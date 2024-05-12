Германия ежегодно теряет миллиарды из-за нехватки кадров

По подсчетам экономистов, немецкие компании при полной загрузке могли бы заработать в этом году на 49 млрд евро больше. В предстоящие годы проблема дефицита квалифицированных кадров лишь усугубится.

Экономика Германии ежегодно несет убытки на двузначную миллиардную сумму из-за нехватки квалифицированных кадров. Немецкие предприятия в случае полной загрузки могли бы в 2024 году заработать на 49 млрд евро больше, следует из обнародованного в воскресенье, 12 мая, доклада Института немецкой экономики (IW). При этом и без того тяжелая ситуация с дефицитом персонала в ближайшие годы лишь усугубится.

В 2023 году, по данным IM, в Германии оставались вакантными 570 тысяч рабочих мест. "Для предприятий это означает, что их производственный потенциал остается нереализованным. На самом деле, они могли бы производить больше, но у них не хватает сотрудников", - констатируют эксперты института.

Ситуация с дефицитом персонала усугубляется

Поскольку в ближайшие годы ситуация с дефицитом кадров, предположительно, лишь ухудшится, возрастут и потери от нехватки персонала, прогнозируют экономисты. По оценкам IM, в 2027 году объем потерянного производственного потенциала увеличится до 74 млрд евро.

"Для снижения дефицита кадров нужны в первую очередь квалифицированные иммигранты", - полагают экономисты. Они также считают особенно целесообразным продление срока трудовой занятости персонала старшего возраста. "Предприятиям следует пытаться удерживать опытных сотрудников привлекательными предложениями", - советует Институт немецкой экономики.