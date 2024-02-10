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Берлинале отозвал приглашения правопопулистам из АдГ

Елена Дожина
10 февраля 2024 г.

Руководство кинофестиваля решило не приглашать на торжественную церемонию открытия политиков из правопопулистской "Альтернативы для Германии". Правящий бургомистр Берлина отметил, что уважает решение кинофестиваля.

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Берлин готовится к открытию Берлинале-2024
Берлин готовится к открытию Берлинале-2024Фото: Halil Sagırkaya/Anadolu/picture alliance

Руководство Берлинале решило отказаться от приглашения политиков из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на открытие кинофестиваля в столице Германии, которое состоится 15 февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Берлинале. Решение было принято на фоне разгоревшейся в последние дни дискуссии среди представителей культуры, в прессе и социальных сетях, а также среди устроителей Берлинале о уместности присутствия правопопулистов из АдГ на одном из крупнейших международных кинофестивалей. 

Выбор в пользу демократии

"Особенно в свете появившихся в последние недели откровений о явно антидемократических позициях отдельных политиков АдГ, нам - как Берлинале, так и команде организаторов, - важно занять однозначную позицию в пользу открытой демократии. Поэтому сегодня мы письменно отказали всем ранее приглашенным членам АдГ и уведомили их о том, что им не будут рады на Берлинале", - заявили прессе руководители фестиваля Мариэтте Риссенбек и Карло Шатриан.

"В последние дни мы чувстовали, как все, кто работает на Берлинале, а также публика, которая к нам приходит, возмущены тем, что мы как Берлинале, с нашим демократическим, открытым миру, антирасистским и антидискриминационным настроем, активно приглашаем и приветствуем людей из партии, которая разделяет как раз противоположные нам ценности", - подчеркнула Риссенбек в интервью медиакомпании NDR.

Несмотря на то, что партия АдГ представлена в бундестаге и ландтагах, кинофестиваль Берлинале решил занять четкую позицию, на фоне возникшей дискуссии отказавшись от присутствия правых популистов на фестивале. "Требования однородного общества, иммиграционных ограничений и массовых депортаций, гомофобные и антиквир- или расистские высказывания, вплоть до ужасного исторического ревизионизма и явного правого экстремизма - все это можно найти в АдГ", - отмечается в заявлении. Стоит отметить, что недавно Федеральное ведомство по охране Конституции признало экстремистской организацией молодежное крыло АдГ - движение "Молодая альтернатива". 

Как отреагировали в АдГ

Среди лишенных приглашения на Берлинале оказалась глава земельной организации АдГ в Берлине Кристин Бринкер (Kristin Brinker). Она заявила журналистам, что неприятно поражена решением руководства кинофестиваля. По словам политика, два последних года ее приглашали на Берлинале, как и других руководителей фракций в палате депутатов Берлина. Бринкер приравняла отзыв ее личного приглашения к исключению из этого мероприятия всей партии АдГ и назвала решение Берлинале "культурно-политическим сигналом", последствия которого для общества, по ее мнению, "пока трудно оценить".

Что сказал бургомистр Берлина 

Правящий бургомистр немецкой столицы Кай Вегнер (Kai Wegner), представляющий Христианско-демократический союз (ХДС), заявил, что уважает решение руководства Берлинале, однако в будущем предлагает придерживаться сложившейся ранее практики приглашения на кинофестиваль.

Ранее было заявлено, что на подобные мероприятия, которые проводятся с привлечением денег из бюджета, представители берлинской палаты депутатов будут получать приглашения и впредь - вне зависимости от политических взглядов"Мы действуем по принципу соблюдения равенства", - прокомментировала эту ситуацию официальная представительница берлинского сената Кристине Рихтер (Christine Richter).

Наряду с кинофестивалями в Каннах и Венеции, Берлинале является одним из крупнейших мировых кинофестивалей и пройдет в столице Германии с 15 по 25 февраля 2024 года. В конкурсной программе будут представлены 20 фильмов.

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