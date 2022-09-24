Три скандала за 100 дней: чем запомнится выставка documenta

25 сентября завершается крупнейшая в Германии выставка современного искусства documenta. За антисемитизм ее критикуют до сих пор. DW - об итогах мероприятия.

В воскресенье, 25 сентября, в немецком Касселе завершается 15-я по счету выставка documenta, которая считается одним самых значимых событий в мире современного искусства. За 100 дней, которые она длилась, произошло сразу несколько скандалов, связанных с антисемитизмом. За произведения, разжигающие ненависть, мероприятие критикуют до сих пор.

Первые обвинения были связаны с тем, что кураторы пригласили художников, которые поддерживают культурный бойкот Израиля. В то же время израильских представителей среди участников не оказалось. Полотно "People's Justice" индонезийского коллектива Taring Padi с очевидно антисемитскими мотивами после шквала критики сняли, а директор выставки Забине Шорман (Sabine Schormann) на фоне этого скандала покинула свой пост.

Конструкция, на которой недолго висело полотно "People's Justice" Фото: Uwe Zucchi/dpa/picture alliance

Впоследствии за антисемитизм критиковали представленные на documenta рисунки. Это коснулось в том числе брошюры с работами сирийского художника Бурхана Каркутли, где в изображении израильских солдат усмотрели антиеврейские стереотипы. После этого устроители добавили к рисункам комментарий.

Последний скандал был связан с инсталляцией "Tokyo Reels Film Festival" бельгийско-палестинского коллектива Subversive Film, в которую вошли отрывки из пропалестинских пропагандистских фильмов 1960-80-х годов. Часть членов экспертной комиссии выступила с заявлением, что почти все из многочисленных произведений 15-й выставки, связанных с арабо-израильским конфликтом, имеют однобокую направленность. Кураторы же в ответ обвинили ученых в том, что они "занимаются цензурой, работают не в научном ключе и воспроизводят то, что пишут СМИ". Снимать с показа инсталляцию они категорически отказались.

Количество посетителей documenta уменьшилось

Количество посетителей 15-й documenta оказалось на 15-20 процентов ниже по сравнению с предыдущей выставкой, проходившей в 2017 году. По словам Александра Фаренхольца (Alexander Farenholtz), который стал исполнять обязанности директора documenta после ухода Забине Шорман, выставку посетили от 713 тысяч до 758 тысяч человек. "С учетом планирования и проведения во времена пандемии" Фаренхольц назвал этот показатель успешным.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии 15-й documenta Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Как на посещаемости отразились скандалы, связанные с антисемитизмом, новый руководитель не уточнил. Однако факт, что от участия в выставке отказалась часть гостей, включая канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на открытии выставки с критикой. "Искусству позволено быть оскорбительным, оно должно вызывать дискуссии. Критика израильской политики также разрешена. Но там, где критика Израиля переходит в сомнение в его праве на существование, черта оказывается перейдена", - заявил Штайнмайер.

По мнению главы Центрального совета евреев в Германии Йозефа Шустера (Josef Schuster), обвинения 15-й documenta в антисемитизме и связанная с ними критика повлияли на репутацию выставки. "Я не знаю точное количество гостей выставки, но люди, которые раньше посещали documenta, признавались мне, что в этом году они отменили бронь своих гостиниц", - сказал Шустер в интервью DW.

От немецких политиков требуют извинений

За несколько дней до завершения мероприятия о нем высказался и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Марам Стерн, потребовав извинений от чиновников: "Политики должны, по крайней мере, осознать, что они разделяют ответственность. Они должны извиниться - именно сейчас, а не спустя 50 лет. Они должны пообещать, что исправят ситуацию, и сделать выставку лучше".

Штерн выразил надежду, что канцлер Олаф Шольц и госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) "искренне сожалеют о кассельском беспорядке и извлекут из этого соответствующие уроки". Вице-президент Всемирного конгресса евреев заявил, что эта documenta стала настоящим скандалом, который будет иметь последствия.

Мерон Мендель, глава образовательного Центра имени Анны Франк Фото: Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt/Main

В свою очередь руководитель образовательного Центра имени Анны Франк Мерон Мендель (Meron Mendel) раскритиковал кураторов за авторитарный стиль поведения. Сводить критику со стороны ученых к неверной интерпретации или вовсе расизму - неконструктивно, считает он. Мендель, к слову, выступал консультантом выставки, но после скандала с полотном "People's Justice" отказался от дальнейшего сотрудничества. "Создается впечатление, что никто ни за что не отвечает", - объяснил он свое решение в интервью изданию Frankfurter Rundschau, добавив, что эту ситуацию следует учесть при организации следующей documenta.

Что говорят кураторы и участники выставки

Отдельные произведения, представленные на выставке, "переходят границы", полагает эксперт по вопросам антисемитизма Сюзанне Урбан (Susanne Urban). Некоторые работы, по ее словам, создают образ евреев и государства Израиль, который вызывает ненависть и неприятие. Попытка же представить дебаты об антисемитизме на выставке исключительно как проблему Германии - это имитация дискуссии, констатирует Урбан.

В индонезийском коллективе Ruangrupa, комментируя художественное руководство выставкой documenta, заявили, что никто из участников не обучался кураторству. "Если нас называют кураторами, мы это не критикуем, но мы сами никогда не называли себя кураторами", - пояснил представитель Ruangrupa Мирван Эндан. В поддержку коллектива звучат отдельные голоса деятелей искусства. "На самом деле они (коллектив Ruangrupa - Ред.) показывают видение мира из другой точки мира. Эта выставка известна как "documenta коллективности и сотрудничества", и это действительно так", - считает участник выставки, румынский художник Дан Перйовши.

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