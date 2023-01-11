"Золотой глобус" получил фильм "Аргентина, 1985"

Антивоенный фильм немца Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен", входивший в число фаворитов премии "Золотой глобус", остался без награды.

На 80-й церемонии вручении престижной кинопремии "Золотой глобус", состоявшейся в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в ночь на среду, 11 января, в категории "Лучший фильм на иностранном языке" победила аргентинская картина "Аргентина, 1985".

Антивоенная драма немецкого режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger) "На Западном фронте без перемен", входивший в число фаворитов премии "Золотой глобус", осталась без награды. Однако у нее еще есть шанс на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", вручение которой состоится 12 марта.

Американец Стивен Спилберг получил награду как лучший режиссер за фильм "Фабельманы".

Лучшим актером драмы был признан Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименной картине. Лучшим актером комедии стал Колин Фаррелл за роль в фильме "Банши Инишерина". "Лучшей актрисой драмы" была признана Кейт Бланшет, сыгравшая главную роль в фильме "Тар".

Зендея завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" за роль в сериале "Эйфория".

Награду за лучший анимационный фильм получил "Пиноккио Гильермо дель Торо".

Американская кинопремия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов.

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