Берлинале завершился скандалом. Его обвиняют в антисемитизме

По словам посла Израиля в ФРГ, на церемонии награждения "антисемитские и антиизраильские высказывания были встречены бурными аплодисментами". Чиновники от культуры ищут виновных.

Берлинале в этом году как никогда соответствовал своему имиджу самого политически озабоченного кинофестиваля Европы. Политики было настолько много, что некоторые критики уже начали сомневаться в том, что это КИНОфестиваль, а не площадка для громких политических заявлений, а также в том, что призы здесь раздают за художественные достоинства фильмов.

Церемония открытия Берлинале - под лозунгом "Долой АдГ!"

На церемонии открытия практически каждый, кто выходил на сцену, высказывался против правого экстремизма и присутствия на кинофоруме представителей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", а на красной дорожке перед стартом фестиваля прошла акция против АдГ.

Государственный министр Германии по вопросам культуры и средств массовой информации Клаудиа Рот (Claudia Roth) в своей эмоциональной речи вспомнила о террористической атаке ХАМАС 7 октября 2023 года и призвала к освобождению израильских заложников. Неоднократно говорили со сцены и о войне в Украине. При этом в жюри фестиваля в этом году соседствовали испанский режиссер, сценарист и продюсер Альберт Серра, ранее замеченный в симпатиях к Путину, и украинская писательница Оксана Забужко.

В свою очередь на церемонии раздачи призов явно доминировали пропалестинские симпатии, из-за чего, собственно, и разгорелся скандал.

Пропалестинские лозунги на церемонии награждения

Во время церемонии награждения 24 февраля несколько лауреатов сделали со сцены заявления о войне на Ближнем Востоке. Они выдвинули обвинения против Израиля, употребляя такие слова, как "апартеид" и "геноцид", не вспомнив при этом о террористической атаке исламистского движения ХАМАС в октябре 2023 года и не призвав к освобождению израильских заложников.

Базель Адра - палестинец. Юваль Абрахам - израильтянин. Вместе они сняли фильм "No Other Land" ("Никакой другой земли"). Картина была признана на Берлинале лучшей среди документальных Фото: Nicole Kubelka/Future Image/IMAGO

Команда создателей документального фильма "Непосредственное действие" (часть команды - на заглавном снимке к статье), который был признан лучшим в рамках программы Encounters, вышла на сцену в куфиях. Зал оживленно аплодировал, раздавались крики "Свободу Палестине!"

Правящий мэр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) заявил, что считает происходившее во время вручения призов неприемлемым: "Антисемитизму нет места в Берлине". Другие политики пошли еще дальше, назвав церемонию "позором". С резкой критикой фестиваля выступил посол Израиля в ФРГ Рон Прозор: "На Берлинале антисемитские и антиизраильские высказывания были встречены бурными аплодисментами". По словам дипломата, "под прикрытием свободы слова и искусства" явно имела место антисемитская риторика.

Госминистр Клаудия Рот в понедельник объявила, что лично проследит за тем, чтобы из случившегося был извлечен урок. Более того, по ее словам, будет проведено расследование - ради получения однозначного ответа на вопрос, каким образом фестиваль смог стать площадкой для недопустимых заявлений.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) также осудил одностороннюю критику Израиля, прозвучавшую во время церемонии награждения Берлинале, отметив, что такие заявления "нельзя оставить без внимания".

Со своей оценкой ситуации выступил Мерон Мендель (Meron Mendel), директор образовательного Центра имени Анны Франк (Anne Frank) во Франкфурте-на-Майне: "Хотим мы того или нет, нам придется научиться терпеть такие дебаты. По-другому это не работает". Мендель уверен, что полный запрет критики Израиля и попытки политиков регулировать эти дискуссионные процессы ни к чему не приведут. По его словам, решение проблемы может родиться только в ходе диалога и спора. И, уверен Мендель, не стоит слишком много внимания уделять провокаторам.

Что говорит руководство Берлинале?

Руководство Берлинского кинофестиваля дистанцировалось от заявлений отдельных кинематографистов о войне на Ближнем Востоке, сделанных на церемонии награждения. "Высказывания лауреатов являются независимыми индивидуальными мнениями. Они ни в коем случае не отражают позицию фестиваля", - цитирует заявление представительницы Берлинале агентство dpa в понедельник, 26 февраля. "Пока они остаются в рамках закона, мы должны их принимать", - продолжила она. При этом, по ее словам, в руководстве фестиваля понимают, что высказывания некоторых лауреатов премии были "восприняты как слишком односторонние", но также отмечают их право на свободное выражение мнений на культурных мероприятиях.

Масло в огонь подлили соцсети. В воскресенье на странице секции "Панорама" Берлинале в Instagram появился антиизраильский пост - с лозунгом "Свободная Палестина - от реки до моря". Лозунг этот в Германии использовать запрещено - он рассматривается как подстрекательство к насилию против евреев и государства Израиль.

В руководстве фестиваля заявили, что Берлинале стал жертвой хакерской атаки. "Тот факт, что кто-то использовал канал Берлинале в социальных сетях для антисемитской агитации, нетерпим", - заявили представители фестиваля агентству dpa. "Мы самым решительным образом осуждаем этот преступный акт", - подчеркнули представители Берлинале, отметив, что пост был в срочном порядке удален, а по факту происшествия подано заявление в полицию с обвинением в адрес неустановленных лиц.

Критика в адрес жюри Берлинале

Критикуют фестиваль и за "конъюнктурную" раздачу главных "медведей". Так, влиятельная немецкая газета Die Zeit опубликовала в субботу вечером статью под названием "Вы это серьезно?" Ее автор сомневается в обоснованности решения жюри вручить главного "Золотого медведя" документальному фильму "Дагомея". В картине рассказывается о возвращении в современный Бенин 26 предметов искусства, захваченных и вывезенных французскими колониальными войсками в 1892 году.

По мнению Die Zeit, этот фильм политически актуален, но слишком короток (всего 67 минут), а потому не раскрывает тему полностью и не идет дальше обычного журналистского сюжета, который можно увидеть по телевидению. У автора критической статьи вообще создается впечатление, что жюри раздало призы согласно актуальной общественно-политической повестке, а не стремясь оценить картины за их художественные достоинства. Однако данная критика потонула в общем потоке скандальных обвинений в адрес кинофестиваля.

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