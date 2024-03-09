Фильм о вселенском зле получил "Оскара"

Ухоженные клумбы, идеально подстриженный газон, пухлый младенец на руках у матери нюхает флоксы и георгины, дети постарше играют на лужайке, вокруг них носится собака. Скоро придут гости на пикник у бассейна. Идиллические картины жизни многодетной немецкой семьи в красивом доме с идеальным садом. Глухая стена в конце участка увита виноградом, на следующий год он разрастется еще больше - и полностью скроет неприглядный серый бетон.

За стеной виднеются трубы, из которых днем постоянно валит густой черный дым, а по ночам поднимается инфернальное пламя, но жильцы идеального дома обращают на это не больше внимания, чем на смену времен года. В доме живут комендант концентрационного лагеря Освенцим Рудольф Хёсс (Rudolf Höß) и его жена Хедвиг (Hedwig Höß), устроившие себе райский уголок за оградой лагеря смерти.

Фильм "Зона интересов" (The Zone of Interest) о семье Рудольфа Хёсса, снятый британским режиссером Джонатаном Глейзером по одноименной книге Мартина Эмиса, успел завоевать множество наград, одна из которых - гран-при Каннского кинофестиваля. 10 марта на цеременоии в Лос-Анджелесе картина удостоена премии "Оскар" как лучший международный фильм. Она была номинирована в пяти категориях.

Ужасы Холокоста - фигура умолчания в "Зоне интересов"

Теме Холокоста посвящено огромное количество фильмов. "Зона интересов" отличается от них тем, что в картине полностью отсутствуют сцены убийств и страданий миллионов замученных и сожженных евреев: кромешный ужас концентрационного лагеря в работе Глейзера - это фигура умолчания. Отказавшись от визуализации зла, режиссер сконцентрировал всю чудовищность происходящего в лагере смерти в звуках, которые раздаются из-за бетонного забора. Гул работы дымящих крематориев, удары, рыдания, автоматные очереди, крики, лай собак - постоянный фон размеренных будней семьи Хёссов превращает жанровые сцены из жизни добропорядочной немецкой семьи в фильм ужасов.

Ухоженный сад - гордость фрау Хёсс Фото: Leonine Studios

Для подготовки аудиодорожки звукорежиссер фильма Джонни Бёрн составил 600-страничный документ с описаниями событий в Освенциме, свидетельствами очевидцев и картой лагеря, позволяющей определить расстояние и громкость доносящихся из-за стены звуков. За год до начала съемок Бёрн начал работу над многочасовой звуковой библиотекой, использованной в "Зоне интересов", и завершил ее составление только в период постпродакшн.

В "Зоне интересов" почти нет музыки - Глейзер и Бёрн не хотели, чтобы она сглаживала или чрезмерно драматизировала происходящее на экране. Лейтмотивом сквозь весь фильм проходит утробный звук, напоминающий сытую отрыжку чудовища, которое переварило сотни тысяч человеческих жизней.

Дом коменданта Хёсса - рай по соседству с преисподней

Но Рудольф Хёсс в исполнении замечательного немецкого актера Кристиана Фриделя (Christian Friedel) и его жена Хедвиг, которую гениально сыграла одна из самых востребованных актрис Германии Сандра Хюллер (Sandra Hüller), изображены не кровожадными чудовищами. Они не испытывают ненависти к людям, чьим пеплом удобряют землю в ухоженном саду: для коменданта и его домочадцев узников концлагеря просто не существует. И от этого равнодушия стынет кровь в жилах.

Для Рудольфа Хёсса концентрационный лагерь за оградой дома - всего лишь работа, ее нужно делать не просто хорошо, а очень хорошо. Поэтому он устраивает совещания с коллегами, на которых выясняет, как повысить эффективность вверенного ему предприятия и пропускать через печи крематория еще больше "материала". А дома Руди - любящий отец, который читает на ночь сказки детям, плавает с ними на лодке и учит различать крики птиц.

Хедвиг Хёсс в шубе узницы Фото: Leonine Studios

Хедвиг Хёсс - любящая жена и мать, образцовая хозяйка, которая увлекается ландшафтным дизайном и ухаживает за цветами в своем саду. Она уговаривает мужа свозить ее на итальянский спа-курорт, раздает прислуге нижнее белье отправленных в концлагерь женщин, примеряет шубу сожженной в печи еврейки (надо почистить и ушить), в кармане которой неожиданно обнаруживается помада прежней владелицы.

Хедвиг ни в коем случае не хочет уезжать из созданного ею райского уголка по соседству с преисподней - ее семья заслужила эту награду за самоотверженный труд мужа. И потом, здесь так хорошо детям! Они растут на свежем воздухе. Ходят купаться на реку. Играют с оловянными солдатиками. И с золотыми коронками, вырванными изо рта тех, чей пепел оседает на земле и на свежевыстиранном белье. Но белье можно еще раз постирать, а пеплом хорошо удобрять грядки с кольраби, которую с таким удовольствием едят дети. А когда война закончится и Руди больше не нужно будет убиваться на работе, он сможет заняться фермерством - ведь они всегда об этом мечтали.

Рудольф Хёсс - прилежный исполнитель и массовый убийца

Фермерством Руди заниматься так и не пришлось - после окончания войны он бежал и какое-то время скрывался, но его нашла британская военная полиция. Хёсс свидетельствовал на Нюрнбергском процессе, а в 1946 году был выдан польским властям и приговорен к смертной казни через повешение. Когда на процессе его спрашивали, зачем он убивал столько людей, Хёсс отвечал: "Мы должны были слушать "фюрера", а не философствовать".

Рудольф Хёсс с коллегами: "Мы должны были слушать фюрера, а не философствовать". Сцена из фильма "Зона интересов" Фото: Leonine Studios

Рудольфа Хёсса казнили в 1947 году. В написанных перед смертью мемуарах он много говорил об эффективности своей работы на посту коменданта концлагеря. Гордился тем, что научился не проявлять эмоций во время убийств. Иногда, когда ему приходилось наблюдать за сжиганием трупов и выбиванием зубов (а это входило в его обязанности), он был настолько встревожен, что не мог вернуться домой к семье, признавался Хёсс. В своем последнем письме он писал о стыде, который испытывал за то, что "в качестве коменданта Аушвица причинил столько вреда и страданий польскому народу." Однако выполнение долга - превыше всего. И поэтому убийства сотен тысяч людей не вызывали у него никаких вопросов.

Банальность зла никуда не делась

Фильм "Зона интересов" - картина о банальности зла, про которую писала Ханна Арендт (Hannah Arendt), и о прилежных исполнителях. О душевном равнодушии, позволяющем жить в непосредственной близости от фабрики убийств, перемалывающей миллионы человеческих жизней, и строить персональный рай, закрывая глаза на то, что происходит за оградой.

И фильм - не только о прошлом, но и о настоящем. Эпизод с Хедвиг Хёсс, крутящейся перед зеркалом в шубе, вызывает ассоциации с пропагандистским видеороликом, где якобы вдовам "героев "ДНР" и "ЛНР"" в виде компенсации выдали шубы. А в разрушенные дома украинцев заселяются после ремонта новые жильцы - рай посреди смерти.

Спустя много лет зло осталось таким же банальным.

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