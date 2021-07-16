 ″Николай Второй″ станет звездой Зальцбургского фестиваля | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.07.2021

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Культура и стиль жизни

"Николай Второй" станет звездой Зальцбургского фестиваля

17 июля стартует Зальцбургский фестиваль - одно из главных мировых культурных событий. Главную роль в постановке "Имярек" в этом сезоне исполняет Ларс Айдингер, сыгравший последнего русского царя в фильме "Матильда".

Сцена из спектакля Имярек. Смерть богача

Сцена из спектакля "Имярек. Смерть богача"

Зальцбургский фестиваль пройдет в этом году с 17 июля по 31 августа. Ожидается привычный (для допандемийного времени) "набор" событий: 168 мероприятий на 17 площадках.

Главные оперные постановки фестиваля

Часть событий, запланированных на нынешний год, перенесена из программы прошлого сезона. Среди них - одна из ключевых премьер: "Дон Жуан" в постановке итальянского театрального художника Ромео Кастеллуччи. За музыкальную часть будут отвечать хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, а главные партии исполнят Давиде Лучано (Дон Жуан) и Надежда Павлова (Донна Анна). Кроме того, в этом году в Зальцбурге будет показано ключевое произведение послевоенного модернизма - опера "Нетерпимость" Луиджи Ноно. Нельзя не отметить и участие в фестивале Анны Нетребко - с партией в "Тоске" Джакомо Пуччини. 

Всего несколько дней назад Симфонический оркестр и хор Бирмингема были вынуждены отказаться от участия в фестивале. Под руководством главного дирижера Мирги Гражините-Тилы оркестр должен был исполнить монументальный "Военный реквием" Бенджамина Бриттена. Однако этому помешали новые ограничения на поездки из Великобритании из-за дельта-варианта коронавирусной инфекции.

Руководство фестиваля в срочном порядке составило новый оркестр для исполнения реквиема Бриттена - из разных австрийских коллективов. И теперь впервые у фестиваля есть собственный фестивальный оркестр!

Исполнители главных ролей - Верена Альтенбергер и Ларс Айдингер

Исполнители главных ролей - Верена Альтенбергер и Ларс Айдингер

Новый "Имярек"

В традиционной и обязательной для фестиваля постановке "Имярек" - новый актерский состав. Главная роль досталась в этом сезоне берлинскому актеру Ларсу Айдингеру (Lars Eidinger). В трудные времена режиссер Михаэль Штурмингер (Michael Sturminger) намерен создать простую постановку. Впервые дьявола будет играть женщина - актриса Мави Хёрбигер (Mavie Hörbiger). Режиссер уверен, что через несколько лет женщины будут вообще исполнять заглавную роль постановки. 

Дирижер Риккардо Мути

Дирижер Риккардо Мути

Два юбилея итальянского маэстро Риккардо Мути

Во время фестиваля пройдет около 80 концертов, участниками которых станут такие громкие имена, как Маттиас Гёрне, Соня Йончева, Джойс Дидонато, Асмик Григорян, Ильдар Абдразаков, оркестр и хор musicAeterna и многие другие звезды. 

Итальянский маэстро, дирижер и бывший художественный руководитель театра "Ла Скала" Риккардо Мути отметит на сцене не только свое собственное 80-летие, но и свое полувековое участие в Зальцбургском фестивале. По этому случаю он исполнит "Торжественную мессу" Бетховена с Венским филармоническим оркестром.

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