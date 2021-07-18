Юра, Олег и весь Голливуд: Венеция становится лучшим фестивалем мира

На острове Лидо, который славится своими пляжами и отделяет Венецианскую лагуну от Адриатического моря, 1 сентября открылся Венецианский кинофестиваль - старейший кинофестиваль мира. За свою почти 90-летнюю историю он пережил немало взлетов и падений, противоречивых (скажем только, что главный его приз сначала назывался "Кубок Муссолини", который получили 5 фильмов из нацистской Германии) и славных страниц.

Венеция рискнула и выиграла

Ныне фестиваль, который в начале нулевых пришел в упадок - устаревшая инфраструктура, блеклый конкурс, почти полное отсутствие звезд на "красной дорожке" - переживает новый взлет. Пожалуй, можно сказать, что Венецианский - единственный из мировых кинофестивалей, "акции" которого выросли за время пандемии. Секрет прост. Амбициозный директор фестиваля Альберто Барбера год назад фактически на свой страх и риск, ставя под удар свою репутацию, добился проведения фестиваля в привычном формате с приглашенными гостями и показами фильмов в кинотеатрах.

Берлинале прошел в урезанном онлайн-формате, Канны вообще отменили, а в Венеции самые смелые звезды выгуливали вечерние наряды, а кинокритики сидели в настоящих кинозалах, правда, с шахматной рассадкой, которая позволяет заполнить только половину вместимости. Кстати, такая рассадка сохраняется и в этом году.

Проведение фестиваля осенью 2020 года казалось немыслимым риском - тогда даже вакцины еще не было. Но Альберто Барбера повторял, что кинофестиваль имеет смысл "только в качестве реально проводимого мероприятия с реальным местом и временем проведения и реальным праздником".

Альберто Барбера

Сейчас сложно себе представить, но год назад все были настолько увлечены онлайн-форматами, что немало экспертов сомневались в будущем кинофестивалей как таковых, предрекая эпоху онлайн-показов. Однако триумфальное возвращение Каннского фестиваля в этом году показало, насколько люди соскучились по кинофестивалям в их классическом виде. А Венеции в награду за надежность удалось собрать в этом году прекрасную программу.

Невероятный успех Юры Борисова

Снова обращает на себя успех российского кино. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как в Каннах показали два фильма с актером Юрием Борисовым, как он снова с двумя фильмами появился уже в Венеции (с нетерпением ждем Берлинале - может, и там его увидим). Так сходу и не припомнить, когда такое было, чтобы молодой (28 лет) актер за столь короткий срок засветился в таком количестве топ-проектов. Талантливый и фактурный Борисов, который в титрах предпочитает указывать свое имя как Юра, - стал за этот год лицом возрождения российского кино. А сюжет фильма "Капитан Волконогов бежал" режиссеров-супругов Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, в котором Борисов сыграл главную роль, - актуальнее некуда.

Капитан правоохранительных органов Волконогов скитается по городу в ожидании неминуемого ареста. Однако посланец небес сообщает ему, что после смерти он имеет шансы попасть в рай - если он раскается, и одна из жертв будет готова его простить. Судя по описанию и нескольким доступным кадрам, действие фильма развивается в фантасмагоричном, но узнаваемом пространстве российского холодного города, где реалии сталинской эпохи сочетаются с граффити современного Питера и, что говорить, общими для всех эпох недостатками правоохранительной системы. Премьера фильма состоится 8 сентября.

Юрий Борисов в Каннах. 2021 год

А второй фильм с Борисовым - спродюсированная Александром Роднянским драма на кавказском материале "Мама, я дома" режиссера Владимира Битокова. Роднянский, похоже, нащупал золотую жилу в сочетании кавказской экзотики и низкобюджетного кино-андерграунда. Последний такой проект "Разжимая кулаки" Киры Коваленко только что с успехом прошел в Каннах.

Украинские фильмы в Венеции

С сюжетом фильма о судьбе офицера российских правоохранительных органов перекликается и первая за годы независимости украинская картина в основном конкурсе фестиваля. Это "Отражение" Валентина Васяновича, герой которого, гражданский хирург из украинского Днепра, в 2014 году едет добровольцем в Донбасс, попадает в плен, в котором, по словам режиссера, он выбирает жизнь, а не смерть - прибегает к "негероическому" поступку.

Хирурга отпускают, он возвращается домой, но никому не может рассказать ни о пережитом аде, ни о пережитом стыде. Герой пытается адаптироваться к новой жизни, справиться с травмой, забыть или вытеснить произошедшее. Легким этот путь не будет.

Еще один украинский фильм покажут в программе "Горизонты" - и он продолжает ту же тему. Это картина получившего всемирную известность за годы российских тюрем украинца Олега Сенцова "Носорог" - первый его фильм после освобождения.

Что еще покажут?

Российским и украинским фильмам, мягко говоря, будет с кем посоревноваться. Чего стоит только один фильм-открытие - "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Тут с нетерпением ждут и спродюсированную Netflix картину Паоло Соррентино "Рука бога". Кстати, Канны, например, Netflix в конкурс не пускают, что создает еще одно конкурентное преимущество для Венеции.

А еще - Бенедикта Камбербэтча и Кирстен Данст в фильме Джейн Кэмпион "Сила собаки", "Дюну" Дени Вильнева, "Последнюю дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером. От обилия громких имен в глазах рябит! Удачно объединяя жанр и мейнстрим, Netflix и пандемийные правила, фестиваль подает заявку на звание лучшего кинофестиваля мира - Берлин и Канны, подвиньтесь!

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