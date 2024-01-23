Немецкая актриса и немецкий фильм номинированы на "Оскар"

Немецкий фильм "Учительская" ("Das Lehrerzimmer") выдвинут на кинопремию "Оскар" как "лучший иностранный". Сандра Хюллер номинирована за исполнение главной женской роли в картине "Анатомия падения".

Немецкий кинематограф готов к сбору урожая "Оскаров". Немка Сандра Хюллер (Sandra Hüller), сыгравшая во французском фильме "Анатомия падения" писательницу, подозреваемую в убийстве мужа, номинирована на премию "Оскар" как исполнительница главной женской роли. Немецкая картина "Учительская", драма о внутришкольном конфликте, номинирована на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Кроме того, на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке" номинирована картина "Прекрасные дни" ("Perfect Days") совместного производства Германии и Японии, снятая немецким режиссером Вимом Вендерсом (Wim Wenders).

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, рассказывающий о первых днях российского вторжения в Украину, номинировали на "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

Номинантов 96-й премии Американской киноакадемии объявили в Лос-Анджелесе во вторник, 23 января.

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