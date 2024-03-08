Что касается Германии, то всего на ее счету в категории "Лучший фильм на иностранном языке" четыре премии. Первым ее завоевал в 1980 году "Жестяной барабан" Фолькера Шлендорфа. В 2003-м - "Нигде в Африке" Каролине Линк. В 2007-м - триллер Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка "Жизнь других". Но наибольший успех принес фильм "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера: четыре "Оскара" в 2023 году.