, отметила, что слишком много жителей столицы потеряли доверие к полиции. MET уже много лет находится в кризисном состоянии, отражением которого стало это преступление, добавила она. По словам Кейси, ситуация в лондонской полиции почти не изменилась со времени предыдущего расследования в 1999 году.

Громкое убийство в Лондоне и протесты против насилия

Подготовка доклада началась после того как в марте 2021 года лондонский полицейский, используя служебное удостоверение, похитил, а затем изнасиловал и убил 33-летнюю жительницу британской столицы Сару Эверард. Женщина бесследно пропала в южной части Лондона, позже ее обгоревшее тело было обнаружено в лесу в графстве Кент, неподалеку от земельного участка, принадлежащего лондонскому полицейскому, женатому отцу семейства Уэйну Казинсу. Гибель Эверард вызвала по всей Великобритании шквал протестов против насилия в отношении женщин.

В сентябре того же года 48-летний бывший полицейский Уэйн Казинс был приговорен к максимальному наказанию - пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения. Он признался в совершении преступлений, в которых его обвиняли. Казинс, в служебные обязанности которого входила охрана дипломатических представительств, использовал свое удостоверение полицейского, чтобы задержать молодую женщину под предлогом нарушения антикоронавирусных правил.

Непрекращающиеся скандалы в MET

Скандалы в MET не прекратились и после пожизненного приговора убийце Эверард. В феврале 2023 года, в частности, был приговорен к 10 годам тюрьмы еще один офицер, служивший в том же подразделении. Он был осужден за неоднократные изнасилования более десяти женщин на протяжении почти 20 лет.

20 марта стало известно, что в MET продолжают регулярно нести службу более 100 полицейских, в отношении которых продолжаются расследования по подозрениям в сексуальных домогательствах.

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