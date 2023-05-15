Драгоценности с нацистским прошлым продаются на аукционе

Ювелирная коллекция Хайди Хортен в настоящее время выставлена ​​на аукционе в Женеве. Но мало кому известно, что над блестящими драгоценностями висит темная тень национал-социализма. Подробности у DW.

Более 700 драгоценностей умершей австрийской миллиардерши Хайди Хортен (Heidi Horten) выставлены на продажу на аукционе в Женеве и в онлайн-формате аукционным домом Christie's. Это драгоценные броши, кольца, жемчужные ожерелья и браслеты, украшенные бриллиантами и рубинами, разработанные ювелирами, такими как Bulgari, Cartier, Tiffany, Harry Winston и Van Cleef & Arpels. Оценочная стоимость этих драгоценностей составляет 136 миллионов евро.

По данным аукционного дома Christie's, Хайди Хортен была известна своей элегантностью, роскошью и хорошим вкусом. Она любила драгоценности и посвятила себя изобразительному искусству. В дополнение к дорогим украшениям Хайди Хортен собирала предметы современного искусства, для которых у нее был даже собственный музей в Вене: Heidi Horten Collection. Вскоре после его открытия в 2022 году Хайди Хортен, унаследовавшая от своего первого мужа, предпринимателя Хельмута Хортена, миллионы, скоропостижно скончалась. Что собой представляло богатство, оставшееся вдове от мужа?

Хайди Хортен коллекционировала предметы искусства и драгоценности Фото: SKATA/IMAGO

Хельмут Хортен извлекал выгоды во время национал-социализма

Именно фигура Хельмута Хортена (Helmut Horten) сегодня бросает тень на аукцион, потому что он обогатился во время национал-социализма, в том числе, за счет экспроприации имущества евреев, которые были лишены своего бизнеса и собственности, попавшей в руки государства или людей нееврейского происхождения. Таким образом Хельмут Хортен стал владельцем бывших еврейских универмагов и накопил солидное состояние.

В 1936 году Хельмут Хортен в возрасте 27 лет стал директором универмага Gebrüder Alsberg в Дуйсбурге. Он был основан в 1893 году еврейским предпринимателем Теодором Лаутером (Theodor Lauter). Универмаг тут же был переименован в "Horten" (по фамилии нового директора) и "перешел в собственность арийцев", как гордо говорилось в рекламе. Все евреи были уволены. В последующие годы Хортен приобрел и другие универмаги, принадлежавшие ранее предпринимателям еврейского происхождения.

В исследовании бизнеса, подготовленное в 2021 году по заказу вдовы Хайди Хортен, делается вывод, что Хельмут Хортен "специально искал еврейские компании", но поступал "сравнительно справедливо". Никаких поборов, якобы, не было. По сообщениям СМИ, у еврейского потомка Стефани Стефан, чей отец был членом правления концерна модной одежды Gebrüder Gerzon, другие сведения о действиях предпринимателя. Говорят, что Хортен угрожал еврейским владельцам тюремным заключением и концлагерем. Кроме того, все евреи подвергались репрессиям и у них было мало возможностей для переговоров. Они не расставались со своим имуществом добровольно - и Хортен пользовался этими обстоятельствами.

"Мысли и действия Хортена определялись не нацистской идеологией, а ярко выраженным предпринимательским порывом вкупе с высокой готовностью идти на риск", - достаточно благожелательно пишут авторы анализа его предпринимательской деятельности, историки Петер Хорес (Peter Hoeres) и Максимилиан Кутцнер (Maximilian Kutzner). Он сотрудничал с нацистским режимом, если это было выгодно ему лично, и воздерживался от этого, если это могло нанести ущерб его деловым интересам.

Крупные универмаги были по всей Германии Фото: Jan-Peter Kasper/dpa/picture alliance

Он перенял еврейские предприятия и нанял подневольных рабочих на оружейный завод Flugzeugwerke Johannisthal GmbH, потому что таким образом смог увеличить прибыль. С 1937 по 1944 год Хельмут Хорстен был членом НСДАП - пока его не исключили из-за конфликтов с нацистскими чиновниками. "В целом все случаи из предпринимательской деятельности Хортена показывают, что для него бизнес был важнее политики", - отмечают историки.

Жизнь после окончания Второй мировой

После войны Хортен был арестован союзниками примерно на полтора года. В начале 1948 года он вышел на свободу. В конце 1948 года Хортен открыл в Дуйсбурге новый универмаг, который был построен всего за 100 дней. Постепенно он расширил свою компанию и его стали называть "королем универмагов Германии". Он выплатил некоторые репарации еврейским семьям, чьи универмаги он захватил во времена национал-социализма, но в остальном хранил молчание, когда дело касалось его коммерческой деятельности в период с 1933-го по 1945 год.

Примерно через двадцать лет после окончания войны Хортен жил в роскоши - недвижимость, автомобили Rolls Royce, дорогостоящая яхта. В это время состоятельный бизнесмен познакомился с Хайди, которая была младше его на 32 года. В 1966 году он женился на австрийке, которая по закону на тот момент еще не достигла совершеннолетия. Когда 21 год спустя Хортен умер, она унаследовала его миллиардное состояние.

Хайди и Хельмут Хортен жили в роскоши. Снимок сделан в конце 1960-х годов Фото: dpa/picture-alliance

Самой Хайди Хортен было четыре года, когда закончилась Вторая мировая война. Она не может нести ответственность за преступления нацистов или позиции своего мужа в период национал-социализма в Германии. Тем не менее, он разбогател именно в это время, и не в последнюю очередь за счет угнетения и преследования евреев в Германии. И сегодня драгоценности вдовы Хортена продаются с аукционов за миллионы евро. В этом многие видят проблему.

Еврейские организации критикуют аукцион

"Эта продажа драгоценностей непристойна", - заявил в интервью информационному агентству AFP Йонатан Арфи, президент франко-еврейской организации. "Мало того, что средства, которые сделали возможной покупку этих драгоценностей, частично поступили от экспроприации еврейской собственности в нацистской Германии, эта продажа также служит для финансирования фонда, задача которого сохранить память для потомков о бывшем пособнике нацистов".

Американский еврейский комитет заявил на своем веб-сайте, что пожертвований выручки от продажи в благотворительный фонд или на просвещение по вопросам Холокоста, недостаточно. "Вместо этого аукцион следует приостановить, чтобы провести экспертизу для выявления того, какая часть активов Хортена поступила от жертв нацизма. Как только это будет определено, необходимо поддержать тех, кто пережил Холокост и нуждается в поддержке по старости, как и финансировать образовательные программы, рассказывающие об ужасах Холокоста и истории конкретных людей". Центральный совет евреев Германии на запрос Deutsche Welle от комментариев отказался.

Аукцион Christie's намерен продолжить скандальные торги и, как заявил глава международного ювелирного отдела Рахул Кадакиа, доходы от него пойдут в Фонд Хайди Хортен. Кроме того, аукцион Christie's объявил, что пожертвует пока неразглашаемую сумму от выручки организациям, занимающимся просвещением и исследованиями в области Холокоста.

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