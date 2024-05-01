Шольц: В Германии - рекордное число трудящихся

Сейчас в ФРГ трудоустроены 46 млн человек - больше, чем когда-либо ранее, заявил немецкий канцлер в День труда. Германии необходимо еще большее число сотрудников, поэтому власти стремятся трудоустроить и беженцев.

В настоящее время в Германии более 46 млн трудоустроенных граждан, что больше, чем когда-либо ранее, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по случаю Международного дня труда. В прошлом году сотрудники в Германии в общей сложности отработали рекордное количество часов, подчеркнул он в распространенном среду, 1 мая, видеообращении.

Вместе с тем, в ближайшие годы стране будет необходимо еще больше рабочих кадров, указал далее глава немецкого правительства. "Поэтому мы заботимся и о том, чтобы скорее приступили к работе и те, кто приехал к нам из-за российской войны против Украины", - отметил он далее. По словам Шольца, работа - это больше, чем просто зарабатывание денег, но и чувство общности, коллеги и признание.

Шольц отклонил дальнейшее повышение пенсионного возраста

Одновременно немецкий канцлер однозначно отклонил возможность еще большего увеличения пенсионного возраста в Германии. "Для меня это вопрос порядочности - не ставить под вопрос заслуженную пенсию для тех, кто уже проработал долгое время", - подчеркнул социал-демократ. Молодые люди, находящиеся в начале трудовой жизни, по его словам, также имеют право знать, как долго им придется работать.

В свою очередь министр труда Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) призвал отказаться от сокращения социальных выплат. "1 мая - это день солидарности. Мы не позволим нас расколоть", - заявил он в интервью газете Tagesspiegel. По его словам, в Международный день труда он в особенности хочет подчеркнуть, что не допустит ущемления прав трудящихся и разрушения социального государства.

1 мая по всей Германии пройдут демонстрации за улучшение условий труда. Центральная акция Объединения немецких профсоюзов (DGB) состоится в Ганновере.