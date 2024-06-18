Антисемитизм в ФРГ: исследователи называют тревожные цифры

После атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября и ответной военной операции Израиля в секторе Газа, угрозы в адрес евреев в ФРГ возросли. Число преступлений на почве антисемитизма стало вдвое больше, чем годом ранее.

Еврейские общины в Германии столкнулись с растущей угрозой антисемитизма. Об этом свидетельствуют результаты последних исследований. После событий прошлого года в Израиле и в секторе Газа многие евреи, живущие в ФРГ, испытывают страх и тревогу на фоне случаев антисемитизма.

Анна Черняк-Сегал, исполнительный директор берлинской ортодоксальной еврейской общины Kahal Adass Jisroel рассказывает о попытке поджога синагоги в середине октября прошлого года, когда в здание бросили две бутылки с зажигательной смесью, а также о нападении на члена еврейской общины в берлинском районе Gesundbrunnen. Тогда молодой человек подвергся "физическому насилию и оскорблениям в антисемитской манере". И это только два случая, которые попали в новостные сводки.

1270 антисемитских инцидентов в столице Германии

Но Черняк-Сегал указывает и на многие другие инциденты. Это и словесные нападки на улице или в общественном транспорте, оскорбления и враждебность в интернете, антисемитские надписи на жилых домах и входных дверях, оторванные мезузы - небольшие капсулы со свитками пергамента, содержащий часть текста молитвы "Шма", которые религиозные евреи прикрепляют к косяку двери в своем доме. "Мы переживаем время сидьно возросшей угрозы еврейской жизни, чего мы никогда не могли себе представить", - говорит она.

Черняк-Сегал приняла участие в презентации ежегодного доклада "Исследовательского и информационного центра по антисемитизму" в Берлине (RIAS-Berlin) за 2023 год. В докладе приведены тревожные цифры. В 2023 году RIAS-Berlin зафиксировал 1270 антисемитских инцидентов в столице Германии. Это самый высокий показатель с момента основания организации в 2015 году и это почти на 50 процентов больше, чем годом ранее.

"7 октября 2023 года - это поворотный момент", - говорит руководитель проекта RIAS-Berlin Юлия Копп (Julia Kopp). С тех пор антисемитизм в Берлине "присутствует в гораздо большей степени", чем раньше. С 7 октября, дня кровавой атаки террористической организации ХАМАС на Израиль, вслед за которой началась военная операция израильской армии в секторе Газа, и до конца прошлого года в среднем происходило около 10 антисемитских инцидентов в день.

Число случаев антисемитизма в ФРГ выросло. На фото - сломанная звезда Давида на еврейском кладбище в Берлине Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Копп рассказывает, как изменилась за это время жизнь еврейской общины в Берлине. Евреи, из опасения быть узнанными, стараются в открытую не демонстрировать свои религиозные символы. Некоторые предпочли переехать в другие районы города.

В качестве примера она приводит еврейский ресторан DoDa's Deli, который долгое время работал в берлинском районе Friedrichshain и располагал широким кругом постоянных клиентов. После 7 октября кто-то разбил вывеску ресторана, начались угрозы и предупреждения о недопустимости посещения этого заведения. Хозяева ресторана решили поменять место. В ближайшее время DoDa's Deli планируют открыть в районе Wilmersdorf, на западе Берлина.

Зигмунт Кенигсберг (Sigmount Königsberg), уполномоченный еврейской общины Берлина по борьбе с антисемитизмом, считает, что отчет RIAS-Berlin показывает, "насколько травматизирована большая часть еврейской общины Берлина".

Под надежной защитой?

Эксперты RIAS считают эффективным поведение немецких правоохранительных органов во время пропалестинских демонстраций, на которых полиция пресекает попытки антиизраильских действий. Но значит ли это, что еврейская жизнь в немецкой столице надежна защищена? Часто в этом возникают сомнения. Так, Анна Черняк-Сегал рассказывает, как разбили оконные стекла в доме еврейской семьи из ее общины. Камни были брошены детьми из мусульманской семьи, живущей по соседству.

Полицейская машина у синагоги в Ганновере Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

После чего полицейские дали пострадавшим такой совет: "Уходите из этого района. Мы ничего не можем сделать". По словам Черняк-Сегал, подобные заявления оказывают разрушительное воздействие на членов общины. Учитывая воинственность некоторых лозунгов, эксперты опасаются роста числа нападений и эскалации насилия.

Не только в происхождении дело

Историк Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner), директор Фонда мемориалов концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора в рамках презентации доклада, подготовленного "Ассоциацией консультационных центров для жертв правого, расистского и антисемитского насилия" (VBRG) рассказал журналистам об инцидентах во время экскурсий по бывшим концентрационным лагерям. По его словам, имели место антисемитские высказывания и даже запугивание сотрудников мемориальных центров.

На вопрос о том, были ли виновные в таких случаях выходцами из пропалестинской или мусульманской среды, он ответил, что, как правило, это были жители Германии без каких-либо миграционных корней.

Почти двукратный рост преступлений на почве антисемитизма

Ситуация в немецкой столице, городе с самой большой мусульманской и палестинской общиной в Германии, не является исключением. Свидетельство тому новый "Доклад о ситуации с антисемитизмом в гражданском обществе", представленный в Берлине при участии уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна (Felix Klein).

В документе приводятся цифры, иллюстрирующие масштабы антисемитизма в Германии. Они взяты из последнего отчета Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). В 2023 году в категории преступлений на почве ненависти было зарегистрировано около 17 тыс. правонарушений. Из них более 5100 были совершены на почве антисемитизма, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Федеральный уполномоченный по борьбе с антисемитизмом соотносит эти цифры с долей евреев в численности населения Германии: согласно этим данным, около 30 процентов преступлений на почве ненависти приходится на "исчезающе малую еврейскую общину, составляющую всего 0,25 процента от общей численности населения".

Призыв к решительным действиям

Несмотря на представленную картину, Феликс Кляйн доволен тем, как государство реагирует на рост антисемитизма в Германии. "Каждый, кто разжигает ненависть к евреям на пропалестинских демонстрациях или скандирует антисемитский лозунг "От реки до моря", должен быть готов к полицейским или судебным мерам", - отмечает он. Этот лозунг был запрещен в Германии после нападения ХАМАС на Израиль, как отрицающий право Израиля на существование.

Пропалестинская демонстрация в центре Берлина Фото: RALF HIRSCHBERGER/AFP

Тахера Амир из правления Фонда Амадеу Антонио, который проводит кампании против антисемитизма, расизма и правого экстремизма, также выступает за решительные действия. "Любой, кто преуменьшает и превозносит зверства, совершенные ХАМАС 7 октября - обезглавливания, изнасилования, похищения, - превозносит и празднует деяния исламских террористов". Важно подчеркнуть это снова и снова, указывает она.

Амир надеется на более явные признаки поддержки со стороны гражданского общества: "Я призываю всех демократических деятелей Германии последовательно называть антисемитизм антисемитизмом и проявлять солидарность с теми, кто пострадал от антисемитизма!" Тот факт, что евреи вынуждены скрывать свою национальность из соображений безопасности, должен настораживать всех, считает Амир.