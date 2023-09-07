Госминистр ФРГ Рот под критикой на фоне смены глав Берлинале

Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) попала под огонь критики профессионалов в области кино в свете грядущего ухода Карло Шатриана с должности художественного руководителя Берлинского международного кинофестиваля. Поведение Рот является "вредным, непрофессиональным и аморальным", говорится в открытом письме, опубликованном американским еженедельником Variety в среду, 6 сентября. Свои подписи под обращением поставили свыше 300 человек, в том числе такие видные деятели кинематографа как Мартин Скорсезе и Маргарете фон Тротта (Margarethe von Trotta).

"Карло Шатриан, возможно, не является шоуменом, но в своей спокойной манере он и его команда выбрали открытый и художественно полезный кураторский путь, показывая новые направления в мировом кинематографе, бросая вызов стереотипам и соединяя разные направления кинопроизводства", - подчеркнули подписанты. Берлинале под руководством Шатриана "был живым, полным положительных сюрпризов", несмотря на сложные обстоятельства, на которые худрук был не в силах повлиять - пандемию COVID-19 и финансовые ограничения, отметили кинематографисты.

Единственный руководитель вместо двух

Карло Шатриан на Берлинале Фото: Markus Schreiber/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Клаудиа Рот в конце августа объявила о смене руководящей структуры Берлинского кинофестиваля. После 74-го Берлинале, запланированного на февраль 2024 года, смотром будет руководить один человек, а не два. Исполнительный директор фестиваля - Мариэтт Риссенбек - также покинет свой пост.

Вскоре Шатриан, занимающий должность худрука Берлинале с 2020 года, прокомментировал будущие изменения. "В новой структуре, в том виде как она была представлена, совершенно ясно, что условий для того, чтобы я оставался художественным руководителем, больше не существует. Поэтому следующий фестиваль станет завершением этого насыщенного путешествия", - заявил он.

В то же время госминистр ФРГ очень сожалеет, что Шатриан больше не может продолжать работу на Берлинале, заявил представитель Рот. По его словам, у госминистра сложилось впечатление, что действующий худрук "был готов начать разговор с новым руководителем" фестиваля. При этом Рот поддержала планируемые изменения руководящей структуры, назвав их необходимыми.

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