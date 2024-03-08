Немецкие номинанты на "Оскар" в 2024 году
Германия в этом году осталась без "Оскаров", несмотря на реальные шансы в нескольких номинациях. О немецких претендентах на премию "Оскар" - в фотогалерее DW.
Новая немецкая звезда Голливуда
Немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller) привлекла к себе большое внимание в Голливуде - и не только своим элегантным нарядом на гала-вечере в Лос-Анджелесе. В "Анатомии падения" Жюстин Трие она сыграла писательницу, которую подозревают в убийстве мужа - за что претендовала на "Оскар" за главную женскую роль. В итоге фильм был награжден за лучший оригинальный сценарий.
Актриса с багажом престижных наград
Прорыв Сандре Хюллер обеспечил "Тони Эрдманн", который выдвигался на "Оскар"- 2017 как лучший фильм на иностранном языке. Среди ее трофеев - три Немецкие кинопремии, две Европейские кинопремии, четырежды она становилась театральной актрисой года.
"Зона интересов"
Сандру Хюллер можно увидеть и в "Зоне интересов", удостоенном "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке и за лучший звук. В одной из главных ролей в картине задействован еще один уроженец Германии - Кристиан Фридель (Christian Friedel). Фильм Джонатана Глейзера о жизни коменданта концлагеря Освенцим и его семьи номинировался от Великобритании в пяти категориях.
Лучший фильм на иностранном языке?
Германию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" представляла драма "Учительская" Илькера Чатака (İlker Çatak) о попытках молодого педагога Карлы Новак раскрыть и пресечь кражи в своей гимназии. Главную роль сыграла Леони Бенеш (Leonie Benesch), известная по телесериалам "Вавилон-Берлин" и "Корона". Фильм в число лауреатов не вышел, но его все же стоит посмотреть.
Проблемные школьные реалии
В основу сценария легли собственные наблюдения и опыт режиссера и соавтора сценария Йоханесса Данкера. Драму снимали в основном в Гамбурге. "Учительская" получила Немецкую кинопремию в пяти категориях, в том числе как лучший игровой фильм. На фото - режиссер Илькер Чатак.
Японское кино Вима Вендерса
В списке претендентов на "Оскар" был еще один немец - режиссер Вим Вендерс (Wim Wenders). Его новая меланхоличная картина "Прекрасные дни" ("Perfect Days") рассказывает о буднях чистильщика туалетов в Токио, увлекающегося книгами, музыкой и фотографией и довольного своей, казалось бы, простой жизнью.
Снова без "Оскара"
Немецко-японская копродукция участвовала в конкурсе от Японии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Вим Вендерс - лауреат многочисленных престижных наград. Однако пополнить свою копилку трофеев "Оскаром" ему не удалось и в этом году.
Германия и "Оскар"
Что касается Германии, то всего на ее счету в категории "Лучший фильм на иностранном языке" четыре премии. Первым ее завоевал в 1980 году "Жестяной барабан" Фолькера Шлендорфа. В 2003-м - "Нигде в Африке" Каролине Линк. В 2007-м - триллер Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка "Жизнь других". Но наибольший успех принес фильм "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера: четыре "Оскара" в 2023 году.