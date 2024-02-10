Берлинале отозвал приглашения правопопулистам из АдГ

Руководство Берлинале решило отказаться от приглашения политиков из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на открытие кинофестиваля в столице Германии, которое состоится 15 февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе , опубликованном на сайте Берлинале. Решение было принято на фоне разгоревшейся в последние дни дискуссии среди представителей культуры, в прессе и социальных сетях, а также среди устроителей Берлинале о уместности присутствия правопопулистов из АдГ на одном из крупнейших международных кинофестивалей.

Выбор в пользу демократии

"Особенно в свете появившихся в последние недели откровений о явно антидемократических позициях отдельных политиков АдГ, нам - как Берлинале, так и команде организаторов, - важно занять однозначную позицию в пользу открытой демократии. Поэтому сегодня мы письменно отказали всем ранее приглашенным членам АдГ и уведомили их о том, что им не будут рады на Берлинале", - заявили прессе руководители фестиваля Мариэтте Риссенбек и Карло Шатриан.

"В последние дни мы чувстовали, как все, кто работает на Берлинале, а также публика, которая к нам приходит, возмущены тем, что мы как Берлинале, с нашим демократическим, открытым миру, антирасистским и антидискриминационным настроем, активно приглашаем и приветствуем людей из партии, которая разделяет как раз противоположные нам ценности", - подчеркнула Риссенбек в интервью медиакомпании NDR.

Несмотря на то, что партия АдГ представлена в бундестаге и ландтагах, кинофестиваль Берлинале решил занять четкую позицию, на фоне возникшей дискуссии отказавшись от присутствия правых популистов на фестивале. "Требования однородного общества, иммиграционных ограничений и массовых депортаций, гомофобные и антиквир- или расистские высказывания, вплоть до ужасного исторического ревизионизма и явного правого экстремизма - все это можно найти в АдГ", - отмечается в заявлении. Стоит отметить, что недавно Федеральное ведомство по охране Конституции признало экстремистской организацией молодежное крыло АдГ - движение "Молодая альтернатива".

Как отреагировали в АдГ

Среди лишенных приглашения на Берлинале оказалась глава земельной организации АдГ в Берлине Кристин Бринкер (Kristin Brinker). Она заявила журналистам, что неприятно поражена решением руководства кинофестиваля. По словам политика, два последних года ее приглашали на Берлинале, как и других руководителей фракций в палате депутатов Берлина. Бринкер приравняла отзыв ее личного приглашения к исключению из этого мероприятия всей партии АдГ и назвала решение Берлинале "культурно-политическим сигналом", последствия которого для общества, по ее мнению, "пока трудно оценить".

Что сказал бургомистр Берлина

Правящий бургомистр немецкой столицы Кай Вегнер (Kai Wegner), представляющий Христианско-демократический союз (ХДС), заявил, что уважает решение руководства Берлинале, однако в будущем предлагает придерживаться сложившейся ранее практики приглашения на кинофестиваль.

Ранее было заявлено, что на подобные мероприятия, которые проводятся с привлечением денег из бюджета, представители берлинской палаты депутатов будут получать приглашения и впредь - вне зависимости от политических взглядов. "Мы действуем по принципу соблюдения равенства", - прокомментировала эту ситуацию официальная представительница берлинского сената Кристине Рихтер (Christine Richter).

Наряду с кинофестивалями в Каннах и Венеции, Берлинале является одним из крупнейших мировых кинофестивалей и пройдет в столице Германии с 15 по 25 февраля 2024 года. В конкурсной программе будут представлены 20 фильмов.

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