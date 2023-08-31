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РФ: "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают российским ценностям

Ольга Лебедева
31 августа 2023 г.

Голливудские фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не соответствуют официальным целям России по укреплению традиционных ценностей, заявил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев.

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Премьера фильма "Барби" в Лондоне
Премьера фильма "Барби" в ЛондонеФото: Scott Garfitt/Invision/AP/picture alliance

Министерство культуры РФ отрицательно оценивает американские фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", которые, как и другие голливудские ленты, отсутствуют в официальном российском прокате. Эти картины "не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", цитирует ТАСС в четверг, 31 августа, заявление замглавы ведомства Андрея Малышева.

Отвечая на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, Малышев указал на "качественные отечественные премьеры" этого года, в частности, семейный фильм "Чебурашка" и снятый в космосе "Вызов", а также пропагандистский фильм о войне в Украине "Свидетель", который, по словам замминистра, является "первым художественным фильмом о новейшей истории России".

Кроме того, Андрей Малышев заявил о "положительном аспекте сокращения в прокате" числа голливудских фильмов. По его утверждению, это "способствует развитию отечественной кинематографии", а "увеличение доли российских фильмов в прокате способствует донесению до зрителя национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи".

Депутат Думы попросил принудительно лицензировать "Барби" и "Оппенгеймер"

Владислав Даванков 1 августа направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением принудительно лицензировать фильмы из "недружественных стран". Одним из его доводов была возможность российских зрителей посмотреть в кинотеатрах "Барби" и "Оппенгеймер", указывает ТАСС.

Голливудские студии покинули российский рынок после начала военного нападения России на Украину, поэтому их фильмы больше не выходят в официальный прокат в РФ. Между тем средняя посещаемость пропагандистского фильма "Свидетель" составляет 5 человек на сеанс, отмечает издание "Медуза" со ссылкой на данные кинопрокатчиков.

Комедия Греты Гервиг "Барби" и историческая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" вышли в прокат в июле и собрали в мировом прокате более 2 млрд долларов.

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