В немецком названии книги историка Себастиана Фогта (Sebastian Voigt) "Антисемитизм. История без конца?" ("Der Judenhass. Eine Geschichte ohne Ende?"), вышедшей в Германии несколько месяцев назад, используется не термин "антисемитизм", а немецкое слово "Judenhass", то есть "ненависть к евреям". На ее страницах можно встретить еще один синоним - "Judenfeindschaft" ("враждебность к евреям"). Как отмечает автор, он не преследует цель очертить границы понятия "антисемитизм" и найти ему четкое определение. Себастиан Фогт ставит перед собой задачу проследить историческое развитие ненависти к евреям и особенно показать ее способность приспосабливаться и видоизменяться параллельно с изменениями в обществе. При этом автор не считает антисемитизм проявлением только крайних политических сил и убеждений, а рассматривает его как феномен, глубоко укоренившийся в средних слоях общества.

Структура книги следует историческим эпохам, основной упор делается на освещение периода со времени возникновения современного антисемитизма в начале 19-го века в Германии. Себастиан Фогт следует гипотезе, что враждебность к евреям претерпела кардинальную трансформацию при переходе к буржуазному обществу, то есть на рубеже 18-го и 19-го веков, и современный антисемитизм обладает другими качествами, нежели до этого периода.

В поисках врагов в средневековой Европе

История ненависти к евреям начинается еще в античности, напоминает историк, - с появлением и распространением христианства, которое в своих истоках основывалось на конкуренции к иудаизму. В Средние века христианский анти-иудаизм радикализовался: евреев обвиняли, например, в ритуальных убийствах детей христиан, а в середине 14-го века, после вспышки чумы в Европе, стали обвинять в том, что они отравляли колодезную воду и таким образом вызвали это заболевание. За этими обвинениями последовали страшные погромы, которые стали переломным моментом в истории евреев в Западной и Центральной Европе: многие из тех, кто пережил погромы, стали селиться на востоке, в современных Польше и странах Балтии. Еще за несколько десятилетий до этого, в конце 13-го века, евреев изгнали из Англии, а в 14-м веке - из Франции.

Книга Себастиана Фойгта вышла в издательстве Hirzel

В Средневековье закрепился стереотип жадного еврея-ростовщика и распространилось представление о евреях как о людях, тесно связанных с сильными мира сего и оказывающих закулисное влияние. Начиная с 13-го века появляется желтая нашивка на одежде - от евреев требовали носить ее для того, чтобы они внешне отличались от христиан. Таким образом, делает вывод Себастиан Фогт, ненависть к евреям в христианской Европе выполняла несколько идеологических функций: с одной стороны, она подтверждала превосходство христианской религии, а с другой - давала объяснения опасным явлениям в обществе и помогала выявить "виновных".

Расизм и теории заговора в 19-м веке

Проявления ненависти к евреям в начале 19-го века немецкий историк называет "ранним антисемитизмом" и видит его особенность в том, что он уже более не использовал в первую очередь религиозные аргументы. Анти-иудаистские элементы присутствовали и в раннем антисемитизме, но теперь, как отмечается в книге, на евреев смотрели прежде всего как на "вредителей, чужеродные тела внутри Германии, как на нелояльные элементы, которые противостояли объединению Германии и кооперировали с врагом (имеется в виду Франция. - Ред.)". "В то же время, - пишет автор, - враги евреев критиковали мнимую неизменную еврейскую сущность. Их аргументация приняла расистские черты. Одновременно с этим, враждебность по отношению к евреям отличалась от враждебности по отношению к французам или другим нациям. Из-за разрозненного проживания евреев в разных странах, в диаспоре, евреи находились вне рамок национальных государств… Таким образом они стали универсальным образом врага националистов всех стран".

Интересно отметить, как Фогт объясняет отличие расизма от антисемитизма. Антисемиты принижают евреев по расовому признаку и в то же время обвиняют их в том, что они контролируют биржи и банки, а также стремятся к мировому господству и правят из-за кулис. Антисемиты исходят из того, что евреи обладают превосходством, от которого надо защищаться. Именно это смешение глубоко уничижительного отношения и проективного возвышения и является, по мнению автора, особенностью антисемитизма.

В 19-м веке многие евреи выступали за либеральные идеи и капитализм. Зачастую враждебности к ним сопутствовали антилиберальные и антикапиталистические взгляды. В 1873 году в Германской империи начался экономический кризис вслед за биржевым крахом. Евреев обвиняли в социальных проблемах, которые возникли в результате него. Кроме того, возникли теории заговора, основанные на вере в еврейское мировое господство. В 1879 году появился сам термин "антисемитизм". Его сформулировал немецкий журналист Вильгельм Марр (Wilhelm Marr). Новый термин должен был подчеркнуть качество антисемитизма как новой, современной формы ненависти к евреям, в основе которой лежат не религиозные различия, а идеология всемирного еврейского заговора.

"Антисемитизм рассудка" по Гитлеру

Ярко выраженный антисемитизм составлял идеологическую основу деятельности Адольфа Гитлера, его политики национал-социализма и партии НСДАП. Гитлер, председатель НСДАП с 1921 года, представил основные положения своей идеологии еще в 1920 году в своей речи "Почему мы антисемиты?". В ней он заявил, что евреи якобы не способны к государственности и созидательному физическому труду, что они стремятся к мировому господству, доминируют прессу и способствуют разрушительной классовой борьбе. В книге "Майн кампф", первый том которой вышел в 1925 году, Гитлер сконцентрировал и радикализировал отдельные положения антисемитизма предыдущих лет. Он пропагандировал "антисемитизм рассудка". Ненависть к евреям, основанная на чувствах, не может привести к решению "еврейского вопроса", писал Гитлер. Себастиан Фогт цитирует письмо Гитлера 1919 года, в котором он указывал: "антисемитизм рассудка, однако, должен привести к планомерной законной борьбе и устранению привилегий евреев… Его конечной незыблемой целью должно быть устранение евреев вообще". Систематическое преследование еврейского населения и уничтожение шести миллионов евреев в Европе было трагическим следствием радикальных расовых убеждений нацистов.

Что же такое антисемитизм?

Значительную часть книги занимают история Холокоста, а также послевоенные дискуссии об антисемитизме в Германии. В конце автор приходит к выводу, что антисемитизм является определенным образом мышления, способом постижения мира. Он существует независимо от национального контекста, конкретного исторического опыта, а также независимо от реального присутствия евреев. Антисемитизм, указывает автор книги, является "ресентиментом (чувством враждебности. - Ред.), который проявляется у людей во всем мире и служит для того, чтобы объяснить непонятые ими общественные взаимосвязи, поместить их в дихотомическую схему, в которой есть только добро и зло, и, таким образом, найти смысл в мире, который воспринимается как мир без опоры и смысла".

Неутешительные цифры

Тема книги историческая, но предмет ее "ужасающе актуален", напоминает Себастиан Фогт. Он приводит данные исследования, проведенного в 2020 году фондом имени Фридриха Эберта (близкого к Социал-демократической партии Германии. - Ред.). Эти данные показывают, что нескольким более четырех процентов опрошенных в Германии в явной форме соглашаются с однозначно антисемитскими высказываниями, а 15 процентов скрыто их поддерживают. Есть и другие обзоры общественного мнения, которые приходят к еще более высоким показателям. Себастиан Фогт цитирует "Лейпцигское исследование авторитаризма" (Leipziger Autoritarismusstudie) того же периода. Его выводы таковы: 10 процентов опрошенных согласны в явной и почти 25 процентов в латентной форме с антиеврейскими высказываниями. Кроме того, данные по Евросоюзу, опубликованные Агентством ЕС по фундаментальным правам в 2021 году, показывают, что уровень антисемитизма в Европе в целом оставался стабильным в период с 2010 по 2020 годы, а в некоторых странах даже вырос. Проблема антисемитизма, отмечает автор, не ограничивается Европой, а наблюдается во всех регионах мира.

Антисемитизм в искусстве - случай с documenta

Себастиан Фойгт приводит многочисленные примеры общественных дискуссий, развернувшихся в Германии в послевоенный период и связанных с проблемой антисемитизма. Последняя из описанных в книге дискуссий посвящена выставке современного искусства documenta, которая прошла в немецком Касселе в 2022 году. Кураторами выставки выступал индонезийский художественный коллектив Ruangrupa. Предполагалось, что он привнесет в выставку перспективу Глобального Юга и таким образом откроет новый взгляд на искусство, отмечает автор книги. Но уже в преддверии выставки высказывалась критика в ее адрес за близость антиизраильскому движению BDS, которое в Германии признано антисемитским.

documenta переросла в настоящий антисемитский скандал уже в первые дни после ее открытия. На одном из представленных на выставке произведений, большом баннере, вывешенном на центральной площади Касселя, была изображена, в частности, антропоморфная свинья с нашейным платком со звездой Давида и в каске с надписью "Моссад" (название израильской спецслужбы). После бурной критики полотно скрыли от глаз общественности и демонтировали. Однако позже устроители выставки столкнулись с новыми обвинениями в антисемитизме. Серия картин одного палестинского художника отождествляла действия Израиля в секторе Газа с бомбардировкой испанского города Герника в 1937 году немецкими фашистами. А серия фильмов "Tokyo Reels", пишет Себастиан Фогт, пестрела "ложными утверждениями о мнимых преступлениях Израиля и прославляла смерть детей и подростков в борьбе против Израиля".

На выставке documenta в 2022 работу коллектива из Индонезии Taring Padi с антисемитскими мотивами закрыли от зрителей Фото: Sabine Oelze/DW

"Дебаты о documenta, об антисемитизме в искусстве и антисемитском изобразительном языке демонстрируют многочисленные различные проявления враждебности к евреям, - делает вывод автор книги. - В то же время они показали глобальный размах антисемитских стереотипов. В странах Глобального Юга антисемитизм предстает в постколониальной, прогрессивной оболочке и в большинстве случаев как критика Израиля".

Принцип трех "д"

Но если проявления антисемитизма столь разнообразны, то как можно ограничить это понятие и дать ему четкое определение? Ведь это важно еще и для того, чтобы можно было разграничить антисемитские высказывания от справедливой критики Израиля, которая должна быть в принципе возможна, как и критика любого другого государства. На эти два вопроса Себастиан Фогт дает ответ в своей книге, хотя они и не являются центральными в ее концепции.

Историк приводит определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA). Это объединение, которое состоит из 34 стран-членов, занимается сохранением памяти о Холокосте на различных уровнях. В 2016 году оно представило рабочее определение антисемитизма, которое гласит: "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое выражается в ненависти по отношению к ним. Словесные и физические проявления антисемитизма направлены против евреев и неевреев и/или против их собственности, против еврейских общин и организаций, а также религиозных учреждений".

В 2017 году федеральное правительство Германии признало это определение антисемитизма и приняло решение о реализации соответствующих мер. Но дебаты вокруг него не утихают, отмечает Себастиан Фогт. Критика в адрес этого определения в некоторых пунктах является оправданной, признает автор, не останавливаясь подробно на ее содержании. Тем не менее, он считает это определение политическим и дипломатическим достижением.

Что же касается разграничения антисемитизма и справедливой критики Израиля, то в этом помогает так называемое "правило трех 'д' ": речь идет об антисемитизме тогда, когда государство Израиль делегитимируется, демонизируется и когда к нему применяются двойные стандарты. Это правило автор приводит в том месте книги, где он критикует левый антисемитизм в Западной Германии после Второй мировой войны. "Постоянное осуждение Израиля значительно превышало меру политической критики определенных действий израильского правительства, - пишет Себастиан Фогт. - Левые оспаривали легитимность еврейского государства, демонизировали его, очерняя его как новый национал-социализм, и применяли двойные стандарты. Так, они осуждали предпринимаемые им меры, в то же время, игнорируя подобные меры в других странах, в частности, странах восточного блока. Таким образом они перешли границу в направлении антисемитизма, основывающегося на критике Израиля".

Борьба с антисемитизмом - дело каждого

Книга Себастиана Фогта показывает читателю, насколько разнообразные формы может принимать антисемитизм и насколько он опасен и вездесущ. Остается вопрос: как с ним бороться? На него историк отвечает в конце своей книги. Борьба с антисемитизмом - задача не только всего общества, но и каждого индивидуума. Поэтому автор призывает читателя избегать примитивных мыслительных шаблонов и развивать в себе критическое сознание, формировать которое помогает знание истории.