Штайнмайер благодарит Польшу и Израиль за "чудо примирения"

Накануне официального визита в Варшаву, где он примет участие в торжественных мероприятиях, посвяшенных 80-летию восстания в Варшавском гетто, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) поблагодарил Польшу и Израиль за "чудо примирения". "По сей день это чудо, что евреи и поляки вообще протянули нам, немцам, руку после преступлений совершенных нашими предками", - говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой главы государства во вторник, 18 апреля.

Говоря о произошедшем в Варшавском гетто, Штайнмайер отметил, что "ужасные преступления, совершенные там немцами" наполняют его "глубоким стыдом". Несмотря на эти зверства, многие из выживших и последующие поколения протянули немцам руку для примимрения. "Этот дар примирения почти так же непостижим, как и сами злодеяния", - подчеркнул Штайнмайер, добавив, что "сегодня мы все несем огромную ответственность за сохранение этого чуда".

Штайнмайер станет первым главой германского государства, который 19 апреля выступит у мемориала героям гетто. Его пригласил президент Польши Анджей Дуда. Президент Израиля Ицхак Герцог также примет участие в памятной церемонии.

Трагедия и мужество Варшавского гетто

Варшавское гетто было создано нацистами после оккупации столицы Польши осенью 1940 года. Около 450 000 человек (что соответствовало 37 процентам населения города) были сконцентрированы на очень тесном пространстве в несколько кварталов - площадь гетто составляла 4,5 процента площади Варшавы.

В 1942 году нацисты начали депортировать евреев в лагеря уничтожения и трудовые лагеря. С июля по сентябрь было депортировано или убито от 250 000 до 280 000 человек. Когда 19 апреля 1943 года подразделения СС вошли в гетто, началось восстание слабо вооруженного еврейского сопротивления. Бои продолжались до середины мая. В результате столкновений более 56 000 евреев были убиты или депортированы в концентрационные лагеря и лагеря уничтожения, напоминает агентство dpa.

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