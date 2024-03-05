Как дуб-великан спас братьев от Холокоста

В польском Виснева в местном парке стоит 650-летний дуб с необычной историей. Во время Холокоста в его могучем с виду, но абсолютно полом изнутри стволе скрывались братья Давид и Пауль Денхольц. В 1942 году им удалось бежать из концлагеря Плашов под Краковом и выжить - единственными из своей семьи. По окончании войны они эмигрировали в США.

Старинный дуб-великан, пустая могила, канализационные трубы… Около 50 тысяч человек, в основном евреи, спасались от нацистов, подолгу прятавшись, казалось бы, в абсолютно непригодных для жизни, но и не очевидных для преследователей местах. Выставка "Архитектура выживания", работающая с марта в Еврейском музее во Франкфурте-на-Майне, рассказывает о таких укрытиях на территории восточной Польши и западной Украины.

Труднодоступные убежища как предмет исследований

В течение нескольких лет автор экспозиции, польский архитектор и художница Наталия Ромик собирала и документировала скупые сведения о таких убежищах, разыскивала их, изучала вместе с командой специалистов по археологии, дендрологии, геодезии. Она также делала слепки фрагментов укрытий, использовав силикон, а затем воссоздала реалистичные копии в виде скульптур. В двух выставочных залах можно увидеть девять таких арт-объектов, а также фотографии, предметы, найденные в укрытиях, архивные документы и видео о ходе исследовательских работ.



С помощью подъемного крана и камеры эндоскопа художнице удалось заглянуть в нутро дуба-великана и обнаружить там деревянные ступеньки, закрепленные на металлических стержнях. Отпечаток фрагмента дуба, представленный на выставке, сделан из эпоксидной смолы. В верхней части двухметровой скульптуры - узкая расщелина, сквозь которую братья пробирались внутрь ствола.

Скульптура Наталии Ромик на выставке во Франкфурте Фото: Jakob Celej

Исследовать убежища и делать слепки из силикона Наталии Ромик помогала междисциплинарная команда Фото: Natalia Romik

Могила в Варшаве и другие истории о выживании

Девять скульптур, девять необычных убежищ, девять историй о сложных судьбах, о том, на что приходилось идти, чтобы выжить.

Семьи Познер и Ароняк скрывались от преследований оккупировавших Варшаву нацистов на местном еврейском кладбище. Тогдашний директор кладбища и каменотес расширили пустую могилу, обложили ее изнутри кирпичами, накрыли надгробными плитами и таким образом дали пристанище трем десяткам человек. Однако в 1942 году могилу обнаружили, часть прятавшихся в ней расстреляли. Всего же из двух семей Холокост пережили двое подростков, после Второй мировой они переехали в Израиль.

Десятки евреев прятались в городской канализации Львова. Узникам местного трудового лагеря удалось бежать, прорыв туннель под одним из бараков. Долгие месяцы они прятались в водостоке. Всего с мая 1942 года здесь - при поддержке работников местной очистной станции - укрывались около шести десятков человек.

Семья Стермер из деревни Королевка в Тернопольской области нашла убежище в гипсовой пещере Вертеба. В 1943 году укрытие было обнаружено, часть жильцов арестовали, некоторым удалось бежать. По сей день в пещере можно увидеть надписи на иврите прятавшихся здесь людей.

Наталия Ромик Фото: Natalia Romik

"Я хотела отметить тяготы евреев, вынужденных скрываться, их находчивость, солидарность и волю к жизни", - поясняет художница. Все девять скульптур состоят из двух частей. У них серебристый фронт, отображающий дневной свет, символизирующий жизнь и спасение, обратная сторона - темная, цвета почвы, напоминает о травме и смерти. Несмотря на то, что существование подобных укрытий во время Второй мировой войны и Холокоста - известный факт, их архитектуре, тому, что означало, возводить их ночью, в спешке и страхе быть обнаруженным, до сих пор не уделялось особого внимания. Впервые выставка Наталии Ромик была показана в Варшаве и Щецине. В немецком Франкфурте ее можно посмотреть до 1 сентября 2024 года.

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