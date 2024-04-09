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Жизнь после Холокоста. История еврейской общины Кельна

Штефан Деге | Марина Борисова
9 апреля 2024 г.

Могла ли возродиться нормальная жизнь еврейской общины после трагедии, которая произошла в Германии во время "третьего рейха"?

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Еврейская община в Кельнеde
Еврейская община в Кельне в послевоенные годыФото: Privat

75-летний Михаэль Радо (Michael Rado) - врач-радиолог. И сопредседатель еврейской общины Кельна - самой старой не только в Германии, но и в Европе к северу от Альп. Михаэль Радо хорошо помнит помещение по адресу Оттоштрассе 85. Неприметный зал, вмещающий неполные 15 рядов, мужская и женская части разделены занавесом. Здесь Михаэль отпраздновал бар-мицву - один из самых главных обрядов в иудаизме, проводящийся в момент достижения мальчиком совершеннолетия (13 лет и один день).

Небольшое помещение, служившее местом богослужения, - все, что осталось от построенного в 1908 году "Убежища для израильтян", куда изначально входил дом для престарелых и госпиталь. Гестапо (Geheime Staatspolizei, Тайная государственная полиция), главный инструмент террора в "третьем рейхе", и эсэсовцы в 1942 году депортировали пожилых и больных. Само здание было разрушено в результате бомбардировок во Второй мировой войне.

Новый этап после 1945 года

Более 11 тысяч евреев из Кельна погибло в концентрационных лагерях. У кого же нашлись силы возродить еврейскую общину в этом городе на Рейне после окончания Второй мировой войны, когда прошло еще так мало времени после систематических убийств нацистами миллионов евреев? Кто были эти люди? "Их было совсем не много, - вспоминает Михаэль Радо, - можно пересчитать по пальцам одной руки". Кто из этих немногих верил в возможность возрождения на старом месте, в стране, где евреи годами подвергались преследованию? "На этот вопрос я не могу дать вам ответа", - говорит Михаэль Радо.

"Большинство из нас сидели на чемоданах", - продолжает он свой рассказ после паузы. Родители Михаэля успели вовремя уехать из Германии на территорию британской подмандатной Палестины, на которой позднее был образован Израиль. "Все понимали, что здесь оставаться нельзя, - вспоминает собеседник DW, - с этим чувством я рос". Похожие страхи разделяли и другие евреи в Кельне еще долгие годы. В 1952 году родители Михаэля вернулись со своим семилетним сыном в Германию.

Радо перелистывает семейный фотоальбом с пожелтевшими черно-белыми снимками. На одной из фотографий дети играют в футбол с раввином, который смотрит прямо в камеру, улыбаясь. Так на улице Оттоштрассе в Кельне снова зарождалась жизнь еврейской общины, которая потом нашла продолжение и в других районах города.

История еврейской общины в Кельне

Еврейская община в Кельне росла и расширялась. Сожженную нацистами синагогу на Роонштрассе было принято восстановить. Новое здание откроется десять лет спустя - 20 сентября 1959 года. Это одно из главных событий новейшей истории в жизни еврейской общины в Кельне, которая насчитывает 1700 лет.

Еврейская община в Кельне
Так выглядела "маленькая синагога" по адресу Оттоштрассе Фото: Kölner Synagogengemeinde

Именно с Кельном связано первое письменное упоминание евреев на территории нынешней Германии - в декрете римского императора Константина, датированном 321 годом. Евреи проживали в Кельне вплоть до 1423 года, когда они были выселены по решению городского совета. В 1798 году евреи смогли вернуться в Кельн, который находился под властью французов. В конце восемнадцатого века наполеоновские войска заняли левый берег Рейна. Оккупация продолжалась почти столетие.

В городе были возведены синагоги. Самый большой комплекс зданий еврейской общины возник на Глокенгассе - неподалеку от Дома с колокольчиками, одной из самых известных архитектурных достопримечательностей города после Кельнского собора. В доме под номером 4711 на кельнской Улочке колокольчиков - Глокенгассе - был изобретен известный на весь мир кельнский одеколон "4711 Echt Kölnisch Wasser".

В 1899 году был построен храм на Роонштрассе - в неороманском стиле. До прихода в 1933 году к власти национал-социалистов еврейская община Кельна насчитывала около 18 тысяч человек и была пятой по численности в Германии. Однако во время "третьего рейха" синагоги и здания еврейской общины были разграблены и сожжены.

Богослужение на фоне руин

1945 год. Немногие оставшиеся в живых евреи собрались сначала на улице Роонштрассе, где от былой жизни еврейской общины остались только руины. Выжившие стали приходить на богослужения в небольшой зал на Оттоштрассе.

Здесь, на месте руин, позднее будет восстановлена небольшая синагога. Вокруг нее на Роонштрассе образуется административный центр, приют для сирот, детский сад и дом престарелых. Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) и бывший обербургомистр Кельна, который в 1933 году с приходом к власти Гитлера был смещен со всех своих постов "за преступления против немецкого народа", оказывал поддержку этому проекту. Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия выделила средства на восстановление синагоги.

На открытии в 1959 году присутствовали многие политики, представители церкви и культурные деятели. "Радость под тенью прошлого", - так на радиостанции Domradio комментировали происходящее. На тот момент ситуацию в Кельне нельзя было назвать мирным сосуществованием еврейских жителей города и неевреев. Как говорил раввин Цви Азария, вернувшийся в 1953 году в Германию и прослуживший в Кельне раввином до 1962 года: "Нас терпят. И это все".

В истории еврейской общины Кельна был и исторический визит папы Римского Бенедикта XVI, который в 2005 году прилетел в Кельн на XX Всемирную встречу католической молодежи. В рамках своего визита понтифик посетил Кельнскую синагогу - это был первый визит папы Римского в синагогу в Германии. Во всей истории Римской католической церкви подобное происходило дважды: впервые понтифик Иоанн Павел II переступил порог синагоги 13 апреля 1986 года в Риме.

Исторический визит Папы Римского синагоги в Кельне
Исторический визит Папы Римского синагоги в КельнеФото: picture-alliance/dpa

Сегодня еврейская община Кельна насчитывает около 5000 человек. "У некоторых снова возникло ощущение, что они сидят на чемоданах", - говорит сопредседатель Михаэль Радо. Причина таких настроений кроется в росте антисемитизма и праворадикальных угроз. Более половины состоящих в еврейской общине - старше 50 лет. Как отмечает Радо, мало кто из них думает о том, чтобы переехать из Германии в Израиль. "Я лично не ощущаю для себя угрозы - до тех пор, пока нынешнее правительство предоставляет достаточно защиты евреям, - говорит Михаэль. И подчеркивает: - А оно это делает".

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