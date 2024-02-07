Забастовки в ФРГ. Растет недовольство или дело в профсоюзах?

Новый год начался в Германии с целого ряда забастовок. Немцы действительно стали чаще бастовать? С чем это связано и какую роль играют в этом профсоюзы?

В Германии только закончилась объявленная шестидневная забастовка на немецкой железной дороге, как профсоюз работников сферы услуг Ver.di призвал к новой акции протеста. На этот раз забастовка коснулась аэропортов. 1 февраля бастовали 25 тыс. сотрудников служб безопасности и рабочих, отвечающих за багаж и контроль пассажиров. Работа 11 аэропортов Германии была парализована. На следующий день забастовали сотрудники общественного транспорта: водители автобусов, метро и трамваев. Более 130 региональных транспортных предприятий 81 города и 42 округов приняли участие в этой акции. До этого бастовали врачи университетских клиник. Следующие на очереди сотрудники немецкой авиакомпании Lufthansa. О планах провести забастовку заявляют сотрудники, работающие в качестве бортперсонала.

В Германии растет недовольство?

В Европе крупными забастовками, прежде всего, известна Франция. Но в последнее время все чаще бастуют и в Германии, и этому уделяется много внимания. "Забастовки, которые происходят в таких сферах, как транспорт, затрагивают большое число граждан", - говорит Торстен Шультен (Thorsten Schulten) из Фонда имени Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung). Он поясняет, что если в других сферах, например в строительной, химической или металлургической, тоже в определенных обстоятельствах будет бастовать много людей, то в обществе это не будет воспринято так остро, поскольку не затрагивает повседневную жизнь людей.

Забастовка водителей общественного транспорта в Германии затронула более 130 транспортных предприятий по всей стране Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Действительно ли сейчас в Германии бастуют чаще и больше людей, неизвестно, поскольку нет точных цифр относительно забастовок в прошлом году, говорит эксперт. Но готовность участвовать в забастовках действительно стала выше. Даже представителей профсоюзов удивляет то, сколько людей приняли участие в забастовках и сколько новичков появилось в рядах членов профсоюзов, говорит Шультен. "Сегодня мы, конечно, видим большее количество забастовок, чем 10-20 лет назад, - отмечает Марсель Фратчер (Marsel Fratzscher) из Немецкого Института экономических исследований (DIW) в Берлине. Хотя, конечно, в прошлом были периоды, например в 1980-х годах, когда проходило много забастовок".

Если сравнивать ситуацию с забастовками в Германии и в соседних странах, то в ФРГ все же еще достаточно спокойно. В период с 2012 по 2021 в Германии на 1000 трудящихся приходилось в среднем 18 дней забастовки в году. Во Франции и Бельгии - от 92 до 96 дней.

Почему в Германии все чаще бастуют

В чем же причина забастовок - в нарастающем недовольстве жителей Германии общей ситуацией, или речь о борьбе профсоюзов за власть и права трудящихся? В Германии, прежде всего, бастуют потому, что в последнее время людей очень сильно затронула инфляция. "У многих людей сегодня ограничена покупательная способность, поскольку зарплаты в последние три года в отличие от цен выросли не очень сильно. И люди хотят компенсировать потерю своей покупательной способности", - считает Фратчер.

На плакате участников забастовки в Дюссельдорфе написано: "Я хочу жить, а не выживать" Фото: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

Бастуют и потому, что из-за демографической ситуации в стране не хватает рабочей силы. "У нас 1,8 млн вакансий. Это делает трудящихся более уверенными в себе, они требуют лучших условий труда, лучшей оплаты труда и хотят этого добиться", - говорит Фратчер. Поэтому среди требований бастующих теперь не только больше денег, но и меньшее количество рабочего времени, как, например, было в случае сотрудников железной дороги, бастовавших в начале года. Что касается забастовки сотрудников аэропортов и общественного транспорта, то, как утверждает глава Ver.di Франк Вернеке (Frank Wernecke): "Условия труда в этих сферах настолько катастрофические, что люди хотят компенсации и облегчения". "Я вижу большую вероятность того, что в ближайшие два-три года будет еще больше забастовок и борьбы за права трудящихся", - говорит Фратчер. Тому уже есть сигналы. "Этот конфликт мы не урегулируем, сделав вид, что заткнули уши ватой", - заявила новый шеф профсоюза металлургов IG Metall в Баден-Вюртемберге Барбара Реш (Barbara Resch).

Какую роль играют профсоюзы

Прежде всего, в этом году предстоят важные переговоры относительно повышения оплаты труда, например, в банковской, строительной, энергетической сферах, металлургической, химической промышленности. В конце 2024 года завершается срок тарифного соглашения в почтовом концерне Deutsche Post и у сотрудников госуправления, занятых на локальном уровне. Всего, по данным DIW, должно быть принято тарифное соглашение примерно для 12 млн трудящихся. Кроме того, профсоюз добивается выплат сотрудникам разовых премий в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Забастовка сотрудников общественного транспорта в Дюссельдорфе Фото: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

Если речь идет о власти профсоюзов, то индикатором служит как число членов этих организаций, так и условия тарифного соглашения. В хорошей ситуации сейчас находится профсоюз Ver.di, в который в прошлом году вступили 40 тысяч новых членов - больше, чем когда-либо с момента его основания в 2001 году. Однако если смотреть на последние 30 лет, то становится очевидно, что в целом профсоюзы в большом количестве теряют своих членов. Изменить этот тренд не так легко, поскольку демографическая ситуация сказывается и на них. Так, число членов профсоюзов и его структура больше не соответствует числу трудящихся и общей ситуации, объясняет Шультен. Например, те члены профсоюзов, кто родился в года демографического подъема, и в скором времени уходят на пенсию, слишком сильно представлены в структуре профсоюзов и составляют их основной костяк. "Это означает, что профсоюзы, чтобы сохранить свою членскую структуру, каждый год должны принимать в свои ряды больше трудящихся. А это геркулесова задача", - говорит Шультен. Эксперты не разделяют расхожего мнения о том, что с помощью забастовок профсоюзы хотят укрепить и продемонстрировать свою власть. Однако Фратчер допускает, что таким способом профсоюзы могли бы привлекать в свои ряды новых членов.

Власть профсоюзов зависит от условий тарифных соглашений

Условия тарифных соглашений также влияют на деятельность профсоюзов. Если в начале 90-х годов около 80 процентов трудящихся в Германии работали и получали зарплату в рамках тарифных соглашений, то теперь речь идет лишь о 50 процентах. Другая половина трудящихся работает на предприятиях, которые не связаны с профсоюзами тарифными соглашениями. При этом такие договоренности имеют много преимуществ и для работодателей. Например, они обеспечивают стабильное планирование, поскольку во время действия тарифного соглашения не проводятся забастовки. "В 2000-е годы, например, многие предприятия не считали необходимым связывать себя тарифными соглашениями, потому что была массовая безработица", - поясняет Шультен. Но сейчас ситуация вновь изменилась, и у профсоюзов появились новые задачи и условия.

Скоростные поезда в Германии стоят из-за забастовки сотрудников железной дороги Фото: Lennart Preiss/dpa/picture alliance

Еще одним важным фактором является то, что осенью 2022 года Еврокомиссия приняла директиву, согласно которой в странах ЕС не менее 80 процентов наемных работников должны работать в рамках тарифных соглашений. Это положение должно быть внедрено в национальные законодательства в течение двух лет. Министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) пообещал весной внести в бундестаг проект соответствующего закона. Согласно одному из его положений, правительство намерено давать госконтракты только тем компаниям, которые привязаны к нормам тарифного соглашения.

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