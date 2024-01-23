JCC: В мире осталось 245 000 евреев, переживших Холокост

JCC: В мире осталось 245 000 евреев, переживших Холокост23 января 2024 г.
Число евреев, переживших Холокост, составляет на сегодняшний день 245 000 по всему миру. Такую статистику обнародовала еврейская организация помощи жертвам нацизма Jewish Claims Conference (JCC) во Франкфурте-на-Майне во вторник, 23 января.
В период с 1933 по 1945 год национал-социалисты умертвили почти шесть миллионов евреев на территории Европы и северной Африки. По данным JCC, большинство из тех, кто сумел пережить эти страшные времена, проживают сегодня в Израиле и США: 119 300 человек (48,8% от общего числа живущих ныне евреев, переживших Холокост) и 38 400 человек (15,7%) соответственно. Большинство евреев, проживающих сейчас в США, обосновались в штате Нью-Йорк.
Среди жителей Германии насчитывается около 14 200 евреев, подвергавшихся преследованиям со стороны национал-социалистского режима. Для сравнения: во Франции их число составляет 21 900 человек. Это самая крупная еврейская диаспора в Европе.
Как указала глава JCC Гидеон Тейлор, около пятой части переживших Холокост евреев сегодня старше 90 лет и нуждаются в посторонней помощи и уходе. "Сейчас они нуждаются в нас больше всего", - подчеркнула она.
Важность коллективной памяти о Холокосте
Данные для доклада JCC собирались в августе 2023 года. На тот момент большинство опрошенных (41,2%) были в возрасте от 81 года до 85 лет. Это значит, что в период, когда осуществлялся Холокост, им было от 4 до 8 лет. Лишь 5,3% от живущих ныне свидетелей Холокоста сегодня старше 96 лет. Таким образом, в 1946 году этим людям было от 19 до 36 лет.
Самая старшая еврейка, пережившая Холокост и живущая до сих пор (из тех, чьи данные были учтены в исследовании JCC), - Розе Джироне. Она была рождена в 1912 году. Как сказала ее дочь, Реха Бенникаса, учитывая, что живых свидетелей Холокоста становится все меньше, а антисемитские настроения снова набирают силу, сохранять коллективную память о тех страшных событиях, становится все важнее.
Jewish Claims Conference - неправительственная организация, базирующаяся в Нью-Йорке, с филиалами в Германии и Израиле. Она ведет переговоры с Германией о компенсациях для жертв Холокоста со дня основания в 1952 году. JCC была создана представителями 23 крупных международных еврейских организаций.
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