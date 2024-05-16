Немцы ленивее русских? Что не так со статистикой

По новым данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Германии в среднем работают меньше, чем в США или России. Как объясняют эксперты то, что немцы "обленились"?

Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) могут шокировать. Согласно им, в 2022 году среднестатистический американец работал более 1800 часов в год, тогда как немец работал всего 1340 часов. Значит ли это, что немцы ленивые?

Рабочее время: статистика с учетом женщин

Эксперт по рынку труда Энцо Вебер (Enzo Weber) уверен, что нет. Он работает в Институте исследований рынка труда и карьеры (IAB), своего рода аналитическом центре Федерального агентства по труду. Вебер отмечает, что в ФРГ высокий уровень занятости среди женщин по сравнению с большинством других стран. И примерно каждая вторая жительница Германии работает неполный рабочий день. Чисто математически это приводит к снижению среднегодовой продолжительности рабочего времени. Для наглядности приведем простой расчет: если двое мужчин в одной и той же стране работают 10 часов, то средний показатель также будет 10 часов, а если же двое мужчин работают 10 часов и одна женщина - 4 часа, то среднее арифметическое составит 8 часов.

Многие женщины в Германии работают на полставки, поскольку еще и занимаются воспитанием детей Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Лидирует в статистике ОЭСР Колумбия - житель этой страны в среднем работает 2405 часов в год. Среднестатистический россиянин трудится 1874 часа в год. Рядом с Россией в рейтинге соседствуют Кипр и Мальта. 1570 часов - средний показатель по Европейскому Союзу. "Эти цифры не означают, что в Германии меньше работают, - говорит Вебер. - Напротив, немцы трудятся больше, иначе это означало бы, что в эту статистику вообще не включены женщины". ОЭСР также отмечает, что ее данные лишь в ограниченной степени пригодны для международного сравнения - они предусмотрены для наблюдения за долгосрочными изменениями. В Германии прошли времена, когда мужчины работали полный рабочий день, а женщины были домохозяйками. 77 процентов женщин сейчас трудоустроены в экономике - за последние 30 лет их доля на рынке труда увеличилась, даже если многие женщины работают не на полную ставку.

Немцы хотят работать меньше

При этом немцам, явно, хотелось бы работать меньше, что снова и снова показывают опросы. Так, гамбургская компания awork выявила, что 73 процента немцев готовы на меньшую зарплату ради нематериальных преимуществ, например, если получат взамен четырехдневную рабочую неделю. Согласно исследованию IAB, почти половина женщин на полной ставке хотели бы сократить свой рабочий график на шесть часов. Среди мужчин почти 60 процентов хотели бы работать на 5,5 часа меньше. Такие настроения наблюдаются уже несколько десятилетий и с течением времени не сильно изменились.

Поколение Z хочет мало работать и много получать - всего лишь предубеждение Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Особенно плохая репутация, что касается готовности трудиться, у так называемого поколения Z, то есть людей, родившихся между 1995 и 2010 годами. Они хотят работать как можно меньше и при этом получать как можно больше - такое предубеждение в Германии можно нередко услышать. Энцо Вебер с ним не согласен. Успех на работе важен для большинства представителей поколения Z, и это означает, что они ничем не отличаются от предыдущих поколений, говорит эксперт по рынку труда. "Я думаю, что каждый хочет иметь как можно больше свободного времени и высокую зарплату. Вряд ли я могу что-то на это возразить. Наши исследования не выявили каких-либо необычных изменений в предпочтениях в отношении рабочего времени и профессиональной приверженности. Молодое поколение в наши дни не чаще меняет работу, чем молодежь в прежние времена", - отмечает Энцо Вебер.

Будущее за гибкими моделями труда

Тем временем, жизненные модели немцев изменились. "Семей с одним кормильцем из эпохи экономического чуда уже практически не осталось", - говорит эксперт. Оба партнера, как правило, работают и поэтому нуждаются в определенной степени гибкости. "Каждый должен иметь возможность свободно выбирать, на каком этапе жизни ему работать и сколько, - считает ученый. - Нам нужна не четырех- или пятидневная неделя, а неделя Х и большая гибкость рабочего графика на протяжении всей трудовой жизни".

Пандемия коронавируса показала, что гибкий график, мобильная работа, сочетающая удаленку и присутствие в офисе, работают. Энцо Вебер убежден, что это развитие невозможно повернуть вспять, и имеет смысл организовать труд так, чтобы люди были довольны. Требования о сокращении и большей гибкости графика после пандемии легче реализовать, чем в начале 2000-х, когда наблюдалась массовая безработица. Но как желание меньше работать сочетается с рекордной нехваткой кадров и желанием сохранить благосостояние? Ожидается, что только из-за демографических изменений к 2035 году на немецком рынке труда будет на семь миллионов меньше специалистов.

Кадровый голод во многих сферах экономики ФРГ в ближайшие годы лишь усилится Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Одно из решений проблемы - повысить производительность труда за счет повышения качества при сокращении рабочего времени. Энцо Вебер не видит смысла требовать от людей работать 40 часов в неделю. По его мнению, лучше следует повышать качество работы: за счет обучения, инвестиций в цифровизацию, искусственный интеллект и за счет экологической реструктуризации экономики. При этом важна проактивная политика по повышению квалификации кадров. Не следует ждать, пока кто-то из работников останется за бортом в результате структурных изменений, а затем пытаться спасти его с помощью экстренных мер. Сотрудникам необходимо дать возможность самим проявлять инициативу и играть активную роль в своем профессиональном развитии.

Производительность в Германии оставляет желать лучшего

Однако на данный момент ситуация с производительностью в Германии сложилась не радужная. Наблюдается, скорее, застой, констатирует Вебер. Согласно исследованию McKinsey Global Institute (MGI), в период с 1997 по 2007 год рост производительности труда в ФРГ составил 1,6 процента. В период с 2012 по 2019 год он снизился до 0,8 процента. Это связано, в том числе, с тем, что многие рабочие места были созданы там, где повышение производительности возможно лишь в ограниченной степени - в сферах ухода за больными и престарелыми, дошкольного воспитания или здравоохранения.

Общая производительность также упала, поскольку экономика ослабела, но многие компании все еще сохраняют своих сотрудников из-за нехватки квалифицированных кадров, а затраты на рабочую силу не сокращаются. Ситуация с инвестициями в технологическое развитие, цифровизацию и экологическую трансформацию также могла бы быть лучше, как показывает доклад Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) - по этому показателю в европейском сравнении Германия находится посередине.

Не в полной мере используется и кадровый потенциал. Это касается не только занятости женщин и увеличения рабочего времени при частичной занятости, но и многих мигрантов, а также немцев без среднего общего или профессионального образования. Такие люди часто уже на раннем этапе лишены шансов на трудоустройство, подчеркивает Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине.