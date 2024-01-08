Берлин утонул в служебном романе известных политиков

Теперь официально: видных берлинских политиков связывают не только служебные связи. О романе бургомистра Берлина и сенатора по вопросам образования говорят все.

Чуть ли не главной темой политической жизни Берлина в начале 2024 года стали любовные отношения видных политиков. 5 января правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) и столичный сенатор по вопросам образования Катарина Гюнтер-Вюнш (Katharina Günther-Wünsch) заявили о своих отношениях - публично, официально, через адвоката. Итак, эти немецкие политики встречаются не только на общих правительственных заседаниях.

О романе берлинских политиков

Слухи и догадки об этом служебном романе курсировали в Берлине уже давно. Немецкие СМИ не раз ловили и фиксировали многозначительные взгляды, прикосновения, которыми политики - оба из консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) - одаривали друг друга. А накануне новогодних праздников 51-летний Кай Вегнер объявил о расставании со своей партнершей Кэтлин Кантар (Kathleen Kantar). У пары есть дети в возрасте двух и шести лет.

Надо сказать, что это уже не первая громкая любовная история в карьере этого политика. В 2015 году немецкие СМИ писали о его расставании с супругой и матерью его сына ради более молодой избранницы. Внимание прессы тогда объяснялось еще и тем, что берлинский политик охотно пользовался имиджем семьянина в своей избирательной кампании, делясь сценами гармоничной семейной жизни со своими избирателями.

На этот раз разгорелась серьезная дискуссия о совмещении политической деятельности и частной жизни. Однако не будем в нее углубляться, а лучше вспомним о других громких романах - назовем их условно служебными - немецких политиков.

Самые известные пары среди немецких политиков

И начнем мы с самого главного политика: с канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). Как и сам Шольц, его жена Бритта Эрнст (Britta Ernst) - политик (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ). С 2017 по 2023 год она занимала пост министра образования в федеральной земле Бранденбург. В прошлом году пара отметила 25-летие супружеской жизни.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в 2023 году отметил 25 лет совместной жизни с супругой Бриттой Эрнст. На фото: визит в Южную Корею, май 2023 года Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Еще один союз, который привлекает к себе не меньше внимания, - в прошлом лидер "Левой партии" Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine), который на 26 лет старше своей супруги. Этот любовный союз существует уже с 2011 года.

В прошлом году о своем союзе заявили депутаты бундестага Зепп Мюллер (Sepp Müller) и Вольфганг Штефингер (Wolfgang Stefinger). Их дружба переросла в любовь, заявила пара в январе 2023 года. Оба политика одновременно опубликовали пост о своих отношениях на платформе X. Мюллер представляет Христианско-демократический союз (ХДС), Штефингер - Христианско-социальный союз (ХСС). В 2017 году Штефингер был одним из семи политиков от ХСС, проголосовавших за законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков.

Вольфганг Штефингер и Зепп Мюллер: в бундестаге - коллеги, в жизни - пара Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Еще один политический и семейный союз, долгое время привлекавший к себе внимание общественности, - бывший председатель Социал-демократической партии Германии Франц Мюнтеферинг (Franz Müntefering) и его супруга Мишель (Michelle Müntefering), которая на 40 лет моложе. С 2013 года журналистка и политик Мишель Мюнтеферинг заседает в немецком бундестаге.

Франц Мюнтеферинг и Мишель в 2020 году на Берлинале Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Не обошлось без Шрёдеров и бывших порнозвезд

Бывший федеральный министр по делам женщин, семьи и молодежи Кристина Шрёдер (Kristine Schröder) вышла замуж за однопартийца (ХДС) Оле Шрёдера (Ole Schröder). Сейчас вместе они воспитывают троих детей.

Бывшая супруга экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) Дорис Шрёдер-Кёпф (Doris Schröder-Köpf) не только сама строит политическую карьеру в Нижней Саксонии, но и в качестве партнеров по жизни предпочитает политиков: с 2016 по 2022 годы она состояла в отношениях с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius).

Политик Хаген Райнхольд со своей подругой Анниной Земмельхаак Фото: Eventpress Kochan/picture alliance

Не обойдем вниманием историю, о которой в последние два года писали все немецкие СМИ. Политик от Свободной демократической партии (СвДП) Хаген Райнхольд (Hagen Reinhold) оставил свою партнершу Каролину Прайслер (Karoline Preisler), которая также состоит в партии СвДП, ради нового члена партии - Аннины Земмельхаак (Annina Semmelhaack). Она пришла в большую политику из порнобизнеса. С 2017 года бывшая порноактриса представляет интересы Свободной демократической партии в бундестаге. "Мы познакомились и полюбили друг друга через партию", - заявила пара в 2022 году в момент разгара скандала вокруг их истории.

Смотрите также: