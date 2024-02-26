Берлинале дистанцировался от антиизраильских выступлений

Руководство Берлинского кинофестиваля (Берлинале) дистанцировалось от заявлений отдельных кинематографистов о войне на Ближнем Востоке, сделанных на церемонии награждения. "Высказывания лауреатов являются независимыми индивидуальными мнениями. Они ни в коем случае не отражают позицию фестиваля", - цитирует заявление представительницы Берлинале агентство dpa в понедельник, 26 февраля. "Пока они остаются в рамках закона, мы должны их принимать", - продолжила она. При этом, по ее словам, в руководстве фестиваля понимают, что высказывания некоторых лауреатов премии были "восприняты как слишком односторонние", но также отмечают их право на свободное выражение мнений на культурных мероприятиях.

Во время церемонии награждения 24 февраля несколько лауреатов сделали заявления о войне в Газе, которые были встречены критикой. По мнению критиков, особенно поразило то, что многие из тех, кто выступал со сцены, выдвигали односторонние обвинения против Израиля, не упоминая отеррористической атаке исламистского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и не призывая к возвращению израильских заложников. Соруководитель Берлинале Мариэтт Риссенбик (Mariette Rissenbeek) выбрала иной тон. "Мы призываем ХАМАС немедленно освободить заложников, а Израиль - сделать все возможное для защиты гражданского населения Газы и обеспечения прочного мира в регионе", - отметила она.

Антиизраильские высказывания на Берлинале

В этом году участники Берлинале уделили немало внимания войне Израиля против террористического движения ХАМАС. Уже на гала-вечере открытия некоторые кинематографисты призвали к прекращению боевых действий в Газе. На церемонии награждения несколько человек вышли на сцену с плакатами, призывающими к немедленному прекращению военных действий Израиля в Газе. В воскресенье на странице секции "Панорама" Берлинале в Instagram появился антиизраильский пост, который был быстро удален, но затем распространен в виде скриншота на платформе X (бывший Twitter). На одной из фотографий был размещен лозунг "Свободная Палестина - от реки до моря". Этот лозунг означает, что палестинское государство должно существовать на территории от реки Иордан до Средиземного моря - там, где сейчас находится Израиль. В ответ в руководстве фестиваля заявили, что стали жертвой хакерской атаки. "Тот факт, что кто-то использовал канал Берлинале в социальных сетях для антисемитской агитации, нетерпим", - заявили представители фестиваля агентству dpa. "Мы самым решительным образом осуждаем этот преступный акт", - подчеркнули представители Берлинале, отметив, что по факту происшествия сделано заявление в полицию с обвинением в адрес неустановленных лиц.

Произошедшее на Берлинале вызвало озабоченность в Центральном совете евреев в Германии. "В очередной раз одно из самых важных культурных событий в Германии было использовано для идеологической агитации против Израиля и евреев", - отмечается в заявлении организации, размещенном в социальной сети X.

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