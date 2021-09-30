Экс-полицейский осужден в Лондоне на пожизненное заключение за убийство женщины

Убийца жительницы Лондона Сары Эверард, бывший полицейский Уэйн Казинс проведет остаток жизни за решеткой. В четверг, 30 сентября, уголовный суд в Лондоне признал 48-летнего злоумышленника виновным в похищении, изнасиловании и убийстве 33-летней женщины и приговорил его к максимальному наказанию - пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения.

Подсудимый признался в совершении преступлений, в которых его обвиняли. Как выяснилось в ходе расследования, Казинс, в служебные обязанности которого входила охрана дипломатических представительств, использовал свое удостоверение полицейского, чтобы задержать молодую женщину под предлогом нарушения антикоронавирусных правил.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Убийство Сары Эверард

Сара Эверард бесследно пропала в южной части Лондона вечером 3 марта, когда возвращалась домой от подруги. Ее обгоревшее тело позднее было обнаружено в лесу в графстве Кент, неподалеку от земельного участка, принадлежащего женатому отцу семейства Казинсу.

Гибель Эверард вызвала по всей Великобритании шквал протестов против насилия в отношении женщин.

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