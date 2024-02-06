Скандал перед Берлинале: руководству пришлось объясняться

Международный кинофестиваль Берлинале еще не начался, а в Германии уже разразился скандал, связанный с тем, что руководство фестиваля отправило пригласительные билеты на его торжественное открытие 15 февраля двум политикам из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Резкая публичная критика в адрес организаторов Берлинале и требования отозвать приглашения членам АдГ вынудила дирекцию фестиваля публично объясниться, сообщили в понедельник, 5 февраля, немецкие информационные агентства.

В открытом заявлении, опубликованном в Instagram-аккаунте Берлинале и подписанном директором фестиваля Мариэтте Риссенбек, говорится, что уполномоченная федерального правительства по культуре, сенат Берлина и немецкие депутаты получают пригласительные билеты на открытие кинофестиваля по квотам. Билеты распространяются среди демократически избранных депутатов всех партий в бундестаге и бундесрате. Партия "Альтернатива для Германии" представлена в обоих законодательных органах Германии, поэтому политики АдГ входят в состав комитетов по культуре и других парламентских комиссий, и этот факт "надо принять как таковой", отмечает дирекция Берлинале.

Акция протеста против АдГ и правого экстремизма. Берлин, январь 2024 года Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

В то же время в заявлении подчеркивается, что члены партии АдГ "представляют антидемократические позиции", противоречащие ценностям Берлинале и сотрудников фестиваля. "Мы выступаем против всех форм маргинализации и дискриминации и последовательно отстаиваем ценности открытой миру и либеральной демократии, - отмечается в документе. - Людям, в том числе избранным представителям, которые действуют вразрез с этими фундаментальными ценностями, на Берлинале не рады". Руководство фестиваля заверило, что "четко и убедительно" донесет свою позицию в личных письмах представителям АдГ.

Звезды кино возмутились позицией руководства Берлинале

2 февраля в интернете появилось открытое письмо (в настоящее время оно уже удалено), под которым поставили подписи более 200 немецких и зарубежных кинематографистов и актеров. Возмущенные тем, что на торжественное открытие одного из крупнейших в мире международных кинофестивалей приглашены политики-правовопулисты, подписавшие письмо потребовали отозвать пригласительные билеты у членов АдГ. Десятки деятелей кино также выразили негодование на своих страницах в социальных сетях.

Актриса Дезире Носбуш требует изменить правила приглашения на Берлинале Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Звезда немецкого кинематографа Дезире Носбуш (Désirée Nosbusch) написала в Instagram, что она "лишилась дара речи", узнав об этой новости. "Мы обсуждаем, нужно ли запретить эту партию, а Берлинале приглашает их на праздник", - возмутился в сети Х (бывшем Twitter) актер Кристиан Карман (Christian Kahrmann), сыгравший одну из главных ролей в популярном немецком сериале "Линденштрассе".

А известная актриса Дженнис Нивёнер (Jannis Niewöhner), которая обычно воздерживается от заявлений по политическим поводам, призвала руководство Берлинале "принять меры", чтобы не допустить появления политиков от АдГ на открытии фестиваля. "Почему это не приводит вас в бешенство? Почему вы не злитесь? Почему бы вам не принять меры против этого? Не изменить правила? Что это за перекладывание ответственности? Половина населения Германии выходит на демонстрации против "Альтернативы для Германии", а Берлинале, не обращая на это внимания, раскатывает перед ними красную дорожку", - говорится в ее посте.

Как отреагировали чиновники от культуры?

В офисе федеральной уполномоченной по вопросам культуры и СМИ Германии также отреагировали на скандал с приглашением правых популистов из "Альтернативы для Германии" на Берлинале, однако тон комментария резко отличался от реакции кинематографистов.

"Члены комитета по делам культуры немецкого бундестага, отвечающего за вопросы культуры, также были приглашены на открытие фестиваля Берлинале, проведение которого стало возможным благодаря значительным средствам из федерального бюджета. Это соответствует демократической практике и уважению федерального правительства к парламенту и его избранным представителям", - заявила федеральная уполномоченная по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth) в ответ на вопрос немецкого таблоида Bild.

Наряду с кинофестивалями в Каннах и Венеции, Берлинале является одним из крупнейших мировых кинофестивалей. В этом году он пройдет с 15 по 25 февраля. Участие в конкурсной программе примут 20 фильмов.

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