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Германия возвращает серебро родственникам жертв Холокоста

Максим Нелюбин
27 мин. назад

Всего до конца года родственникам евреев, погибших во время Холокоста, будет возращено 111 объектов из Баварского национального музея.

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Во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Маттиас Венигер демонстрирует серебряную чашку - один из предметов, доставленных в Израиль из МюнхенаФото: Christina Storz/dpa/picture alliance

Баварский национальный музей (Bayerisches Nationalmuseum) впервые после Второй мировой войны возвращает часть серебряных экспонатов из своей коллекции наследникам законных владельцев в Израиле - наследникам евреев, у которых эти ценности были украдены в Германии во времена национал-социализма.

Как передает немецкое информационное агентство dpa, об этом в понедельник, 5 июня, во время пресс-конференции в Тель-Авиве сообщил руководитель музейного отдела по изучению истории владения и происхождения объектов Маттиас Венигер (Matthias Weniger).

Маттиас Венигер
Маттиас Венигер во время пресс-конференции в Тель-АвивеФото: Christina Storz/dpa/picture alliance

По словам представителя музея, всего наследникам в Израиле сейчас будет возвращено почти два десятка предметов. Большинство из них предназначаются для проведения частных религиозных церемоний и обрядов. Среди ценностей, доставленных из Мюнхена, находятся бокалы для субботнего благословления - кидуша, светильники и баночки для хранения специй.

Эмоциональный момент

В прошлую пятницу Маттиас Венигер уже передал два светильника еврейской семье в Гиват-Хаиме. "Впервые за 84 года эти светильники были вновь использованы во время шаббата", - сообщил он, подчеркнув особую эмоциональность этого момента. В течение этой недели в Израиле состоятся следующие встречи, во время которых наследникам будут возвращены другие объекты.

Как ценности попали в музей

В 1939 году власти "третьего рейха" обязали евреев в Германии сдать все изделия из благородных металлов и ювелирные украшения в местные ломбарды. Из числа этих предметов Баварский национальный музей приобрел для своей коллекции более трехсот объектов из серебра.

По словам Маттиаса Венигера, почти две трети владельцев погибли во время Холокоста. Во многих случаях эти предметы являются единственными материальными свидетельствами, напоминающими об этих людях. После окончания Второй мировой войны большая часть уже была возвращена законным владельцам или наследникам, однако более 100 объектов до последнего времени оставались и выставлялись в музее.

Во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Две серебряные чашки, предназначенные для передачи наследникам в ИзраилеФото: Christina Storz/dpa/picture alliance

Нынешняя программа по изучению истории владения и происхождения этих экспонатов была начата в 2019 году. В последние несколько лет часть предметов уже возвратили еврейским семьям в США и Франции. Сейчас сотрудники музея обсуждают детали передачи ценностей с представителями еще около семидесяти семей по всему миру и надеются завершить весь этот процесс до конца года.

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