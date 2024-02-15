Первый день Берлинале. Воздушная тревога и Киллиан Мерфи

Воздушная тревога из Украины на пресс-конференции жюри, вопросы Альберту Серра о симпатии к Путину и дискуссия об АдГ показали: политика вмешивается в атмосферу Берлинале больше, чем хотели бы устроители.

В день открытия Берлинале 15 февраля в столице Германии серо и пасмурно. Утром перед фестивальным дворцом на Потсдамской площади еще пусто: любители кино приедут туда вечером - посмотреть на европейских и голливудских звезд и берлинскую светскую тусовку, дефилирующих по красной ковровой дорожке. После того, как почетные гости фестиваля пройдут в главный зрительный зал, там начнется торжественная церемония открытия Берлинале, а вслед за ней тут же состоится первый показ. В этом году кинофорум откроется картиной ирландского режиссера Тима Милантса "Такие мелочи", главную роль в которой сыграл лауреат "Золотого глобуса" и один из фаворитов на нынешний "Оскар" Киллиан Мерфи.

Киллиан Мерфи в фильме "Такие мелочи" Фото: Shane O’Connor

Накануне этот мрачный нуарный фильм об ирландских "прачечных Магдалины", воспитательно-исправительных приютах, управляемых католической церковью, куда отправляли для "реабилитации" так называемых "падших женщин", могли увидеть журналисты на пресс-показе. После него было стойкое ощущение, что устроители фестиваля не напрасно остановили свой выбор для первого показа на истории молчаливого поставщика угля - единственного человека, решившегося пойти наперекор влиятельной католической церкви у себя в городе, вопреки советам и сложившейся традиции. Главный посыл фильма - не закрывай глаза на творящееся вокруг зло, даже если оно тебя не затрагивает, - считывался очень четко и резонирует с драматическими событиями в реальном мире и нарративом об "усталости европейцев" от войны в Украине.

Воздушная тревога из Украины на пресс-конференции в Берлине

Пресс-конференция жюри Берлинале стала еще одним подтверждением тому, что за ним недаром закрепилась репутация самого политизированного международного фестиваля: политика неумолимо вмешивалась в атмосферу долгожданного праздника - больше, чем того хотели его устроители.

Пресс-конференция жюри кинофестиваля Берлинале-2024 Фото: Marina Baranovska/DW

Во время вопроса, адресованного одной из участниц жюри, украинской писательнице Оксане Забужко, в конференц-зале внезапно взвыл пронзительный сигнал воздушной тревоги. Журналисты и члены жюри вздрогнули, а Забужко схватила лежащий перед ней мобильный телефон и отключила в нем звук. "Извините, - сказала она. - Это сработало приложение, оповещающее о ракетных атаках в Украине. Оно звучит у нас в стране каждый день".

Поклонник Путина Альберт Серра

На неудобный вопрос пришлось отвечать входящему в состав жюри испанскому кинорежиссеру и сценаристу Альберту Серра. Корреспондентка DW напомнила ему об интервью 2018 года российскому сайту Colta , в котором он признавался в симпатиях к Путину и даже желании работать на российскую разведку. Вначале Серра пытался отшутиться, мол, он говорил и о том, что хотел бы стать папой Римским, - дескать, не все его слова нужно принимать всерьез.

Тем не менее, его рассуждения в разговоре с Colta о патриотизме Путина, надежде на скорый развал ЕС и возможность снабжать российскую разведку необходимыми сведениями выглядели убедительно. И в ответ на вопрос, не изменились ли с тех пор его убеждения, Серра раздосадовано ответил, что это "политический вопрос", что "с войной все изменилось и Россия всех расстраивает", но что "нужно смотреть в контексте", а "реальная политика намного сложнее".

Альберт Серра Фото: IMAGO/ABACAPRESS

Журналисты и члены жюри выглядели явно шокированными, узнав об интервью Серра четырехлетней давности и услышав его ответ в стиле "не все так однозначно". Один из участников жюри, американский актер и режиссер Брейди Корбет попытался оправдать Альберта Серра. "Я не знаком с контекстом, в котором Серра сказал эти слова о Путине в интервью, но я не могу себе представить, чтобы такой выдающийся режиссер говорил это серьезно: наверняка, это было сказано с юмором и с нюансами. В любом случае, с большим количеством нюансов, чем это было здесь представлено", - сказал Корбет. На что немецкий режиссер Кристиан Петцольд (Christian Petzold) ответил, что Серра вряд ли нуждается в защите: "Он достаточно силен, чтобы защититься самому".

Известная своей непримиримой позицией по отношению к российской культуре Оксана Забужко на вопрос, что она чувствует, находясь в жюри вместе с поклонником Путина, ответила, что была "заинтригована", услышав ответ Серра. Украинская писательница попыталась сгладить ситуацию. "Есть и хорошая новость. Вчера за ужином Альберт сказал, что купил мою новую книгу о войне в Украине. Так что есть надежда, что он немного просветится на эту тему", - сказала Забужко.

Глава жюри Берлинале обрадовалась возможности не отвечать на вопрос

Не осталась без внимания журналистов и дискуссия вокруг лишения пригласительных на торжественное открытие Берлинале двух членов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Одна из журналисток спросила главу жюри, звезду фильмов "12 лет рабства" и "Черная пантера" и лауреатку премии "Оскар" Лупиту Нионго, осталась бы та в зале, если бы там были правопопулисты из АдГ. "Я иностранка и не знаю здешней политической ситуации. Поэтому я рада, что мне не придется отвечать на этот вопрос", - сказала Нионго с видимым облегчением.

Лупита Нионго - председатель жюри Берлинале в 2024 году Фото: Nick Barose

Тогда вопрос переадресовали еще одному члену жюри - немецкому режиссеру Кристиану Петцольду (Christian Petzold). "Я думаю, что пять политиков из АдГ на фестивале, который посещают тысячи человек, не были бы проблемой. Мы не трусы", - ответил режиссер. Раздражение, которое вызывала у Петцольда необходимость говорить не о фильмах, а о политике, было очевидным. По его словам, "дискуссия вокруг АдГ и Берлинале придает этой теме большее значение, чем она имеет".

Какие звезды пройдут по красной дорожке Берлинале

При всей политизированности Берлинале - праздник для любителей кино: возможность посмотреть новые фильмы, познакомиться с актуальными мировыми кинотрендами и увидеть голливудских и европейских кинозвезд. И руководители фестиваля Мариэтте Риссенбек и Карло Шатриан, для которых 74-й Берлинале станет последним годом на этом посту, приложили все усилия, чтобы не обмануть ожидания зрителей. В этом году на Берлинале можно будет увидеть Киллиана Мерфи, Кристен Стюарт, Адама Сэндлера, Изабель Юппер, Кэрри Маллиган, Гаэля Гарсиа Берналя, Аманду Сейфилд.

На главный приз 74-го Берлинале претендуют 20 фильмов, в том числе - две картины немецких режиссеров. Андреас Дрезен (Andreas Dresen) покажет свою новую режиссерскую работу "С любовью, ваша Хильда" ("In Liebe, Eure Hilde") - биографический фильм о Хильде Коппи (Hilde Coppi), антифашистке, входившей в состав "Красной капеллы" - организации Сопротивления, действовавшей в Германии в годы Второй мировой войны. А Маттиас Гласнер (Matthias Glasner) представит фильм "Умирать" ("Sterben") - об отчуждении внутри семьи и сближении на фоне предстоящей трагедии. Главную роль в картине сыграл популярный немецкий актер Ларс Айдингер (Lars Eidinger).

Фильм "Архитектон" - в главном конкурсе Берлинале Фото: Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH, Point du Jour, Les Films du Balibari

За "Золотого медведя" будет бороться и режиссер родом из России: в основном конкурсе участвует документальный фильм Виктора Косаковского "Архитектон". После фурора, который пять лет назад произвела на Берлинале работа Косаковского "Гунда" - черно-белый фильм о свинье без единого человека в кадре, - премьера его нового проекта, заявленного как "эпическая, интимная и поэтическая медитация об архитектуре", вполне может стать новой сенсацией.

Какие фильмы получат вожделенные статуэтки Берлинале в этом году, жюри объявит 24 февраля. Впрочем, обладатель одного "Золотого медведя" уже известен: 20 февраля статуэтку вручат американскому кинорежиссеру Мартину Скорсезе - за его вклад в развитие кинематографа, после чего зрителям покажут картину режиссера "Отступники" с Джеком Николсоном, Леонардо ДиКаприо и Мэттом Деймоном.

Фестиваль Берлинале продлится с 15 по 25 февраля, в общей сложности в кинозалах покажут 233 картины.

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