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Топ-5 регионов в Германии для трудоустройства

Лена Шмиц
14 мая 2024 г.

Ученые из Эссена назвали немецкие регионы, которые лучше всего подготовлены к вызовам будущего на рынке труда. Какие профессии востребованы? DW ознакомилась с исследованием.

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Роботы на заводе VW
Индустрии 4.0 нужны специалисты, вооруженные навыками для будущегоФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Цифровизация и "зеленая" трансформация приводят к структурным изменениям немецкой экономики, которые затрагивают и рынок труда. Какие профессии обещают наилучшие шансы в будущем? Где в Германии больше всего новых рабочих мест и где проходят обучение те, кто выбирают перспективные специальности? Институт экономических исследований (RWI) в Эссене, входящий в Ассоциацию Лейбница, исследовал наиболее динамично развивающиеся регионы с сильной экономикой - Берлин и Бранденбург, Гамбург, Мюнхен, Рурскую и Рейнскую области. В своем анализе исследователи охватили период с 2017 года по 2022-й и опирались на статистику Федерального агентства по труду и других статистических ведомств, а также вакансии, опубликованные в интернете.

Какие профессии обещают большие перспективы

К востребованным в будущем профессиям исследователи отнесли специальности, важные для развития цифровых технологий и экологической трансформации. Специалисты, занятые в ИТ-секторе, в сферах строительства и энергетики уже сейчас играют ключевую роль в цифровизации и декарбонизации экономики и энергетических систем. Их значение только возрастет.

Программист за компьютером
Цифровые технологии определяют ситуацию на немецком рынке труда. Больше всего специалистов в сфере ИТ трудоустроил Берлин Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Среди направлений будущего, по данным RWI, - мехатроника и техника автоматизации, энергетические технологии, электротехника, планирование и мониторинг строительства, возведение зданий, архитектура, снабжение и утилизация. В фокусе ученых также были информатика, анализ ИТ-систем, консалтинг и сбыт в сфере ИТ, сетевые технологии, ИТ-администрирование и разработка программного обеспечения.

В Берлине - дигитализация, в Рурской области - строительство

В Германии сегодня наблюдается нехватка квалифицированных кадров - на рекордном уровне. При этом количество рабочих мест по специальностям будущего в пяти проанализированных мегаполисах и их окрестностях росло в два раза быстрее, чем в остальных регионах Германии. Как показал анализ RWI, наиболее заметная динамика наблюдалась в сфере разработки программного обеспечения и программирования - особенно в Берлине и Бранденбурге, где этот показатель превысил 60 процентов. Здесь же сильнее всего выросла и занятость в сфере анализа ИТ-систем и информатики.

Зато в Рурской области за пять лет наблюдался бум в строительстве: количество специалистов, занятых в сфере возведения зданий, выросло здесь больше всего по сравнению с другими регионами - на 11,5 процента, а в сфере планирования строительства - на 19,5 процента.

Еще одна тенденция: во всех пяти регионах количество иностранцев среди занятых в отраслях будущего возросло. Наиболее заметно это в Берлине: по сравнению с 2018 годом иностранных специалистов стало на 68 процентов больше.

Специальности будущего: какие вузы популярны

В фокусе ученых оказался также спрос на программы обучения специальностям группы MINT (математика, информационные технологии, естественные науки и инженерно-технические специальности) в немецких вузах. Больше всего студентов, изучающих "мятные" специальности, - в Рейнской области. Правда, в мировом сравнении у Германии еще есть потенциал для роста. Количество студентов, изучающих перспективные специальности в Рейнской области в три раза больше, чем в Гамбурге. Ганзейский город в рейтинге пяти регионов по этому показателю занимает последнее место. К ведущим вузам, расположенным в Рейнской области, относятся техническая высшая школа Ахена (RWTH Aachen), университеты в Дуйсбурге и Эссене, Бохуме, Мюнстере, Кельне и Бонне. При этом, как показало исследование RWI, при растущем числе иностранцев среди студентов MINT наибольшей популярностью пользуются Берлин и Мюнхен.

Дуйсбург
Рурская область - бывший центр тяжелой промышленности - переживает трансформацию и нуждается в специалистах, готовых к вызовам в будущемФото: Thomas Muncke/picture alliance

В целом, как отмечает RWI, во всех пяти регионах в отраслях будущего прослеживается тенденция к росту популярности высшего образования. Число сотрудников с высшим образованием больше всего выросло в Берлине - почти на 50 процентов и в Рурской области - на 40 процентов. Но растет и спрос на специалистов со среднмм профессиональным образованием. Например, в Берлине-Бранденбурге в учебном году 2021/2022 было предложено почти на 111 процентов больше мест для подмастерьев в сфере ИТ, чем десять лет назад, а в Мюнхене - на 44 процента больше. За тот же период количество предложений в сфере снабжения и утилизации выросло на 73 процента в Гамбурге и примерно на 50 процентов в Берлине и Бранденбурге. В сфере электротехники в Берлине-Бранденбурге предлагалось на 66 процентов больше мест для профобучения, а в Рейнской области - почти на 26 процентов больше.

И еще один вывод исследования: претендентов на вакансии по профобучению, которое предприятия предлагают в рамках дуальной системы образования, в отраслях будущего также стало больше - в отличие от общей нехватки подмастерьев. Прежде всего высокий спрос со стороны выпускников школ наблюдался в сферах энергетических технологий, ИТ и разработки программного обеспечения, а также частично в сфере утилизации отходов.

Тем не менее, и в этих секторах остается немало незанятых вакансий. Демографические изменения к 2040 году повлекут за собой увеличение спроса на таких специалистов - прежде всего в отраслях информационных и коммуникационных технологий спрос, говорится в докладе.

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