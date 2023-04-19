Штайнмайер попросил в Варшаве прощения за деяния нацистов

На памятном мероприятии в 80-ю годовщину восстания в Варшавском гетто президент ФРГ заявил об исторической ответственности Германии и твердой поддержке Украины. Новой войны в Европе не должно было быть, указал он.

В день 80-й годовщины начала восстания в Варшавском гетто федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вновь заявил об ответственности немцев за преследование и массовые убийства евреев в годы Второй мировой войны и попросил прощения. "Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами", - заявил он на памятном мероприятии в Варшаве в среду, 19 апреля, в присутствии президентов Польши и Израиля Анджея Дуды и Ицхака Герцога. Он поблагодарил оба государства за примирение с немецкой нацией. По словам Штайнмайера, это "бесконечно ценный подарок".

Штайнмайер: "В Европе никогда больше не должна была начинаться война"

"Немцы преследовали, порабощали и убивали евреев Европы, евреев Варшавы с жестокостью и бесчеловечностью, для которых у нас нет слов", - заявил немецкий президент и указал, что нацисты тщательно спланировали и осуществили свои преступления. Он подчеркнул, что немцы осознают свою ответственность и задачу, которую оставили им выжившие и погибшие. "Для нас, немцев, ответственность за нашу историю не имеет конечной точки. Она останется нам напоминанием и нашей миссией в настоящем и будущем", - отметил Штайнмайер.

"Никогда больше!" - так звучит самый важный урок истории Германии, и он означает, что в Европе никогда не должна была вновь начинаться война, подобная российскому вторжению в Украину, заявил далее президент ФРГ. "Никогда больше - это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины вместе с Польшей и другими нашими союзниками. Мы поддерживаем Украину в гуманитарном, политическом и военном отношении", - добавил Штайнмайер.

Восстание в Варшавском гетто

Восстание в Варшавском гетто, созданном немецкими оккупантами осенью 1940 года и вмещавшем около 450 тысяч человек, сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй мировой войны. В 1942 году нацисты начали депортацию евреев в трудовые и концентрационные лагеря, только с июля по сентябрь были похищены или убиты 250-280 тысяч человек. 19 апреля 1943 года в гетто вошли войска СС и началось восстание слабо вооруженного еврейского сопротивления.

Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц - до середины мая. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли. Были убиты или отправлены в лагеря смерти более 56 тысяч человек. Лишь немногим удалось бежать.

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