"Оппенгеймер" одержал победу в семи номинациях на BAFTA

Картина об отце атомной бомбы признана лучшим фильмом, Кристофер Нолан - лучшим режиссером, а Киллиан Мерфи - лучшим актером. Британскую кинопремию BAFTA получил и украинский документалист Чернов.

Биографический фильм с элементами триллера "Оппенгеймер" победил в семи номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония вручений наград состоялась в Лондоне в воскресенье, 18 февраля.

"Оппенгеймер" признан лучшим фильмом 2023 года, а его создатель Кристофер Нолан победил в номинации "Лучшая режиссерская работа". Ирландец Киллиан Мерфи, сыгравший роль создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, признан лучшим актером, а Роберт Дауни-младший, изображавший в картине американского бизнесмена Льюиса Штраусса, удостоен награды за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, творение Нолана, номинированное в 13 категориях, получило премии за лучшую операторскую работу, лучший монтаж и лучшую музыку к фильму.

"Бедные-несчастные" забрали пять статуэток

Эмма Стоун Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP/picture alliance

Уроженка штата Аризона Эмма Стоун признана лучшей актрисой за роль в фильме Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные". Эта картина победила также в номинациях на лучший грим и прически, лучший дизайн костюмов, лучшие визуальные эффекты а также лучшую работу художника-постановщика. Стоун уже получала премию в этой категории за музыкальную картину "Ла-Ла Ленд".

Награда за лучшую женскую роль второго плана досталась американке Давайн Джой Рэндольф, снявшейся в комедийной драме Александра Пэйна "Оставленные". Премии за лучший оригинальный сценарий удостоены французы Артур Арари и Жюстин Трие за драму "Анатомия падения".

Награда за фильм об осажденном Мариуполе

Мстислав Чернов Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP/picture alliance

В категории "Лучший документальный фильм" победа досталась украинцу Мстиславу Чернову за картину "20 дней в Мариуполе". Лучшим анимационным фильмом признана полнометражная картина Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица".

Впервые в истории BAFTA победителем номинаций "Лучший британский фильм" и "Лучший неанглоязычный фильм" стала одна и таже картина - драма "Зона интересов" Джонатана Глейзера. Она же удостоена награды за лучший звук.

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