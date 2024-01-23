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Немецкая актриса и немецкий фильм номинированы на "Оскар"

Вера Фридрих
23 января 2024 г.

Немецкий фильм "Учительская" ("Das Lehrerzimmer") выдвинут на кинопремию "Оскар" как "лучший иностранный". Сандра Хюллер номинирована за исполнение главной женской роли в картине "Анатомия падения".

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Актриса Сандра Хюллер
Актриса Сандра Хюллер - номинантка на премию "Оскар"Фото: Shootpix/abaca/picture alliance

Немецкий кинематограф готов к сбору урожая "Оскаров". Немка Сандра Хюллер (Sandra Hüller), сыгравшая во французском фильме "Анатомия падения" писательницу, подозреваемую в убийстве мужа, номинирована на премию "Оскар" как исполнительница главной женской роли. Немецкая картина "Учительская", драма о внутришкольном конфликте, номинирована на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке". 

Кроме того, на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке" номинирована картина "Прекрасные дни" ("Perfect Days") совместного производства Германии и Японии, снятая немецким режиссером Вимом Вендерсом (Wim Wenders).

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, рассказывающий о первых днях российского вторжения в Украину, номинировали на "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". 

Номинантов 96-й премии Американской киноакадемии объявили в Лос-Анджелесе во вторник, 23 января.

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