JCC: В мире осталось 245 000 евреев, переживших Холокост

По данным организации Jewish Claims Conference, большинство переживших Холокост евреев сейчас в преклонном возрасте и особенно нуждаются в поддержке.

Число евреев, переживших Холокост, составляет на сегодняшний день 245 000 по всему миру. Такую статистику обнародовала еврейская организация помощи жертвам нацизма Jewish Claims Conference (JCC) во Франкфурте-на-Майне во вторник, 23 января.

В период с 1933 по 1945 год национал-социалисты умертвили почти шесть миллионов евреев на территории Европы и северной Африки. По данным JCC, большинство из тех, кто сумел пережить эти страшные времена, проживают сегодня в Израиле и США: 119 300 человек (48,8% от общего числа живущих ныне евреев, переживших Холокост) и 38 400 человек (15,7%) соответственно. Большинство евреев, проживающих сейчас в США, обосновались в штате Нью-Йорк.

Среди жителей Германии насчитывается около 14 200 евреев, подвергавшихся преследованиям со стороны национал-социалистского режима. Для сравнения: во Франции их число составляет 21 900 человек. Это самая крупная еврейская диаспора в Европе.

Как указала глава JCC Гидеон Тейлор, около пятой части переживших Холокост евреев сегодня старше 90 лет и нуждаются в посторонней помощи и уходе. "Сейчас они нуждаются в нас больше всего", - подчеркнула она.

Важность коллективной памяти о Холокосте

Данные для доклада JCC собирались в августе 2023 года. На тот момент большинство опрошенных (41,2%) были в возрасте от 81 года до 85 лет. Это значит, что в период, когда осуществлялся Холокост, им было от 4 до 8 лет. Лишь 5,3% от живущих ныне свидетелей Холокоста сегодня старше 96 лет. Таким образом, в 1946 году этим людям было от 19 до 36 лет.

Самая старшая еврейка, пережившая Холокост и живущая до сих пор (из тех, чьи данные были учтены в исследовании JCC), - Розе Джироне. Она была рождена в 1912 году. Как сказала ее дочь, Реха Бенникаса, учитывая, что живых свидетелей Холокоста становится все меньше, а антисемитские настроения снова набирают силу, сохранять коллективную память о тех страшных событиях, становится все важнее.

Jewish Claims Conference - неправительственная организация, базирующаяся в Нью-Йорке, с филиалами в Германии и Израиле. Она ведет переговоры с Германией о компенсациях для жертв Холокоста со дня основания в 1952 году. JCC была создана представителями 23 крупных международных еврейских организаций.

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