За "медведя" Берлинале поборется актер, сыгравший Николая II

Билеты подорожали. Феноменальный Ларс Айдингер - в основном конкурсе. Более 230 фильмов - всего за пару дней. Чего еще ждать от Берлинале-2024?

В Берлине в понедельник, 22 января, представили программу кинофестиваля Берлинале - 2024 . Для дуэта итальянца Карло Шатриана и нидерландки Мариэтты Риссенбек это пятый и последний фестиваль. В апреле 2024 года бразды правления перейдут к новой художественной руководительнице с 25-летним опытом работы в киноиндустрии - Трише Таттл.

На представлении программы тандем, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнул, что фестиваль является платформой для мирного диалога. "Кинофестивали - это место встреч и обмена, они вносят существенный вклад во взаимопонимание в международном контексте", - заявили Шатриан и Риссенбек.

20 фильмов в основной программе Берлинале

В понедельник были представлены фильмы главной конкурсной программы. За "медведей" будут бороться 20 кинолент, среди них - две дебютные картины и два фильма в документальном жанре. Представители 30 стран принимали участие в создании фильмов, выдвинутых на "золотых" и "серебряных медведей". 19 кинолент Берлинале отпразднуют в немецкой столице мировую премьеру. В шести картинах режиссером или соавтором были женщины. Увеличить долю женщин в кинематографе - задача, которую перед собой ставит и будущая руководительница Берлинале.

Триша Таттл возглавит Берлинский кинофестиваль в апреле 2024 года Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Ранее Трише Таттл на кинофестивале BFI London Film Festival уже удалось добиться почти паритетного соотношения мужчин и женщин среди режиссеров.

В основной программе Берлинале довольно много картин из Франции. Три киноленты представлены режиссерами из стран африканского континента, чему руководители фестиваля очень рады. Как подчеркнул Карло Шатриан, квот на страны в Берлине не существует. Все зависит только от качества самого фильма.

За "медведей" будут бороться и два фильма из Германии. В драме "Sterben" ("Умирать") известного режиссера Маттиаса Глазнера (Matthias Glasner) задействован звездный состав. Главную роль играет популярный немецкий актер Ларс Айдингер (Lars Eidinger), в сыгравший русского царя Николая Второго в киноленте "Матильда" Алексея Учителя. В картине "Умирать", рассказывающей о трагических событиях в жизни главного героя, особое место отведено юмору.

Дуэт Карло Шатриана и Мариэтты Риссенбек Фото: Jens Kalaene/picture alliance/dpa

Вторая кинолента, представляющая Германию на конкурсе, - фильм "In Liebe, Eure Hilde" ("С любовью, Ваша Хильда") режиссера Андреаса Дрезена (Andreas Dresen). Эта кинолента рассказывает о судьбе Хильды Коппи (Hilde Coppi), которая во время Второй мировой войны боролась против нацистов в рядах Сопротивления.

Германия также участвовала в производстве еще пяти картин, представленных в основной конкурсной программе.

Задачи и проблемы фестиваля Берлинале

На пресс-конференции в Берлине были подняты вопросы и о подорожании цен на билеты, и об аккредитации журналистов. Мариэтта Риссенбек подчеркнула, что фестиваль на 65 процентов находится на самофинансировании. В связи с инфляцией руководству Берлинского кинофестиваля другого выбора не оставалось, кроме как подкорректировать цены. Впрочем, стоимость аккредитации для журналистов выросла впервые за 15 лет, подчеркнули организаторы.

Новой художественной руководительнице Берлинале уже было дано обещание оказать финансовую поддержку. Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) заявила ранее, что в распоряжении фестиваля из федерального бюджета будет выделено на 1,5 миллиона евро больше. На земельном уровне Берлин также пообещал оказать более масштабную поддержку.

Новой руководительнице предстоит решить одну из главных проблем кинофестиваля - вернуть зрителя в кинозалы. Когда на пресс-конференции в понедельник один из журналистов заговорил о дороговизне билетов, нынешний руководитель Берлинале отметил, что сходить в кино в Берлине - это дешевле, чем выпить две кружки пива. В этом году продажа билетов полностью проходит онлайн. Для зрителей, испытывающих трудности с приобретением билетов в цифровом формате, предусмотрены аналоговые варианты.

74-й по счету кинофестиваль Берлинале пройдет в немецкой столице с 15 по 25 февраля. Зрителям предлагают посмотреть более 230 кинолент. Откроется фестиваль фильмом "Small Things Like These" ("Такие мелочи") режиссера Тима Милантса с актером Киллианом Мерфи, сыгравшим Оппенгеймера в фильме Кристофера Нолана.

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