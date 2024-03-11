Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар"

"Мне хотелось бы, чтобы я никогда не снимал этого фильма, - сказал Мстислав Чернов во время торжественной церемонии. - Я хотел бы обменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину".

Картина "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова об уничтожении этого украинского города войсками РФ получила "Оскар" как "Лучший документальный полнометражный фильм". 96-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа проходила в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 11 марта.

Кадры разрушения Мариуполя российскими военными, составившие фильм, снимала в первые дни нападения России на Украину команда репортеров агентства The Associated Press, в которую входили, в частности, украинские фоторепортеры Мстислав Чернов, ставший режиссером картины, Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Приехав в Мариуполь в день вторжения, 24 февраля 2022 года, Чернов и Малолетка освещали работу врачей в местных госпиталях, фиксировали многочисленные жертвы среди гражданского населения и покинули город 15 марта в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора.

В январе 2023 года фильм был удостоен приза зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США. В мае 2022-го Евгению Малолетке и Мстиславу Чернову была присуждена премия DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award), а в декабре - премия "Репортеров без границ" "За свободу прессы". Евгений Малолетка в 2023 году стал лауреатом конкурса World Press Photo, ранее он был признан фотографом года по версии британской газеты The Guardian.

"Мне хотелось бы, чтобы я никогда не снимал этого фильма, - сказал Мстислав Чернов во время церемонии награждения. - Я хотел бы обменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!"

Драма об Освенциме "Зона интересов" - лучший международный фильм

Картина "20 дней в Мариуполе" претендовала также на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм", однако эту награду получила британская драма о концлагере Освенцим "Зона интересов".

В этом фильме, снятом британским режиссером Джонатаном Глейзером по одноименной книге Мартина Эмиса и номинированном на "Оскар" в пяти категориях, немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller) играет жену команданта концлагеря Рудольфа Хёсса (Rudolf Höß). Ранее эта лента успела завоевать множество наград, одна из которых - гран-при Каннского кинофестиваля.

Семь "Оскаров" "Оппенгеймера"

"Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана получил "Оскар" как лучший фильм. Картина , повествующая о судьбе "отца атомной бомбы" - американского физика-ядерщика Роберта Оппенгеймера, - считался одним из фаворитов кинокритиков. Всего он претендовал на 13 статуэток, а получил семь.

"Оскары" были присуждены фильму "Оппенгеймер" в номинациях "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа" и "Лучший саундтрек". Режиссер фильма Крисофер Нолан получил награду как "Лучший режиссер", Киллиан Мёрфи - как лучший исполнитель мужской роли.

В итоге Роберт Дауни-младший, сыгравший в "Оппенгеймере" главу комиссии по атомной энергии США Льюиса Штраусса, получил награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Для актера это первый "Оскар". Награду ему вручил американский актер Ке Хюи Куан, который в прошлом году стал лучшим в той же номинации за роль в фильме "Всё везде и сразу". Ранее за роль Льюиса Штраусса в фильме "Оппенгеймер" Роберт Дауни-младший был удостоен "Золотого глобуса", премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), а также премии Гильдии киноактеров.

Победители других номинаций кинопремии "Оскар"

Эмма Стоун была удостоена награды как лучшая актриса за роль в фильме "Бедные-несчастные".

Лучшим короткометражным фильмом была признана картина "Чудесная история Генри Шугара".

Награда за лучший оригинальный сценарий досталась фильму "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие. Приз в номинации "Лучший адаптированный сценарий" получила картина "Американское чтиво".

Статуэтку за лучший анимационный фильм присудили картине "Мальчик и птица" японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Для последнего это уже третий "Оскар".

Лучшим короткометражным мультфильмом была признана работа "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила африамериканская актриса Давайн Джой Рэндольф, сыгравшая в фильме "Оставленные".

"Оскар" за лучший грим и прически был присужден картине "Бедные-несчастные". Эта же работа победила в номинациях "Лучший продакшн-дизайн" и "Лучший дизайн костюмов".

Между тем лучшей оригинальной песней была призанана "What was I made for?" из фильма "Барби".

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