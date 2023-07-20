"Теперь я стал смертью": фильм о создателе атомной бомбы

Многочисленные биографии, документальные фильмы и даже опера посвящены американскому физику немецкого происхождения Джулиусу Роберту Оппенгеймеру, так называемому "отцу атомной бомбы". Теперь на широкий экран вышел биографический фильм одного из самых кассовых режиссеров мира Кристофера Нолана, рассказывающий о жизни знаменитого ученого.

Джулиус Роберт Оппенгеймер (Julius Robert Oppenheimer), родившийся 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке, был американским физиком и ключевой фигурой в Манхэттенском проекте - программе разработки атомной бомбы. Во время Второй мировой войны над ней в условиях строжайшей секретности прямо или косвенно работали почти 150 000 человек.

Роберт Оппенгеймер, сын немецких родителей, вырос в богатой семье и в раннем возрасте проявил необычайный интерес к науке. Он изучал физику в Гарвардском университете и в 1929 году получил докторскую степень в Геттингенском университете, в Германии. В 1930-е годы Оппенгеймер работал в различных научных учреждениях и внес значительный вклад в теоретическую физику. В своих исследованиях он сосредоточился, в частности, на квантовой механике, ядерной физике и теории нейтронных звезд.

Манхэттенский проект

В конце 1930-х годов несколько ученых, бежавших из Европы, придерживались мнения, что нацисты могли использовать расщепление атомного ядра для изготовления бомб. Они убедили самого известного физика своего времени Альберта Эйнштейна, который тоже эмигрировал в США, написать письмо-предостережение тогдашнему американскому президенту Франклину Рузвельту. Возможно, благодаря трудам и известности Эйнштейна, а также информации, которой обладала американская разведка, было решено ускорить разработку атомной бомбы. Таким образом был дан старт гонке против возможных планов нацистской Германии.

Киллиан Мерфи в роли Оппенгеймера наблюдает за испытаниями ядерного оружия Фото: Universal Pictures

В 1942 году 38-летний физик Оппенгеймер был назначен научным руководителем Манхэттенского проекта. Он собрал команду ученых, которые усердно работали над созданием новаторской технологии. Основной базой Манхэттенского проекта стала Лос-Аламосская национальная лаборатория в Нью-Мексико. Там Оппенгеймер координировал научную работу над атомной бомбой и использовал свои обширные знания для решения многочисленных технических проблем и вызовов.

Моральная дилемма

Уже спустя три года, 16 июля 1945 года, недалеко от Аламогордо в штате Нью-Мексико была успешно испытана первая атомная бомба. Оппенгеймер присутствовал на этом историческом событии. Масштабы разрушительной силы "его атомной бомбы" потрясли ученого-физика до глубины души. Позже он процитировал строчку из древнеиндийской поэмы "Бхагавад-гита": "Теперь я стал смертью, разрушителем миров".

Испытания атомной бомбы прошли на полигоне в Нью-Мексико Фото: Universal Pictures

Фактически, Джулиус Роберт Оппенгеймер сыграл важную роль в создании атомных бомб, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой в 1945 году, вызвав смерть и разрушения. Оппенгеймер был настолько потрясен последствиями своей научной работы, что после войны выступил против их дальнейших разработок и стал одним из самых резких критиков политики в области вооружений.

На основе отмеченной наградами биографии

Жизнь блестящего и спорного физика вдохновила на создание многочисленных биографий, документальных фильмов, сериалов и даже оперы. Новый фильм "Оппенгеймер", снятый звездным режиссером Кристофером Ноланом, основан на книге писателя Кая Берда и покойного историка Мартина Джея Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея", удостоенной Пулитцеровской премии.

Британо-американский режиссер Кристофер Нолан - эксперт большого экрана: его фильмы собрали в прокате более пяти миллиардов долларов по всему миру и получили в общей сложности одиннадцать "Оскаров" и 36 номинаций, включая две номинации в категории "Лучший фильм".

В своем заявлении для прессы Кристофер Нолан объяснил, что его особенно привлекло в создании фильма: "Я хотел дать зрителям возможность ощутить мысли и переживания человека, который находился в самом центре величайших перемен в истории. Джулиус Роберт Оппенгеймер (..) сформировал мир, в котором мы живем - к лучшему или к худшему. И его историю нужно увидеть, чтобы в нее поверить. (...) Она полна противоречий и этических дилемм - и именно такого рода материал меня всегда интересовал".

По мнению режиссера, большой задачей было "рассказать историю человека, который был замешан в чрезвычайно разрушительных событиях, но они произошли по правильным причинам. Мы хотели рассказать об этих событиях именно с его точки зрения".

Все роли, вплоть до второстепенных, сыграли звезды кино

В фильме задействованы известные голливудские звезды. Киллиан Мерфи играет Джулиуса Роберта Оппенгеймера, а Эмили Блант - его жену, биолога и ботаника Кэтрин. Мэтт Дэймон снялся в роли генерала Лесли Гровса-младшего, военного руководителя Манхэттенского проекта. Роберт Дауни-младший играет Льюиса Штрауса, тогдашнего соучредителя Комиссии по атомной энергии США. В других ролях - Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Рами Малек и Кеннет Брана.

Режиссер Кристофер Нолан на съемках "Оппенгеймера" Фото: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Помимо грандиозного актерского состава, Кристофер Нолан делает ставку на технические возможности большого кино: фильм был снят на 65-мм широкоэкранную пленку IMAX. Сцены, которые рассказываются с точки зрения самого главного героя Оппенгеймера, показаны в цвете, а те, в центре внимания которых стоит его будущий противник Льюис Штраус, - в черно-белых тонах. Эти сцены потребовали разработки нового типа пленочного материала: 65-мм черно-белой пленки.

Наказан за призывы к ядерному разоружению

В фильме также воспроизводится время после окончания Манхэттенского проекта: Роберт Оппенгеймер посвятил себя продвижению международного сотрудничества и политике ядерного разоружения. Во время холодной войны он стал мишенью ФБР и антикоммунистов во главе с Джозефом Маккарти. В одной из ключевых сцен фильма Оппенгеймера из-за его политических взглядов и прошлых связей со сторонниками коммунистов вызывают на беседу в комиссию Сената США по атомной энергии. Несмотря на то, что Оппенгеймеру ничего нельзя было вменить в вину, допуск ученого к секретным материалам был аннулирован, а сам он был исключен из научного сообщества. Все это произошло не в последнюю очередь по настоянию старшего советника президента по атомной энергии Льюиса Штрауса.

Сцена из фильма: Оппенгеймер на слушаниях в Сенате США Фото: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Джулиус Роберт Оппенгеймер и после войны продолжил свою работу в качестве физика-теоретика в должности профессора. В 1963 году он получил премию Энрико Ферми за свой вклад в теоретическую физику программы атомной энергии. Эксперты полагают, что сделано это было в качестве компенсации за дискриминацию, с которой ученый столкнулся при Маккарти, Льюисе Штраусе и президенте Дуайте Эйзенхауэре. К этому времени Оппенгеймер уже стал символом конфликта между моралью, наукой и политикой.

На протяжении всей своей жизни Джулиус Роберт Оппенгеймер оставался влиятельной фигурой в физике. До самой смерти он был директором Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, где и умер 18 февраля 1967 года. Его наследие остается спорным и по сей день.

Настоящий Джулиус Роберт Оппенгеймер (фото из архива) Фото: World History Archive/picture alliance

Научные достижения и моральные размышления Оппенгеймера помогают лучше понять влияние ядерного оружия на развитие американского общества и мира в целом. Биографический фильм Кристофера Нолана рассказывает о внутренних конфликтах одной из самых влиятельных фигур 20-го столетия.

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