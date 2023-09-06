Почему нацисты не создали атомную бомбу раньше Оппенгеймера

Летом 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. О том, как создавалось в США ядерное оружие, сегодня уже хорошо известно. А как далеко продвинулись ученые в нацистской Германии?

В конце 1938 года два немецких химика, Отто Хан (Otto Hahn) и Фриц Штрассман (Fritz Straßmann), открыли процесс деления ядер, при котором атомное ядро расщепляется на два или три ядра и при этом высвобождается огромное количество энергии. Физики поняли, что, используя эту энергию, можно изготовить мощную ядерную бомбу, способную уничтожить целые города. Ради ее создания был образован так называемый "Урановый союз" (Uranverein), который поддерживался крупной промышленностью и военными лоббистами. К делу привлекли крупных ученых-ядерщиков. Хотя проект был засекречен, благодаря ученым, бежавшим из нацистской Германии, произошла утечка информации. Среди них был Альберт Эйнштейн (Albert Einstein), который в 1939 году предупредил тогдашнего президента США Франклина Д. Рузвельта. Весь мир ощутил тревогу из-за разработки нацистами секретного оружия.

Ответом США стал Манхэттенский проект. В разгар Второй мировой войны, летом 1942 года, под руководством Роберта Оппенгеймера началась реализация программы по созданию атомной бомбы с использованием урана и плутония. Страх перед аналогичным проектом нацистов подстегнул администрацию США к немедленным и решительным действиям. Благодаря огромным финансовым вливаниям, Оппенгеймеру и его команде потребовалось всего три года, чтобы подготовить и осуществить успешное испытание ядерного оружия. 6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий радиоактивного облучения. Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба - плутониевый "Толстяк" - была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 000 человек.

О чем рассказали стенограммы из Фарм-Холла

"Я не верю ни единому слову из всей этой истории", - заявил Вернер Карл Гейзенберг (Werner Karl Heisenberg), немецкий физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 1932 года и руководитель ядерного проекта "третьего рейха", когда услышал сообщение о Хиросиме. В то время Гейзенберг и еще девять ведущих физиков-ядерщиков, участвовавших в исследованиях в Германии, были интернированы и находились в английской усадьбе Фарм-Холл близ Кембриджа. Англичане вели тайную прослушку их разговоров, чтобы узнать как можно больше о ядерных проектах нацистов. Все помещения были оснащены подслушивающими устройствами. Стенограммы были рассекречены лишь в 1992 году.

На международном конгрессе в американском городе Солвей в 1927 году встретились ученые со всего мира, в том числе, немцы Вернер Гейзенберг и Нильс Бор и будущие участники Манхэттенского проекта Фото: Darchivio/opale.photo/picture alliance

Другие физики тоже разделяли недоверие Гейзенберга. Большинство из них подозревали, что это блеф с целью склонить Японию к капитуляции. Отто Хан подчеркивал, что не верит в возможность создания такой бомбы в ближайшие 20 лет. Реакция Гейзенберга и Хана показывает, что немецкая программа была на самом деле далека от реализации программы по созданию ядерного оружия.

США сильно переоценивали степень развития немецкого уранового проекта, и это стало ясно только благодаря записям из Фарм-Холла, говорит DW немецко-японский историк Такума Мельбер (Takuma Melber) из Гейдельбергского университета.

Свернутая ядерная программа

В то время как Манхэттенский проект был в самом разгаре, программа нацистов по созданию ядерного оружия уже была фактически мертва. Немецкие исследователи понимали, что за несколько лет им не удастся решить одну из главных проблем - выделить изотопы для создания атомной бомбы. Они так и не смогли запустить успешную цепную реакцию деления ядер и не нашли эффективного способа обогащения урана. В июле 1942 года программа была свернута, а ее исследования распределены между девятью различными научными институтами Германии.

Как рассказывает историк Мельбер, до 1942 года программа была военным проектом, но после этого стала гражданским. Новая цель заключалась в создании атомного реактора, способного осуществлять деление ядер в небольших масштабах. Гейзенберг и его команда проводили эксперименты с исследовательским реактором в каменном подвале под замковой церковью в Хайгерлохе на территории сегодняшней земли Баден-Вюртемберг. Кубики урана прикреплялись к проволоке и опускались в резервуар с тяжелой водой - этот термин употребляется для обозначения тяжеловодородной воды, известной также как оксид дейтерия. Но дело не продвинулось, реактор так и не заработал - урана было недостаточно для того, чтобы запустить цепную реакцию. Впрочем, исследователи были очень близки к этому. Сегодня считается, что если бы в реакторе было на 50 процентов больше урана, то у немцев получилось бы создать первый ядерный реактор.

Главные причины провала

Почему же ядерная программа нацистов провалилась, несмотря на большое количество лучших ученых, принимавших участие в проекте? Прежде всего, потому, что нацистская Германия лишила себя лучших научных кадров. Многие специалисты еврейского и польского происхождения вынуждены были бежать от преследований, как, например, еврейский физик Лиза Мейтнер (Lisa Meitner), принимавшая активное участие и сыгравшая решающую роль в открытии Ханом и Штрассманом деления ядер. Некоторые из покинувших Германию оказались в Великобритании или США, где присоединились к работе Манхэттенского проекта. Многие из оставшихся ученых были призваны на фронт.

Война привела также к дефициту сырья для исследований, поясняет Такума Мельбер. Прежде всего речь идет об обогащенном уране и воде для охлаждения реакторов. Тяжелая вода производилась в оккупированной Германией Норвегии, но союзные и норвежские войска атаковали производственные мощности.

И еще один немаловажный фактор - отсутствие политической поддержки. В конце-концов именно это и остановило научный прогресс в "третьем рейхе". Гитлер не понял значимости этой затеи и прекратил ее финансирование в 1942 году, как рассказал историк Мельбер. После этого поддержки проекту практически не оказывалось, особенно по сравнению с Манхэттенским проектом. В нем было занято 500 тысяч человек, т.е. около одного процента всего рынка труда США на тот момент, и он обошелся государству примерно в два миллиарда долларов США. Сегодня эта сумма эквивалентна 24 млрд долларов США. В то же время в германском "Урановом союзе" и его последующих проектах работало не более тысячи ученых, а бюджет составлял восемь миллионов рейхсмарок, что сегодня равняется примерно 24 миллионам долларов США.

Реакторы вместо бомб

Тайные записи, сделанные в Фарм-Холле, называют еще одну причину неудачи нацистов, - сами ученые были против создания атомной бомбы по моральным соображениям и тайно саботировали ее разработку. Карл Фридрих фон Вайцзекер (Carl Friedrich von Weizsäcker), известный немецкий физик, участвовавший в разработках, а позже, в 1956 году выступивший с "Геттингенским заявлением" об отказе от ядерного оружия, говорил: "Думаю, что мы не добились успеха потому, что все физики в основном не хотели, чтобы это получилось. Если бы мы все хотели, чтобы Германия выиграла войну, мы могли бы добиться успеха". В день атомной бомбардировки Хиросимы Гейзенберг признался, что "никогда не думал, что мы сделаем бомбу, и в глубине души я был очень рад, что это будет реактор, а не бомба". Немецкие ученые в Фарм-Холле надеялись, что в историю войдет то, что ядерную бомбу создали американцы и англичане, а ядерный реактор - немцы.