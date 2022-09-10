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Американский кинорежиссер Лора Пойтрас - победитель в номинации "Лучший фильм" на 79-м Венецианском международном кинофестивале
Американский кинорежиссер Лора ПойтрасФото: Domenico Stinellis/AP Photo/picture alliance
КиноГлобальные темы

"Золотого льва" получил фильм "Вся красота и кровопролитие"

Александра Иванова
9 мин. назад

Официальной российской делегации было отказано в праве участвовать в Венецианском кинофестивале из-за войны РФ против Украины.

https://www.dw.com/ru/na-venecianskom-kinofestivale-pobedil-film-vsa-krasota-i-krovoprolitie/a-63081681

Американский режиссер Лора Пойтрас стала обладателем "Золотого льва" - главной награды Венецианского кинофестиваля, сообщается в Twitter фестиваля вечером в субботу, 10 сентября. За этот приз боролись 23 картины. Церемония награждения 79-го Венецианского международного кинофестиваля прошла на острове Лидо в Венеции.

Обладателем "Серебренного льва" стал итальянец Лука Гуаданьино, представивший картину "Целиком и полностью".

Гран-при фестиваля достался фильму "Святой Омер" французского режиссера Элис Диоп, которая стала также обладательницей награды фестиваля "Лев будущего".

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" жюри признало ирландца Колина Фаррела за роль в фильме "Банши Инишерина" режиссера Мартина Макдонаха, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт - за роль в картине "Тар" Тодда Филда.

Призом за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале был удостоен британо-ирландский сценарист Мартин Макдонах за фильм "Банши Инишерина", а спецприз жюри получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту "Никаких медведей".

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют жюри присудило канадской актрисе Тейлор Расселл за фильм "Целиком и полностью" Луки Гуаданьино.

79-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

Международные кинофестивали и война в Украине

2 марта организаторы сообщили о намерении в связи с войной России против Украины запретить участие официальных российских делегаций во всех мероприятиях Венецианского кинофестиваля. При этом независимым кинематографистам из России было позволено принять участие в смотре.

Ранее аналогичное решение приняли и организаторы Каннского международного кинофестиваля.

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