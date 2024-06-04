В ФРГ на работу. Как собрать баллы и получить "карту шансов"

C 1 июня специалисты из стран, не входящих в ЕС, могут приехать в Германию с целью трудоустройства на основании новой "карты шансов". DW - о том, что нужно о ней знать и как она работает.

Наконец, в Германии появится больше персонала в сфере ухода за больными и старыми людьми, больше техников и специалистов, в которых нуждается промышленность. Благодаря новой системе баллов - так называемой "карте шансов" - Германия, также как Канада или Австралия, хочет привлекать квалифицированные кадры из-за рубежа, чтобы преодолеть дефицит рабочей силы на рынке труда. Как будет работать эта система и в чем эксперты видят ее недостатки? DW собрала основные факты.

Как будет работать "карта шансов"

С 1 июня 2024 года мигрантыиз стран, не входящих в ЕС, желающие работать в Германии, могут приехать сюда по "карте шансов"(Chancenkarte). Для въезда им не нужен бессрочный трудовой контракт, но у них есть только один год для того, чтобы найти работу. Условиями для получения "карты шансов" является наличие высшего образования или, как минимум, двухлетнего профессионального образования - а также знания немецкого языка на уровне A1 (базовый) или английского языка на уровне B2 (продвинутый). Играет роль также наличие связей с Германией. В зависимости от опыта работы, знания языка, возраста и связей с Германией претендентам начисляются баллы. Кто имеет достаточную квалификацию в сфере, где в ФРГ существует острая нехватка кадров, получает дополнительные баллы. При определенных обстоятельствах период для поиска работы может быть продлен - максимально на два года.

Сколько нужно зарабатывать имеющим "карту шансов"

Финансировать свою жизнь в Германии мигранты, приехавшие в поиске работы, должны самостоятельно. Только тот, кто сумел найти рабочее место, может остаться в Германии на более долгий срок. Условием является при этом уровень заработной платы. Она должна составлять не менее 40 770 евро в год (брутто) или оплачиваться согласно профсоюзным тарифам. Параллельно с основной работой разрешена подработка до 20 часов в неделю.

"Карта шансов" является третьей частью миграционного законодательства, регулирующего въезд в Германию квалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Этот закон был принят в 2020 году прошлой правящей коалицией из социал-демократов (СДПГ) и христианских демократов (ХДС) с целью привлечь в страну специалистов из стран, не входящих в ЕС.

Сколько специалистов не хватает Германии

По данным министра труда ФРГ Хубертуса Хайля (Hubertus Heil), к 2035 году в Германии будет не хватать (в том числе из-за выхода на пенсию. - Ред.) 7 млн специалистов. Без иностранцев преодолеть дефицит рабочей силы не получится. Особенно не хватает рабочих рук в сфере общественного питания и для ухода за больными и старыми людьми. Остро нуждается Германия также в IT-специалистах - как в госсекторе, так и на частных предприятиях.

Из-за нехватки персонала немецкая экономика теряет конкурентоспособность Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Причин возникшего в Германии дефицита кадров много - и они разные. Немецкое общество стареет, те кто родился в годы, когда в Германии была высокая рождаемость, постепенно выходят на пенсию. Заменить их некому. Кроме того, в связи с цифровизацией появляются новые сферы деятельности, для которых нужны квалифицированные сотрудники.

Следствием нехватки специалистов является сокращение часов работы предприятий, отказ от заказов, ухудшение качества оказываемых услуг в медицине и при уходе за больными и стариками. В среднем вакансия в сфере ухода за старыми людьми остается незанятой, по данным министерства экономики, в течение 251 дня, в производстве стройматериалов - 249 дней. Институт немецкой экономии подсчитал, что дефицит рабочей силы ведет к недополученной прибыли предприятиями Германии в размере примерно 49 млрд евро в год.

Почему вакансий в Германии стало меньше

При этом, по сравнению с предыдущим годом, ситуация внешне выглядит вполне оптимистично. Агентство по труду в апреле 2024 года заявило о 701 тысяче вакансий в ФРГ, что на 70 тысяч меньше, чем годом ранее. Согласно данным Института экономических исследований (Ifo) на март 2024 года, дефицит кадров слегка уменьшился. Тем не менее 36,3 процента немецких фирм заявляют о нехватке специалистов - хотя в прошлом году эта цифра составляла 43,6 процента.

Впрочем, то, что цифры снизились, само по себе еще не является хорошей новостью, говорят специалисты. Снижения числа вакансия просто отражает ослабевающую экономическую конъюнктуру. Когда она снова укрепится, дефицит кадров вновь возрастет, поясняет эксперт Ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe).

В чем недостатки "карты шансов"

Исследователи вопросов миграции однако скептически оценивают "карту шансов". Херберт Брюккер (Herbert Brücker) из Института по изучению рынка труда и профессиональным исследованиям (IAB) в интервью газете Rheinische Post говорит об ограниченном влиянии нововведения на рынок труда. Иначе, чем в Канаде, например, система баллов в Германии предоставляет лишь возможность найти работу - в то время как канадская модель фактически обеспечивает долгосрочное пребывание и вид на жительство в стране, и тем самым является более привлекательной для мигрантов.

Кроме того, эксперты не ждут резкого роста числа желающих приехать на работу в Германию. Ведь уже сейчас люди, ищущие работу в стране, могут связаться со своими потенциальными работодателями в интернете. Часть претендентов приезжает в ФРГ как туристы и пытаются в этом статусе искать себе работу на перспективу.

Немецкое объединение профсоюзов видит препятствия для получения "карты шансов" уже в самих условиях ее получения. Не во всех странах существует признанное государством профессиональное обучение, иногда молодые люди получают профессиональные навыки прямо во время работы. Кроме того, мигранты ищущие работу в Германии, должны доказать свою финансовую состоятельность, что не всегда возможно. Поэтому профсоюзы считают, что нововведение вряд ли коренным образом изменит ситуацию на немецком рынке труда.

Каковы шансы мигрантов из Западных Балкан

С 1 июня 2024 года появится больше возможностей для трудоустройства в Германии и у работников из стран Западных Балкан - это станет возможным и для тех, у кого нет профессионального образования. Правда, для въезда в ФРГ они обязаны предоставить трудовой договор. До настоящего момента в рамках так называемого положения по Западным Балканам в Германию могли приехать до 25 тысяч трудовых мигрантов из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии. Теперь эта цифра увеличена до 50 тысяч в год.